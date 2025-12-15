Nam diễn viên đóng 3 phim trăm tỉ trong năm 2025 là ai?

Ra rạp trong giai đoạn cuối năm, Truy tìm long diên hương vẫn duy trì sức hút ổn định tại phòng vé. Trong phim, Quang Tuấn đảm nhận vai Tâm - một võ sư vô tình bị “lôi kéo” vào hành trình truy tìm báu vật biển cả. Đặc biệt, đây cũng là dự án đánh dấu lần đầu tiên Quang Tuấn dấn thân vào thể loại hài - hành động, mang đến hình ảnh khác biệt so với những vai diễn trước đó.

Loạt vai diễn của Quang Tuấn trong năm 2025 Ảnh: NVCC

Theo Quang Tuấn, thay vì những đoạn thoại dài hay các cao trào tâm lý vốn đã trở thành dấu ấn riêng, dự án lần này yêu cầu sự bền bỉ về thể lực và khả năng võ thuật. Để phục vụ vai diễn, anh đã trải qua quá trình tập luyện thể lực và làm quen với cường độ quay cao, đặc biệt là các cảnh hành động ngoài trời trên địa hình khó.

Trong năm 2025, Quang Tuấn hoạt động đều đặn trên màn ảnh rộng, góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh có thành tích doanh thu ấn tượng. Trước Truy tìm long diên hương, nam diễn viên tham gia Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối - bộ phim đề tài chiến tranh vượt mốc 170 tỉ đồng. Anh phải giảm hơn 14 kg để vào vai Tư Đạp, một chiến sĩ du kích Củ Chi được xây dựng dựa trên nguyên mẫu có thật - Anh hùng Lực lượng vũ trang Tô Văn Đực.

Hình ảnh lịch lãm của diễn viên Quang Tuấn Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, Quang Tuấn còn xuất hiện trong Quỷ nhập tràng - phim kinh dị Việt Nam có doanh thu phòng vé gần 150 tỉ đồng. Trong phim, Quang Tuấn đảm nhận vai Quang - một người thợ đóng hòm có gia cảnh nghèo khó, khai thác trọn vẹn các tầng tâm lý của một nhân vật chịu nhiều áp lực tâm lý và xung đột nội tâm. Gần nhất, Quang Tuấn gây tò mò khi xuất hiện trong bộ phim Thiên đường máu - dự án điện ảnh đầu tiên khai thác vấn nạn lừa đảo lao động dự kiến ra mắt vào năm nay.

“Trong năm qua, Tuấn may mắn khi được nhiều đạo diễn và khán giả tin tưởng nên có cơ hội tham gia nhiều dự án. Mỗi vai diễn đều là một lần Tuấn như bắt đầu lại từ đầu, cố gắng làm mới mình và sống trọn với nhân vật trong khả năng có thể. Đối với Tuấn, việc xuất hiện liên tục vừa là niềm vui khi được gặp gỡ khán giả, vừa là áp lực. Nhưng khi đã nhận vai, Tuấn tôn trọng kết quả chung của ê kíp và sẵn sàng lắng nghe mọi đánh giá từ khán giả để tiếp tục điều chỉnh trong những dự án sau”, Quang Tuấn chia sẻ với chúng tôi.

Quang Tuấn còn ghi điểm bởi tính cách hài hước khi tham gia gameshow Ảnh: FBNV

Quang Tuấn gây chú ý ở gameshow

Bên cạnh hoạt động điện ảnh, Quang Tuấn mở rộng sự xuất hiện ở lĩnh vực truyền hình thực tế khi tham gia Running Man Vietnam mùa 3 với vai trò thành viên chính. Trong lần đầu thử sức ở lĩnh vực gameshow, anh gây ấn tượng bởi sự hoạt náo, duyên dáng. Nam diễn viên cũng khiến người xem thích bởi tính cách thật thà, sẵn sàng lăn xả, quan tâm đến đồng nghiệp xung quanh.

Nhìn lại một năm 2025 không ngừng dịch chuyển, Quang Tuấn chia sẻ: “Mọi người trong ê kíp hay nói vui là năm 2025 Tuấn việc gì cũng dám làm. Thực ra Tuấn chỉ nghĩ đơn giản là mình còn sức thì còn làm. Mỗi dự án từ phim hay gameshow truyền hình đều cho Tuấn những trải nghiệm và bài học khác nhau. Nhưng dù ở đâu, Tuấn vẫn giữ một tâm thế là làm hết khả năng trong lúc mình đang có mặt ở đó. Tuấn biết ơn vì trong một năm khá dày và nhiều thử thách như vậy, khán giả vẫn ở đó, xem phim và cho Tuấn cơ hội được tiếp tục làm nghề”.