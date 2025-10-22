Bị chê 'làm lố' trên TikTok, Quang Tuấn nói gì?

Thời gian gần đây, diễn viên Quang Tuấn gây chú ý khi liên tục xuất hiện trong loạt video ngắn mang màu sắc hài hước, "lầy lội" trên TikTok. Những clip bắt trend vui vẻ của anh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, song cũng khiến nam diễn viên vướng phải nhận xét "làm lố" để gây chú ý.

Hình ảnh hài hước của Quang Tuấn trên TikTok được cộng đồng mạng chú ý ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chia sẻ với với chúng tôi, Quang Tuấn thẳng thắn cho biết anh chỉ quay clip để bắt trend và lan tỏa năng lượng tích cực, hoàn toàn không có chủ đích tạo chiêu trò. "Tôi quay clip chỉ để vui cùng mọi người, chứ không nghĩ mình đang làm gì quá đà", anh nói.

Nam diễn viên 8X kể, trước đây anh vốn là người sống khép kín, ít khi để ý đến mạng xã hội. Thậm chí, nhiều lần anh còn bị vợ phàn nàn vì "ngó lơ" với việc xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội. "Một lần, có bạn chỉ tôi cách quay clip và bắt trend, tôi làm thử cho vui, không ngờ được mọi người đón nhận và đặt cho biệt danh như 'Tổng tài', 'Em xinh thứ 31'… Tôi đón nhận tất cả bằng góc nhìn tích cực, xem đó là niềm vui và động lực để tiếp tục sáng tạo", anh chia sẻ.



Trước những bình luận trái chiều, Quang Tuấn cho biết anh không quá bận tâm. "Bên cạnh những lời khen, chắc chắn cũng có ý kiến tiêu cực, nhưng tôi vô tư lắm. Tôi coi đó là động lực để mình cố gắng hơn, chứ không buồn hay tự ái", anh nói thêm.

Quang Tuấn góp mặt trong dự án điện ảnh Nhà ma xó do đạo diễn Trương Dũng thực hiện ẢNH: HẢI DUY

Song song với hoạt động mạng xã hội, Quang Tuấn đang là gương mặt phủ sóng mạnh mẽ trên màn ảnh rộng. Anh vừa góp mặt trong hàng loạt dự án như Tro tàn rực rỡ, Bóng đè, Quỷ nhập tràng, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối… và mới đây là Nhà ma xó của đạo diễn Trương Dũng, góp mặt cùng các diễn viên: nghệ sĩ Thanh Hằng, Vân Trang, Huỳnh Đông, Lâm Thanh Nhã, Lan Thy... Ngoài ra, anh còn tham gia gameshow truyền hình thực tế và chuẩn bị xuất hiện trong các bộ phim sắp ra mắt như Truy tìm long diên hương, Thiên đường máu…

Nói về việc xuất hiện dày đặc trên màn ảnh rộng, Quang Tuấn cho rằng đây là niềm hạnh phúc và cơ hội để tri ân khán giả. "Hồi mới vào nghề, tôi từng lo sợ xuất hiện nhiều sẽ khiến khán giả chán mình. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ mỗi dự án là một vai diễn, một màu sắc khác nhau. Tôi chỉ mong khán giả thấy một Quang Tuấn luôn chỉn chu, nghiêm túc và biết ơn tình cảm mà họ dành cho mình", anh bộc bạch.

Cuộc sống đời thường của Quang Tuấn

Dù bận rộn với phim ảnh, Quang Tuấn vẫn dành thời gian bên gia đình ẢNH: FBNV

Bận rộn với các hoạt động nghệ thuật, Quang Tuấn vẫn giữ được sự cân bằng trong cuộc sống nhờ có người vợ luôn đồng hành phía sau. Anh tiết lộ vợ là người quản lý lịch làm việc, chi tiêu trong gia đình, giúp anh toàn tâm toàn ý cho công việc."Ngày xưa tôi phải lo hết nhưng bây giờ có vợ hỗ trợ. Tôi chỉ tập trung đọc kịch bản, diễn xuất và phối hợp với đồng nghiệp. Tôi thấy đó là sự may mắn vì tôi là người đam mê diễn xuất. Tôi muốn hóa thân vào nhân vật và có cho mình những trải nghiệm trong cuộc sống", sao phim Tro tàn rực rỡ cho hay.

Chia sẻ thêm về cuộc sống, sao nam 8X cho biết cuộc sống hằng ngày của anh giản dị và bình yên như bao người khác. Khi không bận rộn với lịch quay phim hay tham gia các sự kiện, anh thường dành thời gian ở nhà phụ giúp vợ việc nhà, chăm sóc con nhỏ và tận hưởng thú vui làm vườn. Với anh, những khoảnh khắc đời thường ấy chính là cách để cân bằng cảm xúc, tiếp thêm năng lượng trước khi trở lại với công việc diễn xuất đầy áp lực.

Nam diễn viên Quỷ nhập tràng cho biết, trong hôn nhân, anh và Linh Phi không đặt nặng những "bí quyết" để giữ lửa mà chỉ chọn cách sống giản đơn là luôn tôn trọng, thấu hiểu và sẵn sàng hạ cái tôi để cùng nhìn về một hướng. Anh tâm sự, mọi nỗ lực của cả hai đều xuất phát từ tình yêu dành cho con và mong muốn xây dựng một tổ ấm bình yên, đủ đầy. "Tôi chỉ cố gắng làm hết sức mình để vợ con có một cuộc sống thoải mái và hạnh phúc", Quang Tuấn bộc bạch.