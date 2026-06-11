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Văn hóa

Phim truyền hình về đấu tranh chống tội phạm ma túy lên sóng

Thu Thủy
Thu Thủy
11/06/2026 06:15 GMT+7

Theo thông tin từ nhà sản xuất, phim 'Lửa trắng' khai thác đề tài cảnh sát hình sự, đấu tranh với tội phạm ma túy, có thời lượng dự kiến từ 16 - 20 tập, được đầu tư theo hướng hiện đại, tiết tấu nhanh và chú trọng trải nghiệm cảm xúc của khán giả.

Phim dự kiến phát sóng lúc 20 giờ thứ năm và sáu hằng tuần trên VTV3 từ ngày 18.6, nối tiếp chiến lược làm mới phim truyền hình của VFC trong năm 2026.

Điểm nổi bật của Lửa trắng nằm ở việc khai thác cuộc chiến chống ma túy từ bên trong thế giới tội ác. Không đơn thuần là những màn truy bắt căng thẳng, phim mở ra bức tranh về các đường dây ma túy hoạt động tinh vi như một "tập đoàn đa cấp" xuyên quốc gia - nơi tội phạm chất cấm khoác lên vẻ ngoài hào nhoáng, hiện đại nhưng nguy hiểm hơn bao giờ hết. Ẩn sau đó là những cuộc đấu trí ngầm, những thân phận phải đánh đổi và cả sự hy sinh thầm lặng của lực lượng trinh sát nằm vùng.

Phim truyền hình về đấu tranh chống tội phạm ma túy lên sóng- Ảnh 1.

Ảnh: VFC

Phim truyền hình về đấu tranh chống tội phạm ma túy lên sóng- Ảnh 2.

Cảnh trong phim Lửa trắng

Ảnh: VFC

Đáng chú ý, bộ phim nhận được sự hỗ trợ đặc biệt từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 Bộ Công an) ngay từ khâu kịch bản đến sản xuất. Điều này được kỳ vọng giúp phim có độ chân thực cao hơn, đồng thời mang tới nhiều tình huống phá án kịch tính, những đại cảnh hành động mãn nhãn và không khí căng như dây đàn của cuộc chiến chống "cái chết trắng".

Đạo diễn Bùi Quốc Việt cho biết điểm khác biệt của Lửa trắng không nằm ở việc phô diễn hành động đơn thuần, mà tập trung đi sâu vào những cuộc đấu trí "nội ứng ngoại hợp" cùng sự đánh đổi của những người làm nhiệm vụ chống ma túy.

Phim quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt như Duy Hưng, Việt Hoa, Bảo Anh, Trương Hoàng cùng NSƯT Hồ Phong… vốn ghi dấu ấn với khả năng hóa thân vào các dạng vai tâm lý phức tạp, gai góc. Đây được xem là lợi thế giúp bộ phim tăng sức nặng cảm xúc và chiều sâu nhân vật.

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