Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Phim truyền hình về đời sống học đường lên sóng giờ vàng

Thu Thủy
Thu Thủy
24/05/2026 08:15 GMT+7

Phim Phía bên kia thành phố khai thác đề tài học đường kết hợp tâm lý vị thành niên và gia đình sẽ chính thức lên sóng VTV1 thứ hai đến thứ sáu hằng tuần từ ngày 27.5 tới. Đây là mảng nội dung vốn chưa được phim truyền hình Việt khai thác nhiều trong khung giờ vàng.

Theo thông tin từ đơn vị sản xuất VFC, bộ phim không chỉ dừng lại ở câu chuyện tuổi học trò với những rung động đầu đời, mà còn đặt trọng tâm vào các góc khuất của đời sống học đường hiện nay: áp lực thành tích, sự cô lập trong môi trường giáo dục, tổn thương tâm lý tuổi mới lớn, bạo lực học đường và hệ lụy từ những lựa chọn sai lầm của thanh thiếu niên.

Phim truyền hình về đời sống học đường lên sóng giờ vàng- Ảnh 1.

Cảnh trong phim Phía bên kia thành phố

ẢNH: VFC

Phía bên kia thành phố xoay quanh tình bạn của Cương và Khuê - hai cậu bé lớn lên trong một khu lao động ven đô nhưng có tính cách hoàn toàn trái ngược. Cương ngổ ngáo, bốc đồng, thường dùng nắm đấm để bảo vệ điều mình tin là đúng; trong khi Khuê là thiên tài toán học sống khép kín, nhạy cảm và luôn chịu áp lực vô hình từ sự kỳ vọng. Mối quan hệ gắn bó của cả hai bắt đầu rạn nứt khi cô bạn mới Tuyết Lan chuyển đến từ "phía bên kia thành phố" xuất hiện, kéo theo hàng loạt biến cố, hiểu lầm và những bí mật đau đớn liên quan đến quá khứ.

Điểm đáng chú ý của bộ phim nằm ở cách kể chuyện không quá nặng nề dù chạm tới những vấn đề gai góc. Những mảng màu tươi sáng của tuổi học trò, tình bạn, tình cảm đầu đời được đan xen cùng các lát cắt tâm lý phức tạp.

Bộ phim được đạo diễn bởi NSƯT Vũ Trường Khoa và Đào Duy Phúc, kịch bản của Thảo Đan - An Nguyên. Dàn diễn viên trẻ gồm Võ Hoài Vũ trong vai Cương, Thái Vũ đảm nhận vai Khuê và Tú Quyên vào vai Tuyết Lan.

Tin liên quan

'Món ngon' phim truyền hình ngày tết

'Món ngon' phim truyền hình ngày tết

Vẫn là những câu chuyện xoay quanh gia đình, tình thân, tình yêu và văn hóa tết, nhưng cách tiếp cận của các phim truyền hình mùa Tết Bính Ngọ 2026 có những chuyển động rõ rệt, phản ánh nỗ lực làm mới của các đơn vị sản xuất trong bối cảnh thị hiếu khán giả đã thay đổi.

Dương Cẩm Lynh trở lại phim truyền hình sau biến cố

Phim truyền hình khai thác 'người thật, việc thật'

Khám phá thêm chủ đề

phim truyền hình tuổi học trò kỳ vọng đạo diễn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận