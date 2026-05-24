Phim truyền hình về đời sống học đường lên sóng giờ vàng

Theo thông tin từ đơn vị sản xuất VFC, bộ phim không chỉ dừng lại ở câu chuyện tuổi học trò với những rung động đầu đời, mà còn đặt trọng tâm vào các góc khuất của đời sống học đường hiện nay: áp lực thành tích, sự cô lập trong môi trường giáo dục, tổn thương tâm lý tuổi mới lớn, bạo lực học đường và hệ lụy từ những lựa chọn sai lầm của thanh thiếu niên.

Cảnh trong phim Phía bên kia thành phố ẢNH: VFC

Phía bên kia thành phố xoay quanh tình bạn của Cương và Khuê - hai cậu bé lớn lên trong một khu lao động ven đô nhưng có tính cách hoàn toàn trái ngược. Cương ngổ ngáo, bốc đồng, thường dùng nắm đấm để bảo vệ điều mình tin là đúng; trong khi Khuê là thiên tài toán học sống khép kín, nhạy cảm và luôn chịu áp lực vô hình từ sự kỳ vọng. Mối quan hệ gắn bó của cả hai bắt đầu rạn nứt khi cô bạn mới Tuyết Lan chuyển đến từ "phía bên kia thành phố" xuất hiện, kéo theo hàng loạt biến cố, hiểu lầm và những bí mật đau đớn liên quan đến quá khứ.

Điểm đáng chú ý của bộ phim nằm ở cách kể chuyện không quá nặng nề dù chạm tới những vấn đề gai góc. Những mảng màu tươi sáng của tuổi học trò, tình bạn, tình cảm đầu đời được đan xen cùng các lát cắt tâm lý phức tạp.

Bộ phim được đạo diễn bởi NSƯT Vũ Trường Khoa và Đào Duy Phúc, kịch bản của Thảo Đan - An Nguyên. Dàn diễn viên trẻ gồm Võ Hoài Vũ trong vai Cương, Thái Vũ đảm nhận vai Khuê và Tú Quyên vào vai Tuyết Lan.