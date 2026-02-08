'Món ngon' phim truyền hình ngày tết

Nội dung đa dạng với góc nhìn mới

Điểm dễ nhận thấy nhất của phim truyền hình chiếu tết năm nay là sự dịch chuyển từ kể chuyện thuần không khí sum vầy sang khai thác đời sống xã hội đương đại, trong khi vẫn giữ tinh thần tết làm trục cảm xúc chính.

Phim Tết này em nổi tiếng ẢNH: NSX CUNG CẤP

Một trong những bộ phim cho thấy hướng đi mới là Tết này em nổi tiếng của đạo diễn Thái Hoàng Thanh Thảo sẽ phát sóng trên VTV9. Phim khai thác trực diện đời sống mạng xã hội với câu chuyện về một cô gái quê bất ngờ trở thành hiện tượng sau khi clip riêng tư bị lan truyền. Tết trong phim không chỉ là đoàn tụ gia đình mà còn là thời điểm nhân vật đối diện với áp lực dư luận, sự đánh đổi của danh tiếng và những giá trị thật - giả trong đời sống số, như ý kiến chia sẻ của ông Vũ Ngọc Hà, Chủ tịch Hòa Bình Film: "Năm 2026, chúng tôi quyết định đưa vào phim những yếu tố hiện đại hơn trong cách kể chuyện, đồng thời nội dung câu chuyện cũng có nhiều yếu tố bắt trend gần gũi với cuộc sống hiện đại như việc cả người trẻ lẫn người lớn tuổi đều tích cực sử dụng công nghệ trong đời sống. Chúng tôi muốn khán giả không chỉ cảm nhận được không khí tết mà còn thấy được sự đa dạng trong cách khai thác các chủ đề. Chuyển động của thời gian trong phim sẽ rất linh hoạt, điều này giúp người xem không cảm thấy nhàm chán và dễ dàng liên tưởng đến cuộc sống hiện tại".

Phim Màu tết quê hương ẢNH: NSX CUNG CẤP

Tết ở viện dưỡng lão do Trác Huỳnh Nhựt Tân đạo diễn sẽ chiếu trên SCTV14 lại chọn một hướng đi khác biệt hơn khi đặt bối cảnh chính tại viện dưỡng lão - nơi tết không rộn ràng pháo hoa mà đầy khoảng trống cảm xúc. Phim xoáy vào câu chuyện người già, sự cô đơn và những mối quan hệ gia đình bị bỏ quên, cho thấy tết không chỉ có niềm vui mà còn là dịp để nhìn lại những khoảng lặng trong đời sống xã hội.

Một phim khác cũng của đạo diễn Trác Huỳnh Nhựt Tân là Màu tết hương quê phát sóng trên HTV7, đưa khán giả về miền Tây sông nước với nhịp sống chậm, những phong tục quen thuộc như gói bánh tét, bến phà ngày giáp tết, tiếng đờn ca tài tử. Không chạy theo kịch tính cao trào, phim tạo cảm xúc bằng không khí, ký ức và sự gắn kết gia đình. "Tôi nghĩ phim tết năm nay và trong tương lai sẽ không rơi vào vòng luẩn quẩn nữa, và phải nhìn nhận phim truyền hình tết là một sản phẩm giải trí tốt, chứ không phải làm ra cho an toàn, có để lấp sóng. Song song đó là cách đặt vấn đề cởi mở, thoáng hơn chứ không phải phim tết là cứ đoàn viên, hạnh phúc. Ai cũng có một cái tết riêng, cảm xúc riêng trong ngày tết, có như vậy mới tạo sự đa dạng và góc nhìn mới về nội dung", đạo diễn chia sẻ.

Phim Tết ở viện dưỡng lão

Giữ chân khán giả trong thời đại số

Phim truyền hình chiếu tết cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn khi phải cạnh tranh với web-drama và các nền tảng trực tuyến. Đặc biệt khán giả ngày nay thích xem phim tiết tấu nhanh, ít kiên nhẫn với nhịp phim chậm, buộc phim truyền hình tết ngoài làm mới cách kể phải tăng tiết tấu, rút gọn thời lượng. Vì vậy trong Tết này có em hay Nàng dâu miệt vườn chiếu trên Đài truyền hình Vĩnh Long vẫn trung thành với câu chuyện xung đột gia đình, hiểu lầm tình cảm, yếu tố hài nhẹ nhưng cách kể đã được tiết chế và hiện đại hơn, tập trung vào nhịp phim nhanh, tình huống gọn. "Khi khán giả ngày càng trẻ hóa, nhiều sự lựa chọn, quen với nhịp kể nhanh thì phim truyền hình tết cũng bắt buộc phải có sự thay đổi về cấu trúc kịch bản, nhịp phim, xây dựng nhân vật để khán giả đừng quay lưng", đạo diễn Trác Huỳnh Nhựt Tân phân tích.

Sự thay đổi về nội dung và hình thức cũng đồng thời đặt ra nhiều thách thức cho các nhà làm phim truyền hình chiếu tết. Phim tết đòi hỏi bối cảnh đặc thù, thời gian quay gấp, chi phí tăng cao trong khi việc tái hiện không khí tết chân thật bằng bối cảnh hoa mai, hoa đào, chợ tết, mâm cỗ… không phải lúc nào cũng có đúng thời điểm quay, buộc ê kíp phải xử lý bằng đạo cụ và kỹ thuật hình ảnh.

"Chúng tôi đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt từ khâu kịch bản và kinh phí. Việc tạo ra một kịch bản mới lạ, giàu tính sáng tạo luôn là thử thách lớn. Ngoài ra, lịch quay dày đặc trong mùa tết cũng đòi hỏi sự sắp xếp hợp lý và tinh thần làm việc nghiêm túc từ cả ê kíp", ông Vũ Ngọc Hà cho biết.

Cũng theo đại diện Hòa Bình Film, để giữ chân khán giả, cần mạnh dạn trao cơ hội cho các biên kịch và đạo diễn trẻ để mang đến những góc nhìn mới mẻ và những ý tưởng đột phá, giúp làm phong phú thêm cho đề tài phim tết. Bên cạnh đó, tư duy sản xuất cần phải linh hoạt hơn, từ việc trao đổi ý tưởng cho tới cách đặt hàng. Việc mở rộng không gian sáng tạo sẽ tạo ra những sản phẩm đa dạng và độc đáo hơn cho mùa tết.