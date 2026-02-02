Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

TP.HCM khai mạc Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ

Lạc Xuân
Lạc Xuân
02/02/2026 06:00 GMT+7

Chiều 1.2, Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 chính thức khai mạc tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, các bạn trẻ, người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Đây là năm thứ 19 lễ hội này được tổ chức, phục vụ miễn phí cho du khách. Với chủ đề "Đẹp xưa trong rạng rỡ hôm nay", chương trình mang đến không gian đậm bản sắc dân tộc, tôn vinh giá trị truyền thống qua chuỗi hoạt động phong phú như biểu diễn nghệ thuật, trình diễn áo dài, ông đồ khai bút đầu xuân, nghi thức khai quang điểm nhãn lân sư rồng, biểu diễn nhạc cụ dân tộc và múa nghệ thuật.

TP.HCM khai mạc Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ- Ảnh 1.

Các nghệ sĩ thực hiện nghi thức khai quang điểm nhãn lân sư rồng

Ảnh: Lạc Xuân

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, cho biết Lễ hội Tết Việt năm nay diễn ra từ ngày 1 - 21.2 (tức 14 tháng chạp đến mùng 5 tết), với nhiều hoạt động đặc sắc. Ông bày tỏ kỳ vọng trong "20 ngày đẹp nhất của mùa xuân", nơi đây sẽ tiếp tục trở thành điểm hẹn quen thuộc của tuổi trẻ, điểm đến của văn hóa, niềm vui và hạnh phúc, đồng thời được duy trì, phát triển trong những năm tiếp theo.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ TP.HCM và dự án Vượt sóng trao quà cho 100 thiếu nhi khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn và trẻ cơ nhỡ tại các mái ấm. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng vinh danh các nghệ sĩ vì cộng đồng 2025.

TP.HCM khai mạc Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ- Ảnh 2.

Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 1 - 21.2

Ảnh: Lạc Xuân

Lễ hội Tết Việt 2026 bao gồm nhiều hoạt động như chương trình biểu diễn nghệ thuật, Phố ông đồ, tổ hợp nghệ thuật sáng tạo - khởi nghiệp và không gian triển lãm nghệ thuật Vó ngựa khai xuân. Những ngày qua, khu vực đường mai trên đường Phạm Ngọc Thạch, sảnh Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM và các tiểu cảnh phía mặt tiền đã trở thành điểm check-in thu hút đông đảo du khách. Phố ông đồ với hàng chục gian hàng cũng sớm mở cửa cho chữ du xuân. Không gian "Đẹp xưa" được chăm chút tỉ mỉ, tái hiện hình ảnh bếp xuân, ụ rơm vàng… gợi nhắc không khí tết truyền thống.

Từ ngày 1 - 15.2, các chương trình nghệ thuật diễn ra hằng đêm từ 20 - 21 giờ 30, biểu diễn đờn ca tài tử, nhã nhạc cung đình Huế, ca trù, lân sư rồng, ca múa nhạc truyền thống, ban nhạc trẻ, thời trang... 

Tin liên quan

Chương trình ‘hot’ không kém ‘Táo quân’ sẽ lên sóng truyền hình Tết Bính Ngọ 2026

Chương trình ‘hot’ không kém ‘Táo quân’ sẽ lên sóng truyền hình Tết Bính Ngọ 2026

Giữa lúc thông tin 'Táo quân – Gặp nhau cuối năm' dừng phát sóng dịp Tết Bính Ngọ 2026, một chương trình giải trí khác hứa hẹn 'hot' không kém đã chính thức được xác nhận lên sóng, đó là 'Gala cười 2026'.

Khám phá thêm chủ đề

TP.HCM Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 du khách
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận