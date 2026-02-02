TP.HCM khai mạc Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ

Đây là năm thứ 19 lễ hội này được tổ chức, phục vụ miễn phí cho du khách. Với chủ đề "Đẹp xưa trong rạng rỡ hôm nay", chương trình mang đến không gian đậm bản sắc dân tộc, tôn vinh giá trị truyền thống qua chuỗi hoạt động phong phú như biểu diễn nghệ thuật, trình diễn áo dài, ông đồ khai bút đầu xuân, nghi thức khai quang điểm nhãn lân sư rồng, biểu diễn nhạc cụ dân tộc và múa nghệ thuật.

Các nghệ sĩ thực hiện nghi thức khai quang điểm nhãn lân sư rồng Ảnh: Lạc Xuân

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, cho biết Lễ hội Tết Việt năm nay diễn ra từ ngày 1 - 21.2 (tức 14 tháng chạp đến mùng 5 tết), với nhiều hoạt động đặc sắc. Ông bày tỏ kỳ vọng trong "20 ngày đẹp nhất của mùa xuân", nơi đây sẽ tiếp tục trở thành điểm hẹn quen thuộc của tuổi trẻ, điểm đến của văn hóa, niềm vui và hạnh phúc, đồng thời được duy trì, phát triển trong những năm tiếp theo.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ TP.HCM và dự án Vượt sóng trao quà cho 100 thiếu nhi khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn và trẻ cơ nhỡ tại các mái ấm. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng vinh danh các nghệ sĩ vì cộng đồng 2025.

Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 1 - 21.2 Ảnh: Lạc Xuân

Lễ hội Tết Việt 2026 bao gồm nhiều hoạt động như chương trình biểu diễn nghệ thuật, Phố ông đồ, tổ hợp nghệ thuật sáng tạo - khởi nghiệp và không gian triển lãm nghệ thuật Vó ngựa khai xuân. Những ngày qua, khu vực đường mai trên đường Phạm Ngọc Thạch, sảnh Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM và các tiểu cảnh phía mặt tiền đã trở thành điểm check-in thu hút đông đảo du khách. Phố ông đồ với hàng chục gian hàng cũng sớm mở cửa cho chữ du xuân. Không gian "Đẹp xưa" được chăm chút tỉ mỉ, tái hiện hình ảnh bếp xuân, ụ rơm vàng… gợi nhắc không khí tết truyền thống.

Từ ngày 1 - 15.2, các chương trình nghệ thuật diễn ra hằng đêm từ 20 - 21 giờ 30, biểu diễn đờn ca tài tử, nhã nhạc cung đình Huế, ca trù, lân sư rồng, ca múa nhạc truyền thống, ban nhạc trẻ, thời trang...