Dương Cẩm Lynh: Sau scandal, tôi không còn là sự ưu tiên của đoàn phim

Thạch Anh
11/05/2026 07:56 GMT+7

Tái xuất màn ảnh nhỏ sau quãng thời gian vắng bóng, Dương Cẩm Lynh có những trải lòng về quan điểm làm nghề ở thời điểm hiện tại.

Sau gần 3 năm vắng bóng vì biến cố cá nhân, diễn viên Dương Cẩm Lynh chính thức trở lại màn ảnh nhỏ với dự án Nợ đời vay trả. Tuy nhiên, điều khiến khán giả bất ngờ không chỉ là sự tái xuất, mà còn ở việc cô chấp nhận một vai diễn ngắn ngủi – nhân vật chỉ xuất hiện khoảng 1/3 thời lượng phim. Từng là gương mặt quen thuộc với các vai chính, lựa chọn này của nữ diễn viên khiến nhiều người tò mò.

Dương Cẩm Lynh đảm nhận vai diễn nhiều bi kịch trong Nợ đời vay trả

Chia sẻ về quyết định này, Dương Cẩm Lynh không né tránh khi nói về giai đoạn khó khăn sau scandal. Sao nữ thừa nhận biến cố đời tư đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp, khi vị thế trong nghề của cô không còn như trước. “Trước đây, việc tôi nhận vai chính gần như là điều hiển nhiên. Nhưng sau biến cố, tôi cảm nhận rõ mình không còn là lựa chọn ưu tiên. Có lúc, tôi thấy như người ta đang ban phát vai diễn cho mình”, cô nói.

Chính sự thay đổi vị thế đó khiến nữ diễn viên phải nhìn nhận lại con đường nghề nghiệp. Thay vì giữ nguyên nguyên tắc chỉ nhận vai chính, cô chọn cách bắt đầu lại – chậm hơn, nhưng chắc chắn hơn. Nợ đời vay trả đến với người đẹp như một cái duyên, khi đạo diễn Hồ Ngọc Xum trực tiếp mời tham gia. “Chú là người tôi rất tin tưởng. Chúng tôi đã làm việc với nhau qua hơn chục bộ phim xưa. Với tôi, chỉ cần lên set là chưa cần nói, chú đã hiểu tôi muốn làm gì, và ngược lại”, cô chia sẻ.

Không chỉ vì tình cảm với đạo diễn, Dương Cẩm Lynh còn bị thuyết phục bởi thông điệp của bộ phim. Nhân vật cô đảm nhận mang số phận bi kịch: bị hàm oan, bị giết chết và để lại một nỗi oán hờn kéo dài đến thế hệ sau. Sao nữ bật mí thêm: “Dù xuất hiện ngắn, nhưng đây là nhân vật gieo hạt giống cho toàn bộ câu chuyện về luật nhân quả. Tôi thấy nó đáng để thử”.

Trước đó, nữ diễn viên từng từ chối một số dự án hot vì không muốn tiếp tục đóng những vai quá bi lụy. “Lúc đó, cuộc sống của tôi đã đủ mệt mỏi rồi. Tôi không còn nước mắt để diễn thêm những nỗi đau trên màn ảnh”, cô thừa nhận.

Song song với hình ảnh người phụ nữ cam chịu trong Nợ đời vay trả, Dương Cẩm Lynh lại nhận thêm một vai diễn hoàn toàn trái ngược sẽ lên sóng vào đầu năm 2027 (hai phim quay song song): một “ác nữ” quyền lực, lạnh lùng và sẵn sàng làm mọi thứ để đạt mục đích. Việc phải chuyển đổi tâm lý liên tục giữa hai dạng nhân vật đối lập trong một thời gian ngắn trở thành thử thách lớn. Cô kể: “Buổi sáng tôi là người phụ nữ hiền lành, chịu đựng. Buổi chiều lại hóa thành một người đàn bà sắt đá, thậm chí tàn nhẫn. Sự chuyển đổi đó không hề dễ dàng”.

Không chỉ áp lực từ vai diễn, Dương Cẩm Lynh còn đối diện với thực tế khắc nghiệt của nghề sau biến cố. Theo cô, điều khó nhất không phải là diễn xuất, mà là lấy lại niềm tin từ nhà sản xuất và khán giả. “Khi bạn từng ở vị trí cao, rồi rơi xuống, bạn sẽ hiểu cảm giác đó rõ hơn ai hết. Nhưng tôi phải chấp nhận và không ngừng nỗ lực”, cô nói.

Dù vậy, nữ diễn viên không chọn cách than vãn, mà xem đây là cơ hội để làm lại từ đầu. Cô giữ thói quen làm nghề nghiêm túc: lưu lại toàn bộ kịch bản, ghi chú chi tiết từng phân đoạn, rồi xem lại khi phim phát sóng để tự đánh giá bản thân. “Tôi luôn muốn biết mình đã làm tốt hay chưa, sai ở đâu để sửa”, cô chia sẻ.

Sau tất cả, Dương Cẩm Lynh chọn cách đối diện với quá khứ bằng sự bình thản hơn. Không phủ nhận nỗi đau, nhưng cô không để nó kéo mình lại phía sau. “Tôi nghĩ quan trọng là mình còn cơ hội làm nghề. Còn được đứng trước máy quay, còn được khán giả nhớ đến – vậy là đủ để bắt đầu lại”, cô bộc bạch.

Dương Cẩm Lynh không ngại đáp trả khi vướng phải những tin đồn. Cô bày tỏ: 'Tôi thật sự không hiểu việc hạ bệ và phán xét người khác có thể mang lại niềm vui cho họ đến mức nào'.

