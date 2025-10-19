Trương Minh Cường chống nạng đi sự kiện, sắp phẫu thuật vì chấn thương

Trương Minh Cường gây chú ý khi xuất hiện tại buổi triển lãm nghệ thuật Baby Sumo Kō - Worlds of Joy của nghệ sĩ Koichi tại TP.HCM. Nam diễn viên di chuyển khó khăn, phải dùng đến nạng để chống đỡ, khiến khán giả lo lắng cho tình hình sức khỏe của anh.

Trương Minh Cường xuất hiện rạng rỡ dù đang gặp chấn thương ở chân, phải dùng nạng khi di chuyển Ảnh: Thanh Pham

Trương Minh Cường nói về tình trạng sức khỏe

Trong cuộc trò chuyện với truyền thông, Trương Minh Cường tiết lộ nguyên nhân khiến anh bị chấn thương nặng là do chơi pickleball. Ban đầu, nam diễn viên chủ quan, nghĩ rằng chỉ là chấn thương nhẹ nên đã tự điều trị bằng cách bóp thuốc. Tuy nhiên, tình trạng đau nhức không hề thuyên giảm, thậm chí còn khiến anh không thể bước đi được.

Sau khi được bạn bè khuyên nhủ, Trương Minh Cường đã đi chụp MRI. Kết quả cho thấy gân chân của anh đã bị đứt hoàn toàn, bắt buộc phải tiến hành phẫu thuật. Hiện tại, nam diễn viên đang chờ lịch mổ trong tuần tới để nối lại phần gân bị tổn thương.

Trương Minh Cường chia sẻ đây là lần thứ hai anh gặp chấn thương trong khi chơi môn thể thao này chỉ trong năm nay. Tháng trước, nam diễn viên bị căng cơ do không khởi động kỹ, nhưng chấn thương lần này nghiêm trọng hơn nhiều.

Nam diễn viên 7X tiết lộ trong thời gian tới sẽ đảm nhận vai trò nhà sản xuất một dự án phim ảnh Ảnh: Thanh Pham

Dù được bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi và hạn chế đi lại trong thời gian chờ phẫu thuật, Trương Minh Cường vẫn quyết định đến ủng hộ triển lãm nghệ thuật của người bạn thân. Nam diễn viên cũng tiết lộ thêm rằng anh đang bận rộn chuẩn bị cho một dự án phim tình cảm mới. Trong tác phẩm này, anh vừa giữ vai trò nhà sản xuất, vừa đảm nhận một vai diễn nhỏ.

Cách đây không lâu, Trương Minh Cường gây chú ý khi xác nhận sẽ về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, sau quãng thời gian dài sinh sống nơi xứ người. Nam diễn viên cho biết sau khi hoàn thành dự án Lật mặt của đạo diễn Lý Hải, anh xúc động khi nhận được tình cảm yêu thương của khán giả. Do đó, diễn viên 7X đưa ra quyết định này. Hiện tại, Trương Minh Cường muốn được cống hiến nhiều hơn, không câu nệ vai lớn nhỏ.

Triển lãm Worlds of Joy - Baby Sumo Kō do Koichi - một nghệ sĩ gốc Việt Nam đang sinh sống tại Singapore tổ chức. Chương trình thu hút sự quan tâm của những người yêu nghệ thuật. Nhân vật trung tâm của triển lãm là Baby Sumo Kō, một biểu tượng mang thông điệp tích cực về việc yêu thương bản thân và chống lại các định kiến về ngoại hình. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt như MC Trác Thúy Miêu, diễn viên Dương Cẩm Lynh, người mẫu Dương Yến Ngọc...

Trác Thúy Miêu mặc trẻ trung tôn đường cong trong lần xuất hiện tại sự kiện lần này. Vóc dáng của nữ MC khiến nhiều người xuýt xoa Ảnh: Thanh Pham

Dương Cẩm Lynh ghi điểm bởi phong cách thời trang thanh lịch. Dù bận rộn với công việc, cô vẫn dành thời gian cho các con. Tại sự kiện lần này, Dương Cẩm Lynh đưa con trai theo cùng Ảnh: Thanh Pham

Phong cách thời trang ấn tượng của Dương Yến Ngọc. Dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước song mỗi lần xuất hiện, cô đều gây ấn tượng bởi hình ảnh sành điệu, mới lạ Ảnh: Thanh Pham