Nam ca sĩ từng cầm xe làm MV, tiết lộ lý do mang ơn Đàm Vĩnh Hưng

Trở lại một cuộc thi ca hát sau 6 năm, Châu Ngọc Hiếu không giấu được sự hào hứng. Khác với tâm lý áp lực ngày trước, anh đến với sân chơi này bằng sự thoải mái, không đặt nặng thắng thua. Thay vào đó, nam ca sĩ xem đây là cơ hội để trải nghiệm, thể hiện những khía cạnh khác của bản thân trước khán giả.

Chia sẻ với chúng tôi về chặng đường sự nghiệp, Châu Ngọc Hiếu thừa nhận đó là hành trình không dễ dàng. Những ngày đầu lên TP.HCM lập nghiệp, cơ hội biểu diễn rất ít ỏi, anh đi hát ở những sân khấu nhỏ, quán cà phê sinh viên, thậm chí làm thêm nhiều công việc khác nhau. Trong suốt giai đoạn từ 2012 đến 2018, anh 3 lần trở về quê làm công việc kế toán. Mỗi lần tích góp được một khoản tiền, nam ca sĩ lại quay trở lại TP.HCM, tiếp tục hành trình còn dang dở.

Châu Ngọc Hiếu từng góp mặt trong nhiều cuộc thi ca hát như Tiếng hát truyền hình, Vietnam Idol, Ai sẽ thành sao, Người kể chuyện tình… Mới đây, anh gây chú ý khi tiếp tục thử sức Tỏa sáng sao đôi Ảnh: NSX

Tự bỏ tiền túi để sản xuất các sản phẩm âm nhạc là thế nhưng Châu Ngọc Hiếu vẫn chưa may mắn có được bước tiến nào như mong đợi. Những khoản đầu tư ấy đôi khi trở thành gánh nặng, buộc anh phải nhiều lần quay về quê để làm việc. Nam ca sĩ kể: “Tôi từng cầm một chiếc xe máy mà cha mua khi lên TP.HCM học để làm MV. Sau khi hết tiền, tôi phải về quê và từng có suy nghĩ sẽ về hẳn nhưng kiếm được tiền để chuộc xe thì tôi lại muốn tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát”.

Châu Ngọc Hiếu nói về mối ơn với Đàm Vĩnh Hưng

Một trong những dấu mốc quan trọng giúp Châu Ngọc Hiếu được khán giả biết đến nhiều hơn là khi tham gia một chương trình âm nhạc và trở thành học trò của Đàm Vĩnh Hưng cùng Dương Triệu Vũ. Đây không chỉ là cơ hội để nam ca sĩ quê Bạc Liêu (nay thuộc tỉnh Cà Mau) thể hiện giọng hát mà còn là bước ngoặt giúp anh học hỏi nhiều hơn về nghề.

Ca sĩ Châu Ngọc Hiếu cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Đàm Vĩnh Hưng vì không chỉ cho anh nhiều lời khuyên quý giá mà còn tạo điều kiện để nam ca sĩ đi diễn cùng. Đến năm 2020, Châu Ngọc Hiếu tiếp tục ghi dấu ấn với khán giả khi tham gia Người kể chuyện tình. Đây cũng là giai đoạn nam ca sĩ được nhiều người biết đến và bắt đầu nhận được nhiều lời mời biểu diễn. Nhờ đó, cuộc sống của anh dần đi vào quỹ đạo.

Châu Ngọc Hiếu kết hợp cùng Hà Lam Anh trong Tỏa sáng sao đôi Ảnh: NSX

Trước đó, gia đình Châu Ngọc Hiếu từng lần khuyên anh nên trở về quê để có cuộc sống ổn định vì thấy con trai vất vả. Song, sau nhiều năm “lì lợm” với nghề, cuối cùng những nỗ lực của giọng ca 8X cũng bắt đầu được "quả ngọt". Khi chứng kiến những thành tựu từ sự kiên trì của nam ca sĩ, gia đình dần chấp nhận và tin tưởng lựa chọn của anh.

Hiện tại, nam ca sĩ 8X có một cô con gái khoảng một tuổi. Sự xuất hiện của con khiến cuộc sống của anh thay đổi đáng kể. Nếu trước đây, Châu Ngọc Hiếu có thể đi diễn xa nhiều ngày mà không bận tâm quá nhiều, thì bây giờ, anh hạn chế hơn. Phần lớn thời gian, Châu Ngọc Hiếu chỉ biểu diễn tại TP.HCM hoặc đi tỉnh rồi trở về ngay. Học trò Đàm Vĩnh Hưng cũng tiết lộ việc “lên chức” giúp anh trưởng thành hơn. Từ một người có phần vô tư, anh trở nên lo lắng, suy nghĩ xa hơn cho tương lai để đảm bảo cho cuộc sống của con.

Trước đây, nam ca sĩ khá kín tiếng về đời sống cá nhân. Nhưng từ khi có con, anh không ngại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội. Với Châu Ngọc Hiếu, đó không chỉ là niềm vui, mà còn là cách để lưu giữ những kỷ niệm đáng quý cùng người thân.