Hoa hậu Kiều Khanh: Đàm Vĩnh Hưng khuyên tôi giả ngu để được đàn ông bảo bọc

Từng là "nàng thơ" làm khuynh đảo thị trường ảnh lịch Việt Nam những năm đầu thập niên 1990, Hoa hậu Áo dài Kiều Khanh giờ đây đang tận hưởng cuộc sống vui vẻ, bình yên tại Mỹ. Ở tuổi ngoài 50, nàng hậu vẫn giữ được nhan sắc mặn mà và tinh thần tự lập hậu ly hôn.

Tôi thích làm 'con gà tự bới đất' hơn chờ người bao bọc

* Xin chào Hoa hậu Kiều Khanh, chị cảm thấy cuộc sống của mình thay đổi như thế nào khi bước vào tuổi ngoài 50?

- Hoa hậu Kiều Khanh: Trước tuổi 50, tôi thấy mình khỏe lắm, nhưng hiện giờ mình làm cái gì cũng chậm lại. Với tôi, sức khỏe bây giờ là quan trọng nhất. Mình không còn được như ngày xưa nên tôi chọn thể thao để giữ gìn sức khỏe, xem nó là ưu tiên hàng đầu và lúc nào cũng muốn tập thể dục. Mỗi ngày dù như thế nào tôi cũng dành thời gian để tập luyện. Sau khi thức dậy, tôi dành 15 phút tập những động tác cơ bản, xem như khởi động rồi mới đi làm. Buổi chiều, tôi chơi một môn thể thao nào đó, hoặc nếu có thời gian rảnh hơn thì tôi tập gym và pickleball. Tôi nghĩ mình phải giữ cho thân thể linh hoạt, tinh thần thoải mái thì sức khỏe mới tốt.

Kiều Khanh gây ấn tượng với mái tóc tém trong cuộc thi Hoa hậu Áo dài 1989 Ảnh: TL

* Khi qua Mỹ định cư, cộng đồng người Việt tại Mỹ có nhận ra chị là Hoa hậu Áo dài TP.HCM đầu tiên không?

- Nhiều người biết tôi chứ, khi ra đường nhiều người ái mộ mình ngày xưa vẫn nhận ra. Ngày xưa, tôi còn làm ở đài truyền hình hơn 10 năm nên có những khán giả chỉ cần nghe giọng thôi đã hỏi: "Giọng này có phải Kiều Khanh không?". Họ vẫn nhớ chất giọng của tôi. Ngoài ra, tôi còn làm quản lý tiệm phở nên mọi người cũng quen mặt.

* Hoa hậu Kiều Khanh còn giữ liên lạc với những người đẹp ảnh lịch cùng thời với mình không?

- Có chứ, tôi vẫn giữ liên lạc với Mộng Vân. Lần nào về Việt Nam tôi cũng đi chơi với Vân, tính tình của cô ấy rất dễ thương. Thời đó, tôi chủ yếu biết Mộng Vân thôi còn Lý Thu Thảo thì tôi không gặp. Khi tôi sang Mỹ rồi thì không có cơ hội gặp lại Thảo dù bạn bè của tôi cũng thân với Thảo. Có mấy lần Lý Thu Thảo qua Mỹ, rủ đi Las Vegas chơi nhưng lúc đó tôi bận rộn công việc quá nên lại lỡ mất duyên gặp nhau.

* Thời điểm đăng quang Hoa hậu Áo dài TP.HCM 1989, cuộc sống của chị như thế nào?

- Thật sự tôi không tham gia nghệ thuật nhiều. Sau khi học cấp ba, mẹ gửi tôi vào tiệm tóc Lũ Đồng Kinh (quận 1 cũ, TP.HCM) học nghề, mục đích khi sang Mỹ có cái nghề, có thu nhập trang trải cuộc sống. Đầu năm 1992, tôi được mẹ bảo lãnh đi Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình. Lúc hoa hậu tôi hồn nhiên như con nít vậy. Mấy anh chị nhà báo đến tiệm tóc làm rồi động viên tôi đi thi nên tôi cứ thi thôi. Tôi nhớ mình mặc 3 bộ trang phục là đồ tắm, dạ hội và áo dài, trong đó, tôi thích mặc áo dài lắm. Đến vòng chung kết, bố dẫn tôi đến nhà may Thiết Lập để may một chiếc áo dài màu vàng, và tôi mặc chiếc áo đó khi đăng quang.

Ở độ tuổi ngoài 50, Kiều Khanh vẫn giữ được vẻ ngoài sắc sảo Ảnh: TL/NVCC

* Kiều Khanh còn nhớ cảm xúc lúc đăng quang và nhận phần thưởng năm đó không?

- Vui lắm chứ! Tôi không bao giờ nghĩ mình được giải. Lúc gọi tên, tôi vỡ òa rồi khóc vì quá hạnh phúc và may mắn. Sau đó tôi được nhiều báo phỏng vấn, đó là kỷ niệm tôi nhớ mãi. Nhất là lúc được xe cảnh sát đưa về, hàng xóm hai bên đường ra chờ đón đông nghẹt vì họ xem truyền hình trực tiếp và xem tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TP.HCM) rất đông.

Về phần thưởng, tôi nhớ nhận được một số tiền cũng khá ổn. Tuy nhiên, tôi đã nói với nhà báo là tất cả tiền thưởng đều tặng cho người nghèo hết. Sau đêm đăng quang, tôi cùng các á hậu đi thăm các em khuyết tật. Tôi không giữ lại cho mình đồng tiền thưởng nào.

* Những ngày đầu sang Mỹ chị có bị hụt hẫng?

- Tôi hụt hẫng từ khi ở Thái Lan chờ bay sang Mỹ rồi. Ở Việt Nam mình đang sống sung sướng, qua đó phải nằm ngủ dưới đất, tôi tự hỏi sao mình khổ vậy. Ở Việt Nam tôi có phòng riêng còn đến khi sang Mỹ, tôi ở chung với gia đình chị gái, 3 người chung một phòng. Lúc đó, tôi thấy đời sống ở Mỹ sao cực quá nhưng tôi vẫn tin là tương lai sẽ tốt đẹp hơn.

* Sau khi định cư ở Mỹ, Kiều Khanh vẫn tiếp tục theo nghề làm tóc hay chuyển sang một nghề khác?

- Tôi vẫn duy trì nghề làm tóc vì mình thích cuộc sống tự lập, tự mình kiếm tiền vẫn quý hơn. Tại tiệm tóc, tôi đã gặp bố của các con và anh ấy không cho mình làm tóc nữa nên tôi về nhà chăm lo cho gia đình. Vừa làm mẹ, chăm sóc các con, tôi vừa kinh doanh tiệm áo cưới.

* Ở Việt Nam thường có quan niệm người đẹp sẽ có đại gia bảo bọc, chị nghĩ sao nếu mình ở lại Việt Nam?

- Tôi không biết nữa, nhưng bản tính tôi thích làm. Tôi là kiểu "con gà thích tự bới đất" chứ không phải kiểu ngồi không chờ người khác nuôi. Có thể vì tôi cứng cỏi quá nên đến giờ vẫn độc thân. Tôi ly hôn chồng sau gần 10 năm chung sống và sau đó tự bươn chải. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là một người em rất thân, Hưng hay bảo: "Chị ơi, chị phải giả ngu một chút đi, chứ chị thế này đàn ông họ sợ lắm". Tuy nhiên, bản tính chị trời sinh vậy rồi, không thay đổi được. Nhiều người hỏi một hoa hậu mà bươn chải vậy có phí không? Tôi nghĩ mình làm cho tương lai chứ không phải cho hiện tại. Tôi thích tự làm chủ cuộc đời mình.

Hoa hậu Kiều Khanh đam mê chơi pickleball Ảnh: NVCC

Hoa hậu Kiều Khanh hâm mộ Hồng Vân, Trấn Thành

* Công việc hiện tại của Hoa hậu Kiều Khanh ở Mỹ là gì?

- Ngoài việc làm quản lý cho tiệm phở, công việc chính của tôi là quản lý các viện dưỡng lão và hiện tại mọi thứ đã ổn định rồi. Tôi là người năng động, ở nhà cũng bày ra nấu ăn, dọn dẹp. Tôi thấy đó là sở thích, niềm vui trong cuộc sống chứ không phải gánh nặng.

* Thời gian biểu hằng ngày của chị như thế nào?

- 7 giờ sáng tôi thức dậy và dẫn chó đi bộ. Sau đó sửa soạn đi làm ở tiệm phở đến 15 giờ. Sau khi xong việc, tôi về nhà thay đồ thể thao để ra sân đánh pickleball. Hồi xưa, tôi chơi tennis rồi chuyển sang golf, giờ thì mê pickleball. Chơi thể thao khoảng 2 - 3 tiếng rồi về lo cho chó và nấu cơm cho bạn bè tới chơi. Đó là niềm vui hằng ngày của tôi.

Kiều Khanh sẵn sàng về Việt Nam đóng phim Ảnh: NVCC

* Chị có dự định tìm một "bờ vai" để đồng hành không?

- Cũng muốn chứ, nhưng khó lắm. Bây giờ mình có nhà cửa, sự nghiệp ổn định, nếu kiếm một người không làm cuộc sống mình tốt hơn thì thôi. Chẳng lẽ giờ mình lại đi hầu hạ, nấu nướng cho người ta? Tôi chọn con đường tự do, xinh đẹp, hưởng thụ cuộc sống và thỉnh thoảng về Việt Nam chơi. Tôi cảm thấy mình may mắn về đường con cái, hai bé sống ở New York, một bé ở với mình. Các con đều thành công, ngoan và rất hiếu thảo. Các cháu không bao giờ cho mẹ trả tiền khi đi ăn, lúc nào cũng lo cho mẹ. Đó là hạnh phúc lớn nhất của tôi.

* Hoa hậu Kiều Khanh có muốn trở lại với showbiz, hoặc đóng phim không?

- Tôi muốn đóng phim, nếu mấy anh em đạo diễn ở Việt Nam mời là tôi sẵn sàng. Tôi chưa bao giờ đóng phim vì sang Mỹ sớm quá nhưng tôi mong muốn mình có thể đóng một vai "để đời". Tôi cũng thường xem phim Việt, rất hâm mộ chị Hồng Vân và đặc biệt là Trấn Thành. Tôi thích thể loại phim về tình mẹ con và gia đình. Con cái bây giờ đã lớn và tự lập, nếu có lời mời phù hợp, tôi sẵn sàng về Việt Nam đóng phim.

* Trong năm mới, chị có mong ước gì không?

- Điều tôi mong ước đầu tiên là sức khỏe, có sức khỏe mới làm việc được. Thứ hai là sự bình yên trong tâm hồn. Và cuối cùng, mơ ước nhỏ nhoi là tìm được một người thực sự thương mình, lo lắng cho mình. Hy vọng năm nay điều đó sẽ tới với mình.

Đăng quang Hoa hậu Áo dài TP.HCM năm 1989, Kiều Khanh (sinh năm 1969) đã tạo nên một "cơn sốt" trong làng sắc đẹp Việt Nam. Khác với vẻ đẹp dịu dàng, tóc dài truyền thống thời bấy giờ, cô gây ấn tượng mạnh mẽ bằng mái tóc tém cá tính, gương mặt thanh tú và nụ cười rạng rỡ. Hình ảnh của cô nhanh chóng phủ sóng khắp các bìa báo, lịch treo tường và trở thành thần tượng của giới trẻ thế hệ 7X, 8X. Có giai đoạn nhà xuất bản phải in hàng chục ngàn tấm lịch và bán hết sạch. Năm 1991, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Kiều Khanh quyết định sang Mỹ định cư. Tại đây, cô rời xa ánh hào quang showbiz để tập trung vào việc học tập và phát triển sự nghiệp kinh doanh. Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, ly hôn và có 3 con, cô đã xây dựng được một sự nghiệp ổn định, độc lập. Dù không còn ở thời hoàng kim, Kiều Khanh vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc "không tuổi" và vóc dáng thon gọn. Cô thường xuyên về Việt Nam để thực hiện các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.



