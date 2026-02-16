Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Hoa hậu Yến Nhi sửa nhà cho ba mẹ ở quê

Minh Hy
Minh Hy
16/02/2026 17:59 GMT+7

Sau thời gian tiết kiệm, Hoa hậu Yến Nhi về quê sửa sang lại căn nhà cho ba mẹ với mong muốn cả gia đình có mùa tết yên vui và ấm no.

Cuộc sống Yến Nhi thay đổi thế nào sau Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025?

Tháng 11.2025, nhà của Hoa hậu Yến Nhi ở Đắk Lắk bị ngập sâu do mưa lũ, một số khu vực trong nhà của cô bị hư hại nhiều. Vì vậy, trong dịp Tết Bính Ngọ, nàng hậu 10X quyết định dùng tiền thưởng và cát sê của mình để sửa lại nhà cho ba mẹ ở quê.

Hoa hậu Yến Nhi sửa nhà cho ba mẹ ở quê - Ảnh 1.

Hoa hậu Yến Nhi tiết kiệm tiền để sửa nhà cho ba mẹ

Ảnh: NVCC

"Tết năm nay đặc biệt hơn một chút vì tôi đã có thể chủ động về kinh tế. Dù ngôi nhà mới được sơn sửa lại không quá khang trang, lộng lẫy, nhưng so với trước đây thì đã chắc chắn và vững vàng hơn nhiều. Điều này khiến tôi cảm thấy yên tâm", Hoa hậu Yến Nhi chia sẻ. 

Theo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025, kể từ khi đăng quang cô không chi tiêu, sắm sửa gì nhiều cho bản thân, thay vào đó cô gửi tiền về quê để giúp đỡ gia đình. Với Yến Nhi, ngôi vị hoa hậu đã mang đến nhiều thay đổi cho cô và cả nhà. "Lao động nghệ thuật giúp tôi có thêm cơ hội phát triển bản thân, đồng thời có điều kiện hỗ trợ gia đình tốt hơn về mặt kinh tế", Yến Nhi bộc bạch.

Hoa hậu Yến Nhi sửa nhà cho ba mẹ ở quê - Ảnh 2.

Nhà của Yến Nhi ở Đắk Lắk bị hư hỏng sau trận lũ lịch sử

Ảnh: NVCC

Hoa hậu Yến Nhi sửa nhà cho ba mẹ ở quê - Ảnh 3.

Yến Nhi muốn mở cho ba mẹ một tiệm tạp hóa

Ảnh: NVCC

Bên cạnh việc sửa nhà, Yến Nhi cũng gửi ba mẹ một khoản tiền nhỏ để sắm sửa, lo toan sinh hoạt phí dịp tết. Người đẹp 10X còn ấp ủ dự định mở tiệm tạp hóa nhỏ tại nhà để ba mẹ có công việc nhẹ nhàng và ổn định hơn thay vì làm phụ hồ, bán vé số như trước đây.

Mặc dù lịch trình bận rộn và về quê khá trễ nhưng Yến Nhi cố gắng dành thời gian phụ giúp ba mẹ dọn dẹp nhà cửa. Cô nói: "Tết năm nay, Nhi chỉ mong được trở về đúng với vai trò của một người con trong gia đình. Nhi phụ ba mẹ dọn dẹp nhà cửa, tự tay chuẩn bị mâm cơm cúng gia tiên và cùng gia đình đi chúc tết họ hàng như những năm trước".

Chia sẻ thêm về dự định trong năm mới, Yến Nhi cho biết cô mong muốn tiếp tục hoàn thiện chính mình ở nhiều khía cạnh của nghệ thuật. Người đẹp đặt mục tiêu trau dồi sâu hơn về diễn xuất, rèn luyện kỹ năng dẫn chương trình, nâng cao khả năng giao tiếp để có thể tự tin và bản lĩnh hơn khi gặp gỡ bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, Yến Nhi lên kế hoạch thực hiện những dự án cộng đồng để giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn. Cô cũng hy vọng gia đình có nhiều sức khỏe, bình an và quê nhà không còn phải oằn mình trước những thiên tai.

