Đời nghệ sĩ

Hoa hậu Yến Nhi: Tôi từng đối diện với nhiều cám dỗ

Minh Hy
Minh Hy
16/09/2025 07:47 GMT+7

Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Nguyễn Thị Yến Nhi thừa nhận việc chứng kiến ba mẹ vất vả là động lực để cô phấn đấu, làm việc chăm chỉ hơn để đạt được thành công. Trên hành trình đó, cô cũng gặp phải không ít cám dỗ.

Sau hơn một tháng tranh tài, Nguyễn Thị Yến Nhi chính thức trở thành chủ nhân của chiếc vương miện Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 (Miss Grand Vietnam). Cô sinh ra trong một gia đình khó khăn, ba mẹ phải bán vé số và phụ hồ để nuôi cô ăn học. Chính vì thế, sau khi đăng quang hoa hậu, điều cô mong muốn nhất là cải thiện cuộc sống cho gia đình để đấng sinh thành đỡ vất vả hơn.

Hoa hậu Yến Nhi: Tôi từng đối diện với nhiều cám dỗ- Ảnh 1.

Yến Nhi sinh năm 2004 ở Đắk Lắk, cô theo học ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Trường đại học Văn Hiến

Ảnh: FBNV

"Mục tiêu lớn nhất của cuộc đời mình là thay đổi được công việc hiện tại của ba mẹ cũng như giúp họ có cuộc sống ổn định hơn, đỡ vất vả hơn. Như tôi có chia sẻ trong quá trình tham gia cuộc thi và đêm chung kết, ba mẹ tôi đang làm những công việc khá nặng nhọc, phải phơi nắng mỗi ngày nên tôi tự nhủ rằng mình phải thành công. Tôi phải tìm được một cơ hội để phát triển bản thân và khi tôi thành công thì tôi có thể giúp cho ba mẹ có nơi an dưỡng về già", Hoa hậu Yến Nhi chia sẻ trong một talkshow.

Hoa hậu Yến Nhi: Tôi từng đối diện với nhiều cám dỗ- Ảnh 2.

Trước khi trở thành hoa hậu, Yến Nhi từng làm phục vụ nhà hàng tiệc cưới, người mẫu ảnh

Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Hoa hậu Yến Nhi cho biết sau khi trở lại với Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 cô đã trưởng thành và biết cách mở lòng với mọi người hơn. Khi đăng quang, người đẹp 10X mong muốn sẽ hoàn thành trách nhiệm và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.

ON TRENDING: Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 cùng dàn á hậu tiết lộ chuyện hậu trường

Trước câu hỏi về việc làm sao vượt qua được những cám dỗ trong cuộc sống, Hoa hậu Yến Nhi thẳng thắn: "Mình là một người độc lập từ khá sớm nên những cám dỗ mình cũng từng trải qua nhiều. Đôi lúc, mình cũng có suy nghĩ buông xuôi trước những điều đó. Tuy nhiên, may mắn rằng mình vẫn đủ tỉnh táo và kỷ luật để vượt qua. Cho đến thời điểm hiện tại, với một phiên bản Yến Nhi ở đây trước mặt quý vị khán giả thì tôi có thể nói rằng mình có thể giữ được kỷ luật cho mình và suy nghĩ sáng suốt trước khi đưa ra quyết định hay thực hiện một điều gì đó". Ngoài ra, cô tự nhận mình là người có cá tính, thích khám phá những điều mới mẻ nên cô hy vọng chặng hành trình sắp tới có nhiều cơ hội để học hỏi và trải nghiệm.

Đằng sau chiến thắng của Nguyễn Thị Yến Nhi tại Miss Grand Vietnam 2025, khán giả cũng chú ý đến gia cảnh đặc biệt của cô. Sinh ra trong một gia đình lao động, ba làm phụ hồ, mẹ bán vé số, tân hoa hậu khiến nhiều người xúc động bởi hành trình nỗ lực chạm đến vương miện.

