Ba mẹ Hoa hậu Yến Nhi: Làm phụ hồ, bán vé số nuôi con vào đại học

Sau hai lần tham gia cuộc thi sắc đẹp, Nguyễn Thị Yến Nhi trở thành Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 ẢNH: BTC

Tối 14.9, chung kết Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về Nguyễn Thị Yến Nhi. Người đẹp vượt qua 34 thí sinh để đăng quang, chính thức trở thành tân hoa hậu. Yến Nhi hiện là sinh viên năm ba ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Trường đại học Văn Hiến. Từ khi nhập cuộc, người đẹp cho thấy sự tự tin, giữ phong độ ổn định qua từng vòng thi và gây chú ý với khán giả trên nhiều diễn đàn nhan sắc. Nhiều khán giả cho rằng danh hiệu là kết quả xứng đáng cho hành trình nỗ lực của cô gái 21 tuổi.

Khoảnh khắc đăng quang của Yến Nhi càng thêm ý nghĩa khi có sự hiện diện của gia đình, người thân, bạn bè. Giây phút con gái được xướng tên cho ngôi vị cao nhất, ba mẹ tân hoa hậu không kìm được xúc động, vỡ òa trong hạnh phúc.

Gia đình, bạn bè vỡ òa trong khoảnh khắc người đẹp Đắk Lắk đăng quang ẢNH: BTC

Bố mẹ tiết lộ về tân Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi

Chia sẻ với chúng tôi, chú Nguyễn Văn Hiền (47 tuổi - ba của Yến Nhi) cho biết bản thân tự hào trước những gì con gái đạt được trong hành trình vừa qua. Trong khi đó, cô Hồ Thị Hiệp (45 tuổi - mẹ Yến Nhi) cũng nghẹn ngào, vui mừng vì những nỗ lực của thí sinh sinh năm 2004 được đền đáp.

Theo chia sẻ từ gia đình, Yến Nhi là con gái thứ hai trong gia đình có 3 anh em, ba làm phụ hồ, mẹ bán vé số hơn 20 năm. Mẹ của tân hoa hậu tiết lộ con gái rất ngoan, siêng năng, tính cách thẳng thắn, quyết liệt, khi đã muốn làm điều gì đều cố gắng làm cho bằng được. Từ khi Yến Nhi bước chân vào giảng đường đại học, mẹ cô thấy việc bán vé số không đủ để lo học phí cho con nên cũng theo chồng đi phụ hồ để có thêm thu nhập.

"Khi con học đại học, chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ con tiền học phí, còn những chi phí khác từ tiền trọ, tiền sinh hoạt thì con tự đi làm thêm để xoay xở. Đôi lúc thấy ba mẹ vất vả, con cũng muốn từ bỏ học nhưng tôi nói con gái phải cố gắng học, không được nghỉ. Chúng tôi luôn động viên con cứ cố gắng học hành thì mới có thể thay đổi bản thân. Là ba mẹ, làm được việc gì có thể lo được cho con, chúng tôi không nề hà. Khi con ngỏ ý muốn tiếp tục học lên thạc sĩ, chúng tôi cũng ủng hộ. Dù có vất vả, chúng tôi vẫn sẽ lo được cho con ăn học", mẹ Yến Nhi bộc bạch.

Ba mẹ Yến Nhi lặng lẽ đến ủng hộ tinh thần cho con gái trong đêm chung kết ẢNH: L.X

Theo cô Hiệp, từ nhỏ Yến Nhi đã thích các cuộc thi nhan sắc, thường bày tỏ khi lớn lên sẽ đi thi hoa hậu. Trước khi ghi danh Miss Grand Vietnam 2025, Yến Nhi có gọi về xin ý kiến ba mẹ. Dù ủng hộ con tham gia nhưng cô Hiệp thành thật chia sẻ rằng gia đình chỉ có thể động viên tinh thần chứ không có khả năng hỗ trợ kinh tế. Trước ngày diễn ra chung kết, ba mẹ, họ hàng của Yến Nhi gác lại công việc, vượt hàng trăm cây số từ Đắk Lắk vào TP.HCM để cổ vũ cho con gái.

Mẹ Yến Nhi kể: "Trong quá trình con đi thi, chúng tôi thường xuyên nhắn tin, động viên con cố gắng hết sức, kết quả thế nào cũng đừng buồn, đừng nản lòng. Dù vậy, tôi nhắc nhở con chuyện học là chính, những cuộc thi chỉ là cơ hội để thử sức thôi".

Sau khi Yến Nhi đăng quang hoa hậu, cô Hiệp tâm sự điều mong mỏi nhất chỉ là con gái tiếp tục học hành, có thể tự lo được cho bản thân. "Ngoài Yến Nhi thì chúng tôi còn con út năm nay cũng vào đại học. Chúng tôi vẫn sẽ đi làm phụ hồ để cho các con học đến nơi đến chốn. Chúng tôi không nghĩ con đăng quang hoa hậu để mình được đổi đời, ăn ở không, chưa bao giờ có chuyện đó. Chỉ cần con trưởng thành, biết yêu thương, giúp cho những hoàn cảnh khó khăn hơn, cống hiến cho xã hội là đủ", mẹ tân hoa hậu khẳng định.