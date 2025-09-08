Miss Grand Vietnam 2025 không chọn im lặng, sẽ công bố bằng chứng nếu antifan tấn công

Hoa hậu Quế Anh diện đầm dạ hội gợi cảm, đội vương miện chế tác từ kim cương, vàng và đá quý ẢNH: BTC

Khán giả tranh luận vương miện Miss Grand Vietnam 2025

Tối 7.9, ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam công bố vương miện và 4 mẫu tiara. Trải qua nhiều vòng tuyển chọn, 16 tác phẩm xuất sắc nhất đã được lựa chọn và vinh danh.

Tại buổi họp báo, ban tổ chức công bố vương miện chiến thắng mang tên Solara Aurelia - Hồng nhật kim quang, tác phẩm của hai tác giả Bùi Thế Bảo và Nguyễn Nguyên Bảo. Đây chính là biểu tượng đồng hành cùng tân Hoa hậu Miss Grand Vietnam 2025. Bên cạnh đó, 4 mẫu tiara cũng được giới thiệu, dành riêng cho các á hậu của cuộc thi.

Vương miện Solara Aurelia - Hồng nhật kim quang được chế tác hoàn toàn thủ công trong suốt 1.800 giờ. Vật phẩm được tạo nên từ vàng 18K, kim cương moissanite và ngọc lục bảo quý hiếm, tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025. Bộ tiara dành cho các á hậu cũng được thiết kế sang trọng và cầu kỳ. Vật phẩm được chế tác từ vàng 18K, kim cương moissanite và ngọc lục bảo.

Hoa hậu Võ Lê Quế Anh cùng các á hậu Miss Grand Vietnam 2024 xuất hiện cùng bộ sưu tập vương miện mới ẢNH: BTC

Chiếc vương miện này còn nhận được giải thưởng "Thiết kế vương miện được yêu thích nhất" do khán giả bình chọn. Tuy nhiên, ngay sau khi công bố, nhiều khán giả tranh luận trái chiều, cho rằng vương miện thành phẩm không giống với bản vẽ ban đầu của tác giả.

Nói về điều này, trưởng ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2025 cho hay: "Chúng tôi đã có sự bàn bạc với tác giả thắng giải cũng như đơn vị chế tác để có sự điều chỉnh sao cho phù hợp. Bởi từ bản vẽ cho đến thành phẩm phải có sự hài hòa về mặt tỷ lệ giữa vương miện, người đội và cảm giác của người đội, làm sao cho đẹp nhất có thể. Chúng tôi có sự thay đổi về tỷ lệ, nhưng không quá 70% và giữ lại hoàn toàn các chi tiết cố định".

Trong khi đó, tác giả Bùi Thế Bảo cho biết anh hoàn toàn hài lòng với sự thay đổi này. Anh cho biết vương miện Hồng nhật kim quang được lấy cảm hứng thiết kế từ ba yếu tố gồm: ánh sáng mặt trời, cây lúa và phù sa.

Cận cảnh vương miện Miss Grand Vietnam 2025 ẢNH: BTC

Ban tổ chức khẳng định không im lặng trước antifan

Trưởng ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2025 cho biết tân hoa hậu đăng quang sẽ khá áp lực vì phải chuẩn bị và tham gia Miss Grand International 2025 chỉ trong thời gian ngắn, chưa tới 1 tháng.

"Chúng tôi mong ước sẽ chọn được một đại diện của Miss Grand Vietnam đến với Miss Grand International thật nhiều kinh nghiệm, kỹ năng cũng như tiệm cận với tiêu chí của cuộc thi quốc tế. Tuy nhiên, thực tế mặt bằng thí sinh mỗi năm sẽ quyết định việc lựa chọn. Chúng tôi sẽ cân nhắc người phù hợp nhất trong bối cảnh chung. Nếu may mắn chọn được tân hoa hậu Miss Grand Vietnam làm thỏa lòng công chúng thì tuyệt vời. Nhưng không ai hoàn hảo ngay từ đầu, họ cần thời gian để hoàn thiện. Thường sau một thời gian, các hoa hậu sẽ có sự 'lột xác' rõ rệt về ngoại hình, kỹ năng và khả năng giao tiếp", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Trưởng BTC Miss Grand Vietnam cho biết sẽ không im lặng, sẵn sàng nhờ luật sư bảo vệ thí sinh và cuộc thi

ẢNH: BTC

Về cơ chế chấm thi, trưởng ban tổ chức cho biết top 5 sẽ do ban giám khảo quyết định, song ban tổ chức cũng sẽ tham khảo sự bình chọn của khán giả thông qua các giải thưởng phụ. Đồng thời, hành trình xuyên suốt và các hoạt động đời thường của thí sinh cũng là yếu tố quan trọng để đánh giá.

Phía ban tổ chức cho hay: "Chúng tôi sẽ là người hiểu thí sinh nhiều nhất qua các chia sẻ, cách thí sinh thể hiện tự nhiên nhất. Bên cạnh đó, ê kíp đồng hành, ê kíp trang điểm, ê kíp truyền thông… đều đóng vai trò ban giám khảo để ghi nhận. Chúng tôi lấy ý kiến từ số đông để tham khảo, không để sót bất cứ thông tin quan trọng nào về thí sinh, từ biểu hiện, thái độ, sự hợp tác... Tuy nhiên những điều đó sẽ không công bố rộng rãi để bảo vệ thí sinh".

Cũng theo trưởng ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2025, trong những trường hợp cần thiết, nếu antifan tấn công quyền lợi của ban tổ chức hay ứng viên đăng quang, đơn vị này sẽ công bố bằng chứng để mọi người tâm phục khẩu phục, thay vì tấn công như những năm trước. "Chúng tôi sẽ không chọn giải pháp im lặng nữa, mà nhờ luật sư bảo vệ sự minh bạch cho cuộc thi", trưởng ban tổ chức nhấn mạnh.

Ngày 11.9, đêm trình diễn Trang phục Văn hóa Dân tộc thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2025 sẽ diễn ra. Chung kết dự kiến được tổ chức vào ngày 14.9. Tân hoa hậu sẽ là người kế nhiệm Hoa hậu Võ Lê Quế Anh, đại diện tranh tài tại cuộc thi Miss Grand International 2025.