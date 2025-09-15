Nguyễn Thị Yến Nhi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025

Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi Ảnh: BTC

Cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 diễn ra tại TP.HCM với sự tranh tài của 35 thí sinh. Dàn giám khảo đêm chung kết Miss Grand Vietnam năm nay gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh (trưởng ban giám khảo), NSND Vương Duy Biên (phó ban giám khảo), Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Lê Hoàng Phương, diễn viên Quốc Trường… Đảm nhận vai trò dẫn dắt đêm chung kết là MC Thiên Vũ, Á hậu Kiều Loan và Nam vương Tuấn Ngọc.

Top 35 thí sinh tranh tài tại chung kết Miss Grand Vietnam 2025

Mở màn đêm chung kết, Hoa hậu Võ Lê Quế Anh cùng 35 người đẹp có màn đồng diễn đầy sôi động. Tiếp đó, các thí sinh lần lượt hô tên, quê quán của mình. Nhiều người đẹp như Lily Chen, Kiều My, Đinh Y Quyên, Như Thùy, Phạm Yến... có màn đọc thơ, hát về địa danh nơi mình sinh ra, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Sau phần thi này, ban tổ chức công bố giải thưởng Best Introduction Award (Giải hô tên ấn tượng nhất) thuộc về thí sinh Phạm Yến, đến từ TP.HCM.

Hoa hậu Võ Lê Quế Anh trình diễn ca khúc Cheri Cheri Lady mở màn chung kết Miss Grand Vietnam 2025

Ảnh: BTC

Tiếp đến, các thí sinh bước vào phần thi trình diễn trang phục bikini. Trên nền nhạc sôi động, dàn người đẹp Miss Grand Vietnam 2025 tự tin khoe hình thể quyến rũ cùng bước nhảy sôi động khiến khán giả phấn khích. Kết thúc phần trình diễn, ban tổ chức công bố danh sách thí sinh đoạt các giải thưởng phụ, gồm Đỗ Thị Tường Vi (giải Best Grand Arrival), Ngô Thái Ngân (giải The Grand Voice), Tống Thị Lan Anh (giải The Grand Heat By Fan Vote), Bùi Thu Thủy (giải The Grand Shoot), Nguyễn Hồng Ngân (giải The Grand Walk By Fan Vote) và Nguyễn Thị Thu Ngân (giải The Grand Walk). Đây cũng là 6 người đẹp đầu tiên được gọi tên vào top 20.

Danh sách 14 thí sinh còn lại cũng được bước tiếp vào vòng trong, gồm La Ngọc Phương Anh, Nguyễn Thị Kiều My, Văn Minh Trúc, Mlô H Senaivi, Nguyễn Thị Hồng, LiLy Chen, Phạm Yến, Nguyễn Phương Hoa, Đinh Y Quyên, Phan Như Thùy, Nguyễn Thị Kim Anh, Phạm Khánh Ngân, Lê Thị Thu Trà và Nguyễn Thị Yến Nhi.

Các thí sinh gây ấn tượng bằng màn đọc thơ, hát trong phần hô tên khiến khán giả thích thú. Trong đó, Phạm Yến (giữa) chiến thắng giải thưởng này Ảnh: BTC

35 thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 trong phần thi trình diễn trang phục bikini Ảnh: BTC

La Ngọc Phương Anh, Nguyễn Thị Thu Ngân và Nguyễn Thị Hồng (từ trái sang) khoe vóc dáng quyến rũ, tự tin sải bước trên sân khấu

Ảnh: BTC

Trở lại sân khấu, lần lượt các người đẹp trong top 20 tự tin sải bước trong thiết kế bikini nóng bỏng phối cùng khăn choàng. Một số thí sinh có hình thể nổi bật, kỹ năng trình diễn cuốn hút như Nguyễn Thị Kiều My, Mlô H Senaivi, LiLy Chen, Lê Thị Thu Trà, Nguyễn Thị Yến Nhi…

Sau phần thi này, ban tổ chức lựa chọn 15 người đẹp xuất sắc nhất để bước vào phần thi trình diễn trang phục dạ hội. Top 15 gọi tên Mlô H Senaivi, Nguyễn Hồng Ngân, Nguyễn Thị Kiều My, Phan Như Thùy, Nguyễn Thị Kim Anh, La Ngọc Phương Anh, Nguyễn Phương Hoa, Phạm Khánh Ngân, Văn Minh Trúc, Đinh Y Quyên, Lê Thị Thu Trà, Nguyễn Thị Thu Ngân, Nguyễn Thị Yến Nhi, Bùi Thu Thủy và Nguyễn Thị Hồng. Trong khi đó, người đẹp LiLy Chen khiến khán giả tiếc nuối khi không được gọi tên vào vòng tiếp theo.

Mlô H Senaivi (trái) và Đinh Y Quyên khoe vóc dáng quyến rũ khi diện thiết kế trang phục dạ hội xuyên thấu Ảnh: BTC

Tại phần thi trang phục dạ hội, đa số thí sinh lựa chọn váy xuyên thấu đính kết bắt mắt, bó sát hoặc cắt xẻ nhằm khoe dáng khi sải bước trên sân khấu. Sau phần thi, ban tổ chức tiếp tục công bố các giải thưởng phụ. Trong đó, giải thưởng Best In Evening Gown thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Hồng. Cô tiếp tục được gọi tên cho giải thưởng Miss Fashion. Giải thưởng The Grand Trend gọi tên Nguyễn Thị Kiều My. Giải The Grand Business thuộc về người đẹp Phan Như Thùy. Thí sinh Ngô Thái Ngân giành giải thưởng Best Introduction Video.

Người đẹp Nguyễn Thị Hồng thắng giải thưởng Best In Evening Gown và Miss Fashion song phải dừng chân ở top 15 Ảnh: BTC

Tiếp đó, ban tổ chức công bố top 10 chung cuộc gồm Phan Như Thùy, Mlô H Senaivi, Bùi Thu Thủy, Đinh Y Quyên, Nguyễn Thị Kiều My, La Ngọc Phương Anh, Nguyễn Thị Yến Nhi, Lê Thị Thu Trà, Nguyễn Thị Thu Ngân, Bùi Thị Uyên Phương (thắng giải Popular Vote). Các người đẹp này trở lại với trang phục áo dài, tham gia phần thi thuyết trình về chủ đề hòa bình. Đây là phần thi quan trọng quyết định đến kết quả top 5 chung cuộc. Và người đẹp được ban giám khảo lựa chọn giành chiến thắng giải thưởng Thuyết trình về hòa bình ấn tượng thuộc về La Ngọc Phương Anh.

Top 5 Miss Grand Vietnam 2025 trả lời ứng xử

Thí sinh La Ngọc Phương Anh có phần thuyết trình về chủ đề hòa bình bằng tiếng Anh vô cùng ấn tượng Ảnh: BTC

La Ngọc Phương Anh là thí sinh đầu tiên được gọi tên vào Top 5 chung cuộc. Ban tổ chức cũng công bố 4 cô gái bước vào vòng ứng xử gồm Nguyễn Thị Thu Ngân, Nguyễn Thị Ý Nhi, Lê Thị Thu Trà và Đinh Y Quyên. Ở phần thi ứng xử, các thí sinh cùng trả lời câu hỏi chung: "Là một người trẻ, bạn sẽ làm gì để đóng góp trong kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam?".

Thí sinh La Ngọc Phương Anh là cô gái đầu tiên bước vào phần thi ứng xử. Cô cho rằng người trẻ không chỉ cần học thức mà cần biết sẻ chia cho mọi người. Phương Anh bày tỏ mong muốn đem những giá trị, kiến thức mà mình đã học được lan tỏa và tạo ra dự án cộng đồng ý nghĩa, đem giá trị Việt Nam vươn cao đến thế giới. "Tôi tin chắc rằng không chỉ tôi mà những bạn trẻ sẽ không ngừng học hành, sáng tạo, không ngừng bứt phá, tạo ra giá trị để đưa Việt Nam vươn ra khỏi thế giới. Nếu tôi may mắn giành được danh hiệu, tôi sẽ lan tỏa tiếng nói của mình để có thể đóng góp cho xã hội", Phương Anh nói.

Phần trả lời ứng xử của Nguyễn Thị Yến Nhi nhận được sự hưởng ứng từ khán giả Ảnh: BTC

Thí sinh Nguyễn Thị Yến Nhi trả lời rằng là một sinh viên ngành Du lịch, việc cô có thể đóng góp cho đất nước trong kỷ nguyên vươn mình sẽ được thể hiện ở 3 hành động. "Tôi sẽ là người kể chuyện Việt Nam để lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử, quảng bá di sản dân tộc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế thông qua những tour du lịch bền vững và nhân văn. Thứ hai, tôi sẽ ứng dụng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số công nghệ du lịch để góp phần đưa điểm đến và cộng đồng địa phương tiếp cận nhiều hơn với du khách nước ngoài nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa vốn có. Cuối cùng, tôi hy vọng trong tương lai, mình có thể trở thành đại sứ du lịch, trở thành cầu nối kết nối thế giới với Việt Nam, không chỉ bằng cảnh quan thiên nhiên mà còn bằng lòng nhân ái, bản lĩnh của tuổi trẻ Việt Nam", Yến Nhi chia sẻ.

Nguyễn Thị Thu Ngân là thí sinh thứ ba bước vào phần thi ứng xử. Sau khi nhận được câu hỏi, cô nhắc về học tập, kế thừa và phát huy. Theo Thu Ngân, là một người trẻ, cô luôn cố gắng học tập để làm chủ tri thức và công nghệ. Ngoài ra, cô còn rèn luyện kỹ năng để vượt qua thử thách. Cô nói kế thừa là giữ gìn những giá trị cách mạng và bản sắc văn hóa dân tộc, từ đó phát huy tinh thần, văn hóa dân tộc, nuôi dưỡng lòng nhân ái và lan tỏa hòa bình đến mọi người.

Trước câu hỏi về việc người trẻ đóng góp trong kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam, thí sinh Lê Thị Thu Trà chia sẻ: "Tôi luôn tự nhắc nhở mình rằng yêu nước không chỉ thể hiện ở cảm xúc, niềm tự hào mà còn cần trách nhiệm và hành động cụ thể. Tôi chọn những điều nhỏ nhất, làm việc minh bạch, sống tử tế, học hỏi không ngừng và dám thử sức với những ý tưởng mới. Hành trình theo học thạc sĩ không chỉ là cách tôi nâng cao tri thức, mà còn là cách tôi rèn luyện để trở thành người lãnh đạo có tư duy đổi mới, gắn trách nhiệm cá nhân với lợi ích cộng đồng. Hoạt động trong lĩnh vực kinh tế thương mại, tôi chọn khởi nghiệp và đưa sản phẩm Việt Nam ra quốc tế. Đó là khát vọng, bởi tôi tin rằng phụ nữ làm kinh tế hôm nay không chỉ khẳng định bản lĩnh, trí tuệ mà còn là lực lượng tiên phong góp phần định hình vị thế mới của đất nước trên trường quốc tế".

Top 5 Miss Grand Vietnam 2025: La Ngọc Phương Anh, Nguyễn Thị Thu Ngân, Đinh Y Quyên, Lê Thị Thu Trà và Nguyễn Thị Yến Nhi (từ trái sang) Ảnh: Minh Hy

Đinh Y Quyên là thí sinh cuối cùng trả lời ứng xử. Cô cho rằng người trẻ không chỉ ước mơ về hòa bình còn còn cần kiến tạo hòa bình. Cô muốn thể hiện hành động của mình qua tri thức và trách nhiệm. Người đẹp nhắc về dự án Trẻ em tự kỷ - Bệnh da tự tạo của mình cùng các y bác sĩ đang thực hiện. Đinh Y Quyên bày tỏ cô tin hành động nhỏ của mình sẽ là sức bật lớn cho dân tộc ngày mai.

Cuối cùng, danh hiệu Miss Grand Vietnam 2025 đã chính thức gọi tên người đẹp Nguyễn Thị Yến Nhi (sinh năm 2004, quê Đắk Lắk). Á hậu 1 được trao cho Nguyễn Thị Thu Ngân. Á hậu 2 là Lê Thị Thu Trà, Á hậu 3 gọi tên Đinh Y Quyên và Á hậu 4 là La Ngọc Phương Anh.