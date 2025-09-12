Tranh cãi thí sinh Miss Grand Vietnam diễn thiết kế trang phục 'bàn thờ', BTC nói gì?

Nhiều khán giả "sốc" khi thấy thí sinh mang cả bàn thờ lên sân khấu Ảnh: BTC

Tối 11.9, đêm thi National Costume - Trang phục văn hóa dân tộc thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2025 được tổ chức tại TP.HCM. Phần thi quy tụ dàn hoa hậu, á hậu cùng 35 thí sinh trình diễn các thiết kế đến từ 4 đội của các nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng, Vũ Việt Hà, Đặng Trọng Minh Châu và Ivan Trần. Ngay trước giờ diễn, mưa lớn bất ngờ đổ xuống khiến chương trình phải tạm hoãn và diễn ra trễ hơn so với dự kiến. Khi đêm thi diễn ra, trời tiếp tục mưa. Dù vậy, các thí sinh vẫn giữ tinh thần tốt để hoàn thành phần trình diễn.

Trong đêm thi, nhiều thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ những câu chuyện cổ tích, làng nghề truyền thống, trò chơi dân gian, món ăn... nhận được sự khen ngợi của khán giả. Tuy nhiên, cũng có nhiều bộ trang phục nhận về ý kiến trái chiều từ người xem lẫn cộng đồng mạng. Trong đó, phải kể đến thiết kế trang phục mang tên Hương khói gia tiên của tác giả Trần Công Hậu. Trên sân khấu, thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 trình diễn bộ trang phục kết hợp những hình ảnh quen thuộc như ảnh thờ, bát hương, mâm cỗ tạo điểm nhấn.

Theo tác giả, bộ trang phục lấy cảm hứng từ phong tục thờ cúng tổ tiên ông bà của người dân Việt Nam. Thiết kế còn là lời tri ân sâu sắc tôn kính cội nguồn, thế hệ đi trước âm thầm dõi theo và là điểm tựa cho con cháu, thể hiện sự gắn kết, tình yêu thương.

Thiết kế Hương khói gia tiên do thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Hằng trình diễn trong đêm thi Trang phục văn hóa dân tộc

Đoạn clip thí sinh trình diễn bộ trang phục này tạo nên làn sóng tranh cãi từ phía dân mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước ý tưởng sáng tạo độc lạ này. Tuy nhiên, cũng có không ít người cho rằng thiết kế này không phù hợp để mang lên sân khấu cuộc thi hoa hậu.

Một số tài khoản để lại bình luận: "Sao đem tổ tiên với bàn thờ lên sân khấu trình diễn vậy", "Không phải cái gì cũng có thể tùy tiện mang ra làm nguồn cảm hứng", "Truyền thống thờ cúng gia tiên cần trang trọng, đúng vị trí của nó", "Thiếu gì ý tưởng khác, sao lại phải là bàn thờ gia tiên", "Bê nguyên cả cái bàn thờ lên sân khấu thi hoa hậu là sao vậy trời?", "Lướt video hoảng hồn khi thấy hình ảnh bàn thờ, thí sinh cầm nhang quay mặt về khán giả vái lạy", "Không hiểu tại sao ban tổ chức lại phê duyệt được...".

Ban tổ chức Miss Grand Vietnam nói gì?

Trước những tranh cãi của khán giả, trưởng ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025 đã có phản hồi. Theo đó, phía ban tổ chức cho rằng nếu khán giả xem trọn vẹn phần trình diễn kết hợp với âm nhạc, bối cảnh, đạo cụ và lời bình thì sẽ cảm nhận được sự linh thiêng, ấm áp về phong tục tập quán, tín ngưỡng thờ cúng ông bà tổ tiên của người Việt.

Phía ban tổ chức cho biết có sự tư vấn của các nhà sử học, các nhà văn hóa trong phần trình diễn Ảnh: Chụp màn hình

"Các nhà thiết kế trẻ muốn giới thiệu điều tốt đẹp này đến khán giả thông qua trang phục văn hóa dân tộc là rất đáng hoan nghênh. Khi giới trẻ hướng đến cội nguồn và nghĩ đến phong tục tập quán tốt đẹp lưu truyền bao nhiêu đời nay, chúng ta nên cổ vũ và động viên hơn là cảm thấy không nên. Bởi sáng tạo không có giới hạn. Sự thể hiện của thí sinh trên sân khấu cũng không có gì gọi là phản cảm cả. Thí sinh xuất hiện trong trang phục áo dài rất tôn nghiêm, chuẩn bị mâm lễ để bày lên bàn thờ gia tiên, thắp hương để thể hiện lòng tri ân của mình đối với ông bà tổ tiên. Tôi thấy sự thể hiện đó qua ngôn ngữ trên sân khấu là một phần phản ánh những điều đã và đang diễn ra trong đời sống thực của người dân Việt. Đây là lựa chọn táo bạo, tuy nhiên chúng tôi có sự tư vấn của các nhà sử học, các nhà văn hóa trong dàn ban cố vấn, giám khảo", trưởng ban tổ chức cuộc thi phản hồi.















