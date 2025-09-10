Sắc vóc 3 cô gái dân tộc gây chú ý tại Miss Grand Vietnam

Nguyễn Thị Loan - cô gái dân tộc Sán Dìu muốn chinh phục danh hiệu Miss Grand Vietnam

Cựu vận động viên quyền anh Nguyễn Thị Loan vào chung kết Miss Grand Vietnam 2025

ẢNH: BTC

Nguyễn Thị Loan sinh năm 1999, đến từ Tuyên Quang gây chú ý khi ghi danh tranh tài tại Miss Grand Vietnam 2025. Cô là thí sinh người dân tộc Sán Dìu, hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội với vai trò huấn luyện viên thể hình và võ thuật. Trước đây, Nguyễn Thị Loan từng là vận động viên quyền anh, gắn bó với sàn tập từ khi mới 12 tuổi. Người đẹp từng giành huy chương bạc giải trẻ Đông Nam Á ở Thái Lan (2017), Huy chương đồng giải vô địch toàn quốc (2017).

Sau 6 năm thi đấu, Nguyễn Thị Loan quyết định chuyển hướng làm huấn luyện viên. Cô mong muốn truyền cảm hứng cho những cô gái từng tự ti về ngoại hình như mình ngày trước. "Tôi muốn thay đổi những bạn nữ còn thiếu tự tin, giúp họ tập luyện, ăn uống khoa học để trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn", cô nói.

Sắc vóc quyến rũ của thí sinh người dân tộc Sán Dìu ẢNH: BTC

Đến với Miss Grand Vietnam, Nguyễn Thị Loan mang trong mình khát vọng chứng minh rằng vận động viên thể thao cũng có thể tự tin bước lên sân khấu nhan sắc. Cô thừa nhận điểm mạnh lớn nhất là sự mạnh mẽ, còn điểm yếu là sự cứng rắn trong phong thái, cần thêm thời gian để trở nên mềm mại, uyển chuyển.

Trước thềm đêm chung kết, Nguyễn Thị Loan chia sẻ cảm xúc vừa hồi hộp vừa háo hức. Cô thừa nhận ban đầu bản thân thiếu tự tin, nhưng nhờ quá trình rèn luyện cùng huấn luyện viên và các thí sinh khác, giờ đây cô mong muốn được trình diễn thật nhanh trên sân khấu. "Chúng tôi rất hào hứng và mong chờ được trình diễn trong đêm chung kết", cô cho hay.

Đinh Y Quyên - nữ bác sĩ người dân tộc H'rê tham gia cuộc thi sắc đẹp

Đinh Y Quyên đặt mục tiêu chinh phục vương miện Miss Grand Vietnam và lan tỏa giá trị sống tích cực ẢNH: BTC

Trong dàn ứng viên ghi danh tại Miss Grand Vietnam 2025, Đinh Y Quyên là cái tên gây chú ý. Cô sinh năm 1997, quê Gia Lai, hiện là bác sĩ đang theo học chương trình chuyên khoa cấp 1, chuyên ngành Da liễu tại Trường đại học Y dược Cần Thơ. Người đẹp dân tộc H'rê này sở hữu chiều cao 1,73 m, từng ghi tên mình vào vòng chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Khi được hỏi về lý do ghi danh Miss Grand Vietnam 2025, Đinh Y Quyên chia sẻ rằng ban đầu cô từng nghĩ cơ hội đã khép lại vì giới hạn độ tuổi 27. Nhưng khi biết cuộc thi mở rộng độ tuổi đến 35, cô xem đây là cơ hội lớn để thử sức. Người đẹp chia sẻ từ nhỏ, cô đã yêu thích nghệ thuật và cái đẹp, nhưng gia đình có truyền thống y khoa đã truyền cho cô nguồn cảm hứng để đi theo con đường bác sĩ. “Ba tôi là bác sĩ, bà nội từng làm y tá, và chính sự tâm huyết của ba đã ảnh hưởng đến ba chị em", cô kể.

Người đẹp có mặt trong top 5 phần thi Trình diễn áo tắm đẹp nhất do ban giám khảo bình chọn

ẢNH: BTC

Bên cạnh nghề bác sĩ, Y Quyên còn thử sức kinh doanh nông nghiệp để phụ giúp gia đình. Kinh nghiệm từ gia đình giúp cô vừa có tư duy thương mại, vừa thấu hiểu người lao động. Cô xem đó là một cách để mở rộng tầm nhìn, chuẩn bị cho ước mơ lớn hơn trong tương lai. “Tôi muốn sau này có thể mở một phòng khám da liễu riêng, vừa điều trị bệnh ngoài da, vừa chăm sóc thẩm mỹ", cô bày tỏ.

Với dự án cộng đồng, Y Quyên chọn hướng đến lĩnh vực da liễu, kết hợp với hỗ trợ trẻ tự kỷ, bởi cô tin đây là nhóm cần nhiều sự quan tâm và đồng hành. “Tôi may mắn được thầy cô định hướng thêm cho dự án của mình, và thấy rất có duyên khi được ủng hộ", cô nói. Người đẹp chia sẻ thêm, cô đến Miss Grand Vietnam 2025 với tâm thế của một người sẵn sàng về mọi mặt, từ tinh thần, sức khỏe, kỹ năng… Thời gian qua, cô rèn luyện catwalk cải thiện hình thể đồng thời trau dồi khả năng giao tiếp, ngoại ngữ… để sẵn sàng cho lần "chinh chiến" này.

Mlô H Senaivi - người đẹp Ê Đê học giỏi, thành thạo 3 thứ tiếng

Mlô H Senaivi được đánh giá cao về sắc vóc lẫn trình độ học vấn, khả năng giao tiếp ẢNH: BTC

Mlô H Senaivi sinh năm 2001, đến từ Đắk Lắk cũng là cái tên nhận được sự quan tâm khi tranh tài tại Miss Grand Vietnam 2025. Cô gái Ê Đê từng tốt nghiệp Trường đại học RMIT, chuyên ngành Thiết kế sáng tạo. Người đẹp sở hữu vóc dáng khỏe khoắn cùng gương mặt sắc sảo. Mlô H Senaivi còn gây chú ý bởi thành tích học tập ấn tượng, từng giành nhiều học bổng trong quá trình học tập tại Mỹ, thông thạo tiếng Anh và tiếng Trung.

Người đẹp 24 tuổi chia sẻ rằng dù gia đình không quá dư dả, bản thân vẫn may mắn khi có nền tảng mà cha mẹ gây dựng để được tiếp cận môi trường giáo dục tốt. Trong suốt thời gian đi học, cô luôn đạt thành tích cao, nhiều năm liền là học sinh giỏi và thường nằm trong top đầu của trường quốc tế. “Tôi cảm thấy mình phải nỗ lực nhiều hơn khi được trao cơ hội, bởi nếu cứ đứng yên và nghĩ rằng mình đã có tất cả thì sẽ không thể phát triển", cô trải lòng.

Người đẹp Ê Đê cao 1,68 m với số đo 85-61-93 ẢNH: BTC

Năm 2024, cô tốt nghiệp ngành Thiết kế sáng tạo, với cơ hội quay lại Mỹ để tiếp tục học cao hơn trong ba năm nữa. Tuy vậy, Mlô H Senaivi quyết định ở lại Việt Nam vì muốn phát triển sự nghiệp tại quê hương. Nhắc đến quãng thời gian ở Mỹ, Mlô H Senaivi cho rằng đó là môi trường mở ra cho cô nhiều trải nghiệm văn hóa đa dạng.

Trước thềm chung kết, Senaivi đánh giá lợi thế lớn nhất của mình là sự chân thành và câu chuyện cá nhân đặc biệt. “Tôi không dám chắc sẽ đạt được vương miện, nhưng nếu may mắn, tôi sẽ tận dụng mọi khả năng để giúp đỡ những người khó khăn hơn. Tôi muốn trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, truyền tải thông điệp tích cực và trí tuệ đến với cộng đồng", cô nhấn mạnh.