Tranh cãi chuyện Miss Grand Vietnam làm sân khấu ở bãi giữ xe, BTC nói gì?

Phía BTC lên tiếng về sân khấu ở bãi giữ xe

Theo đại diện BTC, sân khấu được dựng trong khuôn viên sân vườn của khách sạn chứ không phải bãi giữ xe như thông tin mạng xã hội đăng tải ẢNH: FBNV

Theo bà Phạm Kim Dung, địa điểm tổ chức hai đêm thi quan trọng của Miss Grand Vietnam 2025 gồm Trang phục dân tộc (11.9) và Chung kết (14.9) là khu vườn ngoài trời trong khuôn viên khách sạn La Chateau (đơn vị đăng cai tổ chức), không phải bãi giữ xe như một số nguồn tin lan truyền. Đây là không gian có hồ bơi, vườn hoa và kiến trúc sang trọng, thường được chọn cho tiệc cưới và sự kiện lớn. "Những chiếc xe mọi người thấy chỉ là xe chở đạo cụ. Quy mô sân khấu và chỗ ngồi rộng bằng cả mặt sàn Nhà thi đấu Phú Thọ, hoàn toàn đủ sức chứa cho 2 đêm thi", bà Kim Dung nhấn mạnh.

Đối với mùa giải năm nay, nhiều hoạt động bên lề như phần thi bikini, lễ công bố vương miện và các sự kiện đồng hành cũng được tổ chức gọn trong khuôn viên khách sạn này. Đáng chú ý, ở các mùa giải trước, Miss Grand Vietnam thường được đánh giá cao về sự đầu tư sân khấu và chất lượng thí sinh. Tuy nhiên, năm nay, không ít khán giả cho rằng cuộc thi có phần "xuống cấp" cả ở khâu tổ chức lẫn quy mô.

Nhiều người hâm mộ sắc đẹp đánh giá mùa giải năm nay có phần "xuống cấp" từ quy mô đến cả chất lượng thí sinh ẢNH: BTC

Một bộ phận người hâm mộ bày tỏ lo ngại, sự hạn chế trong dàn dựng sân khấu có thể ảnh hưởng đến chất lượng chung của cuộc thi. Song song đó, cũng xuất hiện quan điểm cho rằng sức hút của Miss Grand Vietnam đối với công chúng đang giảm dần, dẫn đến việc khâu tổ chức không còn được đầu tư mạnh mẽ như trước. Trước đó, phía này cũng thừa nhận sau nhiều sự cố, đơn vị hiện gặp khó khăn tài chính, nên một số khâu chuẩn bị chưa thể chỉnh chu như kỳ vọng. Về chất lượng thí sinh năm nay, đại diện BTC cho rằng dàn thí sinh năm nay đa dạng hơn hẳn, với sự góp mặt của những gương mặt ở độ tuổi chạm ngưỡng giới hạn lẫn các thí sinh trẻ trung, năng động. "Điều này tạo nên khoảng cách thế hệ nhưng cũng mang đến bầu không khí sôi nổi, gắn kết. Các bạn đều hết lòng hỗ trợ, yêu mến nhau", bà Phạm Kim Dung chia sẻ.

Trước đó, ông Hoàng Nhật Nam - Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh tiêu chí lựa chọn hoa hậu hướng đến một đại diện vừa có kỹ năng, kinh nghiệm, vừa tiệm cận chuẩn quốc tế. "Không ai hoàn hảo ngay từ đầu, thí sinh cần thời gian để hoàn thiện. Mặt bằng từng năm sẽ quyết định lựa chọn cuối cùng", ông Hoàng Nhật Nam chia sẻ. Về cơ chế chấm thi, phía BTC thông tin thêm, top 5 sẽ do ban giám khảo quyết định, đồng thời cũng sẽ tham khảo thêm bình chọn của khán giả qua các giải phụ để chọn ra gương mặt sáng giá.

Đáng chú ý, trước lo ngại antifan có thể gây ảnh hưởng, ông Hoàng Nhật Nam khẳng định: "Chúng tôi sẽ không chọn giải pháp im lặng như những năm trước. Nếu cần thiết, BTC sẽ công bố bằng chứng hoặc nhờ luật sư bảo vệ sự minh bạch cho cuộc thi, để mọi người tâm phục khẩu phục". Với những chia sẻ này, Ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2025 kỳ vọng sẽ tạo dựng niềm tin nơi công chúng, đồng thời đem đến một mùa giải nhiều cảm hứng, cả ở khía cạnh sân khấu lẫn chất lượng thí sinh.