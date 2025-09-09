Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Tranh cãi chuyện Miss Grand Vietnam làm sân khấu ở bãi giữ xe, BTC nói gì?

Hải Duy
Hải Duy
09/09/2025 21:28 GMT+7

Những ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin sân khấu của cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 được dựng trên bãi giữ xe. Trước nhiều ý kiến trái chiều, bà Phạm Kim Dung đại diện ban tổ chức đã chính thức lên tiếng.

Phía BTC lên tiếng về sân khấu ở bãi giữ xe

- Ảnh 1.

Theo đại diện BTC, sân khấu được dựng trong khuôn viên sân vườn của khách sạn chứ không phải bãi giữ xe như thông tin mạng xã hội đăng tải

ẢNH: FBNV

Theo bà Phạm Kim Dung, địa điểm tổ chức hai đêm thi quan trọng của Miss Grand Vietnam 2025 gồm Trang phục dân tộc (11.9) và Chung kết (14.9) là khu vườn ngoài trời trong khuôn viên khách sạn La Chateau (đơn vị đăng cai tổ chức), không phải bãi giữ xe như một số nguồn tin lan truyền. Đây là không gian có hồ bơi, vườn hoa và kiến trúc sang trọng, thường được chọn cho tiệc cưới và sự kiện lớn. "Những chiếc xe mọi người thấy chỉ là xe chở đạo cụ. Quy mô sân khấu và chỗ ngồi rộng bằng cả mặt sàn Nhà thi đấu Phú Thọ, hoàn toàn đủ sức chứa cho 2 đêm thi", bà Kim Dung nhấn mạnh.

Đối với mùa giải năm nay, nhiều hoạt động bên lề như phần thi bikini, lễ công bố vương miện và các sự kiện đồng hành cũng được tổ chức gọn trong khuôn viên khách sạn này. Đáng chú ý, ở các mùa giải trước, Miss Grand Vietnam thường được đánh giá cao về sự đầu tư sân khấu và chất lượng thí sinh. Tuy nhiên, năm nay, không ít khán giả cho rằng cuộc thi có phần "xuống cấp" cả ở khâu tổ chức lẫn quy mô.

- Ảnh 2.

Nhiều người hâm mộ sắc đẹp đánh giá mùa giải năm nay có phần "xuống cấp" từ quy mô đến cả chất lượng thí sinh

ẢNH: BTC

Một bộ phận người hâm mộ bày tỏ lo ngại, sự hạn chế trong dàn dựng sân khấu có thể ảnh hưởng đến chất lượng chung của cuộc thi. Song song đó, cũng xuất hiện quan điểm cho rằng sức hút của Miss Grand Vietnam đối với công chúng đang giảm dần, dẫn đến việc khâu tổ chức không còn được đầu tư mạnh mẽ như trước. Trước đó, phía này cũng thừa nhận sau nhiều sự cố, đơn vị hiện gặp khó khăn tài chính, nên một số khâu chuẩn bị chưa thể chỉnh chu như kỳ vọng. Về chất lượng thí sinh năm nay, đại diện BTC cho rằng dàn thí sinh năm nay đa dạng hơn hẳn, với sự góp mặt của những gương mặt ở độ tuổi chạm ngưỡng giới hạn lẫn các thí sinh trẻ trung, năng động. "Điều này tạo nên khoảng cách thế hệ nhưng cũng mang đến bầu không khí sôi nổi, gắn kết. Các bạn đều hết lòng hỗ trợ, yêu mến nhau", bà Phạm Kim Dung chia sẻ.

Trước đó, ông Hoàng Nhật Nam - Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh tiêu chí lựa chọn hoa hậu hướng đến một đại diện vừa có kỹ năng, kinh nghiệm, vừa tiệm cận chuẩn quốc tế. "Không ai hoàn hảo ngay từ đầu, thí sinh cần thời gian để hoàn thiện. Mặt bằng từng năm sẽ quyết định lựa chọn cuối cùng", ông Hoàng Nhật Nam chia sẻ. Về cơ chế chấm thi, phía BTC thông tin thêm, top 5 sẽ do ban giám khảo quyết định, đồng thời cũng sẽ tham khảo thêm bình chọn của khán giả qua các giải phụ để chọn ra gương mặt sáng giá.

Đáng chú ý, trước lo ngại antifan có thể gây ảnh hưởng, ông Hoàng Nhật Nam khẳng định: "Chúng tôi sẽ không chọn giải pháp im lặng như những năm trước. Nếu cần thiết, BTC sẽ công bố bằng chứng hoặc nhờ luật sư bảo vệ sự minh bạch cho cuộc thi, để mọi người tâm phục khẩu phục". Với những chia sẻ này, Ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2025 kỳ vọng sẽ tạo dựng niềm tin nơi công chúng, đồng thời đem đến một mùa giải nhiều cảm hứng, cả ở khía cạnh sân khấu lẫn chất lượng thí sinh.

Tin liên quan

Miss Grand Vietnam 2025 không chọn im lặng, sẽ công bố bằng chứng nếu antifan tấn công

Miss Grand Vietnam 2025 không chọn im lặng, sẽ công bố bằng chứng nếu antifan tấn công

Trưởng ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2025 cho biết sẵn sàng công bố bằng chứng, nhờ luật sư can thiệp để bảo vệ quyền lợi thí sinh cũng như sự minh bạch của cuộc thi. Đây được xem là động thái cứng rắn nhằm tránh lặp lại ồn ào những năm trước.

Khám phá thêm chủ đề

Miss Grand Vietnam tranh cãi Hoa hậu Sen Vàng phạm kim dung Hoa hậu Hòa bình Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận