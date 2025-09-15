Vẻ ngoài nóng bỏng của đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế

Trải qua hành trình nhiều chông gai, Võ Lê Quế Anh chính thức kết thúc nhiệm kỳ. Trong thời khắc đáng nhớ, cô đã lựa chọn mẫu Crown of Radiance (Vương miện rực rỡ) để xuất hiện trên sân khấu final walk. Nói về ý tưởng của trang phục này, Nguyễn Minh Tuấn cho biết: "Thiết kế được điểm xuyết bởi những đường đính vàng uốn lượn, từng hạt đá, pha lê và sequin li ti được sắp đặt tinh tế theo nhịp điệu, gợi hình ảnh những vì tinh tú đang rực cháy giữa dải ngân hà"