Vẻ ngoài nóng bỏng của đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế

Lần đầu tiên đến Việt Nam, đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Christine Juliane Opiaza gây ấn tượng không chỉ bởi nhan sắc quyến rũ, cuốn hút mà còn nhờ phong thái tự tin.
Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 đến Việt Nam
Tối 14.9, chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 (Miss Grand Vietnam) chính thức diễn ra với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hoa hậu Hà Kiều Anh, ca sĩ Nhật Kim Anh, Lâm Khánh Chi, diễn viên Quốc Trường... Trong đó, sự xuất hiện của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 Christine Juliane Opiaza cùng hai á hậu nhận được sự quan tâm của nhiều fan sắc đẹp Việt.
