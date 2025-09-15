Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Vẻ ngoài nóng bỏng của đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế

Minh Hy
Minh Hy
15/09/2025 13:24 GMT+7

Lần đầu tiên đến Việt Nam, đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Christine Juliane Opiaza gây ấn tượng không chỉ bởi nhan sắc quyến rũ, cuốn hút mà còn nhờ phong thái tự tin.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 đến Việt Nam

Tối 14.9, chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 (Miss Grand Vietnam) chính thức diễn ra với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hoa hậu Hà Kiều Anh, ca sĩ Nhật Kim Anh, Lâm Khánh Chi, diễn viên Quốc Trường... Trong đó, sự xuất hiện của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 Christine Juliane Opiaza cùng hai á hậu nhận được sự quan tâm của nhiều fan sắc đẹp Việt.

Vẻ ngoài nóng bỏng của đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Ảnh 1.

Xuất hiện tại đêm chung kết, đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế lựa chọn một thiết kế của Nguyễn Minh Tuấn mang tên Eternal Bloom - Đóa hoa bất diệt. Bộ cánh giúp người Philippines khoe được đường cong gợi cảm

Ảnh: BTC

Vẻ ngoài nóng bỏng của đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Ảnh 2.

Bộ trang phục này được lấy cảm hứng từ ánh sáng bình minh rực rỡ trên những tán lá, hòa quyện sắc xanh lá mạ, biểu tượng của tái sinh, hòa bình và sức sống

Ảnh: NVCC

Vẻ ngoài nóng bỏng của đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Ảnh 3.

Hoa hậu Christine Juliane Opiaza cảm thấy hạnh phúc khi lần đầu đến Việt Nam và nhận được sự đón chào nồng nhiệt từ người hâm mộ

Ảnh: NVCC

Vẻ ngoài nóng bỏng của đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Ảnh 4.

Chia sẻ tại đêm chung kết, Hoa hậu Christine Juliane Opiaza cho biết một cô gái xứng đáng với chiếc vương miện danh giá phải là người sẵn sàng thực hiện những trách nhiệm với cộng đồng. Cô mong rằng mình sẽ lắng nghe nhiều hơn những câu chuyện truyền cảm hứng của đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025

Ảnh: BTC

Vẻ ngoài nóng bỏng của đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Ảnh 5.

Trải qua hành trình nhiều chông gai, Võ Lê Quế Anh chính thức kết thúc nhiệm kỳ. Trong thời khắc đáng nhớ, cô đã lựa chọn mẫu Crown of Radiance (Vương miện rực rỡ) để xuất hiện trên sân khấu final walk. Nói về ý tưởng của trang phục này, Nguyễn Minh Tuấn cho biết: "Thiết kế được điểm xuyết bởi những đường đính vàng uốn lượn, từng hạt đá, pha lê và sequin li ti được sắp đặt tinh tế theo nhịp điệu, gợi hình ảnh những vì tinh tú đang rực cháy giữa dải ngân hà"

Ảnh: NVCC

Vẻ ngoài nóng bỏng của đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Ảnh 6.

Trên sân khấu, Võ Lê Quế Anh không kìm nén được cảm xúc và bật khóc. Khác với những người tiền nhiệm, người đẹp sinh năm 2001 chỉ catwalk và hô tên thay vì có một bài phát biểu cảm xúc

Ảnh: NVCC

Vẻ ngoài nóng bỏng của đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Ảnh 7.

Ngoài ra, Á hậu Hạnh Nguyên cũng xúc động trong khoảnh khắc trao vương miện cho người kế nhiệm

Ảnh: NVCC

Vẻ ngoài nóng bỏng của đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Ảnh 8.

Một năm vừa qua, Hạnh Nguyên thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng và thử sức với vai trò MC. Khi kết thúc nhiệm kỳ, cô gửi lời cảm ơn đến những khán giả luôn ở bên cạnh và ủng hộ cô trong suốt thời gian qua

Ảnh: NVCC

Khám phá thêm chủ đề

