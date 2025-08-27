Hoa hậu Đoàn Thiên Ân tiết lộ lý do chưa có người yêu

Đoàn Thiên Ân tự nhận tính cách đỏng đảnh

Sau 3 năm đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, Đoàn Thiên Ân gặt hái được những thành công nhất định. Nhớ lại hành trình thi hoa hậu, Thiên Ân thừa nhận cô không nghĩ rằng mình sẽ giành được ngôi vị cao nhất cũng như từng muốn bỏ cuộc vì đuối sức. Tuy nhiên, trong suốt hành trình thi nhan sắc, cô luôn tự vực dậy tinh thần, nỗ lực để vượt qua khó khăn.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân thích làm diễn viên hơn là người dẫn chương trình Ảnh: Chụp màn hình

Theo Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, nếu như sau khi đăng quang hoa hậu mà cô không cố gắng phát triển, hoạt động tích cực thì không thể đổi đời được. Bên cạnh đó, người đẹp 10X nhấn mạnh thành tích top 20 tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 là một kết quả vừa vặn đối với cô ở thời điểm đó. Khi nhìn lại, cô vẫn cảm thấy tự hào về chính mình.

Ngoài ra, Đoàn Thiên Ân tự nhận tính cách của mình khác biệt hơn so với những mỹ nhân khác khi tham gia một cuộc thi hoa hậu. "Tôi là người có cuộc sống trầm lặng, không phô trương. Nếu tôi không làm hoa hậu thì cũng không thể là người nổi tiếng được. Tôi không thường xuyên cập nhật mọi thứ lên mạng xã hội nhưng may mắn công ty luôn hỗ trợ và lên kế hoạch cho việc này. Tôi cũng hiểu mình là hoa hậu nên cần cập nhật hình ảnh cho khán giả. Còn nếu không ai nhắc gì cả thì tôi chỉ làm công việc của mình và không lên mạng xã hội", cô nói.

Đoàn Thiên Ân cho biết cô không phải là người giỏi cập nhật xu hướng trên mạng xã hội Ảnh: Chụp màn hình

Nói về chuyện tình cảm, Đoàn Thiên Ân cho biết cô vẫn chưa tìm được người yêu. Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 thẳng thắn: "Bây giờ tôi không có ai để chọn hết vì cũng "kén cá chọn canh", hay lên mạng than ế nhưng có người đến với mình thì cũng không chịu. Tôi thuộc cung Bạch Dương nên tính tình đỏng đảnh vậy đó. Thôi thì mình cứ tập trung cho sự nghiệp trước. Tôi nghĩ duyên tới còn phụ thuộc thời điểm nào nữa, có thể tôi gặp được một người ưng ý thì sẽ kết hôn, đám cưới". Bên cạnh đó, Hoa hậu Thiên Ân mong muốn người yêu của mình phải có chiều sâu, học vấn cao hơn để cô có thể nương tựa vào.

Tôi muốn được gọi là diễn viên

Ở thời điểm hiện tại, Đoàn Thiên Ân hy vọng mọi người có thể gọi mình là diễn viên. Nói về vai diễn trong hai phim điện ảnh mà cô từng góp mặt, người đẹp 25 tuổi cho biết nhân vật Bảy Loan trong Công tử Bạc Liêu khó lột tả hơn so với Thúy Vân trong Nụ hôn bạc tỷ, vì vậy cô chịu không ít áp lực. Dẫu vậy, cô vẫn cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ cũng như trau dồi thêm kỹ thuật diễn xuất để ngày càng tiến bộ hơn.

Thiên Ân khẳng định mình nghiêm túc theo đuổi lĩnh vực phim ảnh thay vì chỉ "cưỡi ngựa xem hoa" Ảnh: FBNV

"Tôi có nhiều sự lựa chọn khi mình định hướng sang lĩnh vực khác. Tuy nhiên, tôi thích diễn xuất, thích cảm giác được hóa thân vào nhân vật để sống một cuộc đời khác. Tôi cũng nghiêm túc với công việc này chứ không phải chỉ thử sức xem mình làm được tới đâu. Tôi đi học diễn xuất để các đạo diễn và anh chị trong nghề thấy rằng tôi thật sự nghiêm túc với công việc này chứ không phải là không chuẩn bị gì khi rẽ hướng sang lĩnh vực mới", Thiên Ân trải lòng. Trong thời gian tới, cô cũng dự định tham gia casting ở một số dự án phim để thêm cơ hội thể hiện bản thân.

Ngoài ra, Đoàn Thiên Ân đang phấn đấu và làm việc chăm chỉ để mua nhà sau 3 năm đăng quang hoa hậu. Cô cho biết mình đặt mục tiêu có một ngôi nhà rộng rãi thoải mái ở gần trung tâm thành phố nên vẫn phải cố gắng hơn để thực hiện được ước mơ này.