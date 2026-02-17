Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Truyền hình

Lũ lụt ở miền Trung, vấn nạn hàng giả... xuất hiện trong 'Táo xuân'

Minh Hy
Minh Hy
17/02/2026 08:06 GMT+7

Bên cạnh những màn tung hứng hài hước, dàn diễn viên 'Táo xuân' như NSND Trịnh Kim Chi, NSƯT Kim Tử Long, Lê Khánh, Hải Triều, Quốc Trường, Hoa hậu Yến Nhi... còn khéo léo lồng ghép những câu chuyện về lũ lụt miền Trung, vấn nạn lừa đảo, hàng giả vào trong tiết mục biểu diễn.

Có gì trong Táo xuân mừng Tết Bính Ngọ?

Mỗi dịp tết đến xuân về, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cùng ê-kíp lại "chiêu đãi" khán giả những tiểu phẩm hài hước nhưng đầy ý nghĩa thông qua chương trình Táo xuân. Chương trình phát sóng vào tối 29 tết (nhằm ngày 16.2 dương lịch).

Lũ lụt ở miền Trung, vấn nạn hàng giả... xuất hiện trong 'Táo xuân'- Ảnh 1.

Theo đạo diễn Hoàng Nhật Nam, anh gặp nhiều áp lực vì sản xuất Táo xuân 2026

Ảnh: BTC

Táo xuân quy tụ dàn nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm gồm NSND Trịnh Kim Chi, NSƯT Kim Tử Long, Lê Khánh, Quốc Trường, Hứa Minh Đạt, Tú Vi, Văn Anh, Hải Triều, Tuấn Kiệt, Tuấn Dũng... Bên cạnh đó, Hoa hậu Yến Nhi, Nam vương Tuấn Ngọc, Á hậu Ngọc Hằng, La Ngọc Phương Anh… cũng có cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất trong các nhân vật tiên đồng và tiên nữ. 

Không né tránh những vấn đề của xã hội, Táo xuân đưa lên sân khấu một trong những thực trạng nhức nhối trong năm qua là vấn nạn lừa đảo với những chiêu trò tinh vi. Các vấn đề đều được phản ánh dưới góc nhìn hài hước, thâm thúy. Bên cạnh đó, chương trình còn đề cập đến những vấn đề từng gây xôn xao dư luận như quảng cáo núp bóng từ thiện, tình trạng bán hàng giả, hàng kém chất lượng…  bằng lối kể duyên dáng. Song song đó, những hình ảnh về trận mưa lũ miền Trung gây thiệt hại lớn về người và của cũng được tái hiện chân thực trên sân khấu. 

Lũ lụt ở miền Trung, vấn nạn hàng giả... xuất hiện trong 'Táo xuân'- Ảnh 2.

NSND Trịnh Kim Chi mang đến màu sắc mới cho vai Thiên hậu

Ảnh: BTC

"Những năm trước, chúng tôi từng dàn dựng các tiết mục về đề tài thiên tai. Tuy nhiên năm nay, thay vì tái hiện trực diện những cơn bão hay trận lũ dữ dội, chương trình lựa chọn khai thác những hệ quả mà thiên tai để lại. Đó là số phận con người, những mất mát, chia lìa và nỗi chật vật mưu sinh sau bão. Chính những câu chuyện đời thường ấy mới thực sự chạm đến cảm xúc", đạo diễn Hoàng Nhật Nam tâm sự.

Lũ lụt ở miền Trung, vấn nạn hàng giả... xuất hiện trong 'Táo xuân'- Ảnh 3.

Hứa Minh Đạt, Lê Khánh và Tuấn Kiệt phối hợp ăn ý tạo nên khoảnh khắc hài hước cho người xem

Ảnh: BTC

Để có được sự phối hợp ăn ý, dàn diễn viên cũng đã tập luyện miệt mài và nghiêm túc. Chia sẻ thêm với Thanh Niên về vai diễn Thiên hậu trong Táo xuân, NSND Trịnh Kim Chi: "Lâu rồi tôi và anh Kim Tử Long không được hợp tác với nhau nên năm nay mình cảm thấy vinh dự khi được đứng chung sân khấu với anh. Tiếng hát của anh ấy rất tuyệt vời nên tôi rất ngưỡng mộ và tôi còn được ké một câu vọng cổ nữa. Tôi cũng cảm thấy áp lực khi được anh Kim Tử Long hướng dẫn và không biết mình có làm hài lòng thầy hay không".

