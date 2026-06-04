NSƯT Chí Trung tiết lộ lý do ít đóng phim truyền hình

Ở tuổi 66, NSƯT Chí Trung vẫn đều đặn dậy từ sáng sớm, tự chạy xe máy đến phim trường, miệt mài với từng cảnh quay. Hình ảnh nam nghệ sĩ xuất hiện từ 6 giờ sáng trên phim trường Dưới ô cửa sáng đèn của đạo diễn Trịnh Lê Phong khiến không ít khán giả bất ngờ, bởi sau nhiều năm gắn liền với sân khấu và Táo quân, Chí Trung không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh nhỏ như trước. Nhưng với ông, được làm nghề vẫn là niềm vui lớn nhất.

NSƯT Chí Trung trong phim Dưới ô cửa sáng đèn ẢNH: VFC CUNG CẤP

Sự trở lại của NSƯT Chí Trung ở phim giờ vàng thời gian gần đây cho thấy một giai đoạn nghề nghiệp thú vị của nam nghệ sĩ. Nếu trong Độc đạo, ông khiến khán giả bất ngờ với hình ảnh gai góc, lạnh lùng của Hưng "khẹc" - một ông trùm xã hội đen đầy toan tính, nhiều lớp lang tâm lý, thì ở Dưới ô cửa sáng đèn, nam nghệ sĩ lại trở về với hình ảnh một người cha gần gũi, đời thường.

Vai Hưng "khẹc" trong Độc đạo từng được xem là cú "lột xác" đáng chú ý của Chí Trung trên màn ảnh nhỏ. Quen thuộc với hình ảnh hài hước, sắc sảo của "Táo giao thông", nam nghệ sĩ từng thừa nhận chính bản thân cũng nghi ngờ liệu mình có thể vào vai phản diện hay không. Tuy nhiên, sau khi phim lên sóng, nhân vật Hưng "khẹc" với ánh mắt sắc lạnh, vẻ ngoài bí hiểm cùng nội tâm nhiều mâu thuẫn đã giúp Chí Trung nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Không ít người cho rằng đây là một trong những vai diễn màn ảnh đáng nhớ nhất của ông trong nhiều năm trở lại đây bởi sự tiết chế, khác hẳn phong cách diễn hài quen thuộc.

Trong Dưới ô cửa sáng đèn, NSƯT Chí Trung đóng vai một người cha có hai con gái ẢNH: VFC CUNG CẤP

Dưới ô cửa sáng đèn, đang phát sóng giờ vàng trên VTV3, lấy bối cảnh khu tập thể cũ ở Hà Nội trong thời điểm đô thị đổi thay. Tác phẩm không chỉ kể câu chuyện của những con người đang vật lộn với áp lực cơm áo, nợ nần, đổ vỡ hôn nhân hay khoảng cách thế hệ mà còn gợi lại một phần ký ức về lối sống tập thể, nơi tình làng nghĩa xóm từng là sợi dây gắn kết những phận người đô thị.

Trong phim, NSƯT Chí Trung vào vai ông Đăng, người cha khó tính, xét nét nhưng thương con theo cách rất riêng. Ông Đăng thường xuyên so sánh con rể với người khác, khiến các mối quan hệ gia đình thêm căng thẳng. Đây là dạng nhân vật rất đời, nhiều khuyết điểm nhưng cũng giàu cảm xúc, dễ khiến khán giả vừa bực vừa thương. Điều đáng chú ý là Chí Trung gần như gạt bỏ "màu" hài quen thuộc để tiết chế diễn xuất, đào sâu hơn vào tâm lý nhân vật, tạo nên một người đàn ông già nua, cô đơn nhưng vẫn đau đáu chuyện gia đình, lo lắng cho con cái.

NSƯT Chí Trung cho biết thường có mặt rất sớm ở phim trường, tự lo mọi việc thay vì phụ thuộc ê kíp. Sau khi nghỉ hưu ở Nhà hát Tuổi trẻ, ông vẫn giữ nhịp sống năng động với công việc nghệ thuật, tham gia gameshow, phim truyền hình, hoạt động sân khấu và giao lưu cùng khán giả trên mạng xã hội. Cuộc sống riêng của ông thời gian gần đây cũng thoải mái, bình yên hơn khi dành thời gian chăm sóc sức khỏe, du lịch và tận hưởng những niềm vui giản dị bên người thân. Chính những điều đó cho ông một tinh thần tích cực và năng lượng làm việc rất chăm chỉ ở độ tuổi 66.

Nói về lý do ít đóng phim, nam nghệ sĩ chia sẻ rằng ông ít được mời đóng phim vì không phải kịch bản nào ông thấy phù hợp để nhận lời. Với Chí Trung, đóng phim không đơn thuần là công việc mà còn là sự đồng cảm với nhân vật và ê kíp. Có lẽ vì thế, mỗi lần tái xuất, ông đều muốn tạo ra điều gì đó đủ khác biệt thay vì xuất hiện dày đặc nhưng nhạt nhòa. Hơn nữa vốn là diễn viên hài nên bị "kén" vai cũng là bình thường vì các đạo diễn phải chọn gương mặt phù hợp mà phim truyền hình yếu tố hài thường rất ít, chủ yếu nặng về tâm lý - tình cảm.

Trong Dưới ô cửa sáng đèn, NSƯT Chí Trung có những phân cảnh khá xúc động khi đóng cùng diễn viên trẻ Quỳnh Châu trong vai con gái của ông Đăng. Tiết lộ thêm về nhân vật ông Đăng, nam nghệ sĩ cho biết: "Đây là vai diễn có nhiều phân đoạn tâm lý khá nặng, trong đó có cảnh khiến tôi rất vui vì đã phối hợp ăn ý với diễn viên trẻ Quỳnh Châu khiến 'con gái' bật khóc".