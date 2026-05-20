Nữ diễn viên phim giờ vàng tiết lộ cuộc sống hôn nhân với chồng kém tuổi

Không chỉ gây chú ý bởi vai diễn mới, Nguyễn Ngọc Huyền còn khiến nhiều người quan tâm khi lần hiếm hoi cởi mở về hôn nhân với chồng kém tuổi. Nữ diễn viên phim giờ vàng cho biết, cô đang có một cuộc hôn nhân được giữ gìn bằng sự thấu hiểu và bình yên hơn là những điều hào nhoáng.

Nguyễn Ngọc Huyền kết hôn năm 2024 với chồng kém 1 tuổi ẢNH: NVCC

Hôn nhân giúp nữ diễn viên trưởng thành hơn

Ở tuổi U.30, Nguyễn Ngọc Huyền không còn là gương mặt xa lạ với khán giả phim giờ vàng. Cô từng ghi dấu ấn nhờ vẻ ngoài trong trẻo, nét diễn tự nhiên cùng hình ảnh nữ tính, gần gũi trong Thương ngày nắng về, Món quà của cha, Dịu dàng màu nắng... Tuy nhiên, khác với nhiều diễn viên trẻ chọn cách tận dụng đời tư để giữ độ nóng tên tuổi, Ngọc Huyền khá kín tiếng sau khi kết hôn.

Nguyễn Ngọc Huyền trong buổi ra mắt phim Dưới ô cửa sáng đèn ẢNH: VFC

Cách đây hơn 2 năm, Ngọc Huyền xây dựng tổ ấm với Duy Minh, nhỏ hơn cô 1 tuổi. Khoảng cách tuổi tác từng khiến không ít người tò mò, song với Ngọc Huyền, điều quan trọng nhất trong hôn nhân không nằm ở chuyện hơn hay kém tuổi mà là sự đồng điệu trong suy nghĩ và cách cả hai đối xử với nhau. Cô cho biết bản thân không đặt nặng những định kiến kiểu "phụ nữ phải lấy chồng lớn tuổi hơn để được che chở", bởi trong một cuộc hôn nhân, sự trưởng thành đôi khi không đo bằng tuổi tác mà bằng trách nhiệm và cách người ta cùng nhau đi qua khó khăn.

Nữ diễn viên cho biết sau khi lấy chồng, bản thân trở nên trưởng thành, đằm tính hơn, nhìn nhiều vấn đề thấu đáo hơn trước. Những trải nghiệm của cuộc sống làm vợ, làm dâu cho cô sự "trải đời" và giúp cô có chiều sâu trong diễn xuất. Hiện tại, vợ chồng cô sống chung với bố mẹ chồng nhưng nữ diễn viên cảm thấy rất thoải mái vì gia đình chồng rất yêu thương con dâu và mẹ chồng rất tâm lý, thấu hiểu.

Nguyễn Ngọc Huyền trong Dưới ô cửa sáng đèn ẢNH: VFC

Sau khi kết hôn, Nguyễn Ngọc Huyền không chọn rời xa nghệ thuật mà cố gắng cân bằng giữa gia đình và công việc. Nữ diễn viên thừa nhận cuộc sống hôn nhân giúp cô sống chậm lại, biết lắng nghe và nhìn nhận mọi thứ điềm tĩnh hơn. Đó cũng là lý do cô kỹ tính hơn trong việc nhận vai, ưu tiên những nhân vật có chiều sâu và phù hợp với hình ảnh mình đang xây dựng.

Chia sẻ thêm, Ngọc Huyền cũng thẳng thắn nói về quan điểm làm nghề, đặc biệt là việc từ chối đóng cảnh nhạy cảm. Bởi với cô, mỗi diễn viên đều có giới hạn riêng và lựa chọn đó không đồng nghĩa với việc thiếu chuyên nghiệp. Nữ diễn viên mong muốn khán giả nhớ đến mình bằng diễn xuất và cảm xúc nhân vật thay vì những yếu tố gây sốc hay tranh cãi.

Sự trở lại của Nguyễn Ngọc Huyền trong phim Dưới ô cửa sáng đèn vì thế nhận được nhiều sự chú ý. Trong tác phẩm mới, cô đảm nhận vai Ngọc Vân, một cô gái thích sống màu mè, cá tính bướng bỉnh, thường xuyên vướng vào rắc rối, khác với hình ảnh nhẹ nhàng, có phần mong manh mà khán giả từng quen thuộc trước đây. Đây được xem là cơ hội để nữ diễn viên làm mới mình sau thời gian tập trung cho cuộc sống riêng.

Không ồn ào chuyện đời tư, cũng không cố tạo scandal để duy trì sức hút, Nguyễn Ngọc Huyền cho biết cô chọn sống chậm, làm nghề vừa đủ và giữ gìn hạnh phúc theo cách riêng.