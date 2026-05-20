Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nữ diễn viên phim giờ vàng tiết lộ cuộc sống hôn nhân với chồng kém tuổi

Thu Thủy
Thu Thủy
20/05/2026 06:42 GMT+7

Nguyễn Ngọc Huyền gây chú ý khi trở lại màn ảnh nhỏ với dự án 'Dưới ô cửa sáng đèn', đang phát sóng trên VTV3. Vừa qua, nữ diễn viên đã có những chia sẻ về chuyện làm nghề, cũng như cuộc sống hôn nhân với chồng kém tuổi.

Không chỉ gây chú ý bởi vai diễn mới, Nguyễn Ngọc Huyền còn khiến nhiều người quan tâm khi lần hiếm hoi cởi mở về hôn nhân với chồng kém tuổi. Nữ diễn viên phim giờ vàng cho biết, cô đang có một cuộc hôn nhân được giữ gìn bằng sự thấu hiểu và bình yên hơn là những điều hào nhoáng.

Nữ diễn viên phim giờ vàng tiết lộ cuộc sống hôn nhân với chồng kém tuổi - Ảnh 1.

Nguyễn Ngọc Huyền kết hôn năm 2024 với chồng kém 1 tuổi

ẢNH: NVCC

Hôn nhân giúp nữ diễn viên trưởng thành hơn

Ở tuổi U.30, Nguyễn Ngọc Huyền không còn là gương mặt xa lạ với khán giả phim giờ vàng. Cô từng ghi dấu ấn nhờ vẻ ngoài trong trẻo, nét diễn tự nhiên cùng hình ảnh nữ tính, gần gũi trong Thương ngày nắng về, Món quà của cha, Dịu dàng màu nắng... Tuy nhiên, khác với nhiều diễn viên trẻ chọn cách tận dụng đời tư để giữ độ nóng tên tuổi, Ngọc Huyền khá kín tiếng sau khi kết hôn.

Nữ diễn viên phim giờ vàng tiết lộ cuộc sống hôn nhân với chồng kém tuổi - Ảnh 2.

Nguyễn Ngọc Huyền trong buổi ra mắt phim Dưới ô cửa sáng đèn

ẢNH: VFC

Cách đây hơn 2 năm, Ngọc Huyền xây dựng tổ ấm với Duy Minh, nhỏ hơn cô 1 tuổi. Khoảng cách tuổi tác từng khiến không ít người tò mò, song với Ngọc Huyền, điều quan trọng nhất trong hôn nhân không nằm ở chuyện hơn hay kém tuổi mà là sự đồng điệu trong suy nghĩ và cách cả hai đối xử với nhau. Cô cho biết bản thân không đặt nặng những định kiến kiểu "phụ nữ phải lấy chồng lớn tuổi hơn để được che chở", bởi trong một cuộc hôn nhân, sự trưởng thành đôi khi không đo bằng tuổi tác mà bằng trách nhiệm và cách người ta cùng nhau đi qua khó khăn.

Nữ diễn viên cho biết sau khi lấy chồng, bản thân trở nên trưởng thành, đằm tính hơn, nhìn nhiều vấn đề thấu đáo hơn trước. Những trải nghiệm của cuộc sống làm vợ, làm dâu cho cô sự "trải đời" và giúp cô có chiều sâu trong diễn xuất. Hiện tại, vợ chồng cô sống chung với bố mẹ chồng nhưng nữ diễn viên cảm thấy rất thoải mái vì gia đình chồng rất yêu thương con dâu và mẹ chồng rất tâm lý, thấu hiểu.

Nữ diễn viên phim giờ vàng tiết lộ cuộc sống hôn nhân với chồng kém tuổi - Ảnh 3.

Nguyễn Ngọc Huyền trong Dưới ô cửa sáng đèn

ẢNH: VFC

Sau khi kết hôn, Nguyễn Ngọc Huyền không chọn rời xa nghệ thuật mà cố gắng cân bằng giữa gia đình và công việc. Nữ diễn viên thừa nhận cuộc sống hôn nhân giúp cô sống chậm lại, biết lắng nghe và nhìn nhận mọi thứ điềm tĩnh hơn. Đó cũng là lý do cô kỹ tính hơn trong việc nhận vai, ưu tiên những nhân vật có chiều sâu và phù hợp với hình ảnh mình đang xây dựng.

Chia sẻ thêm, Ngọc Huyền cũng thẳng thắn nói về quan điểm làm nghề, đặc biệt là việc từ chối đóng cảnh nhạy cảm. Bởi với cô, mỗi diễn viên đều có giới hạn riêng và lựa chọn đó không đồng nghĩa với việc thiếu chuyên nghiệp. Nữ diễn viên mong muốn khán giả nhớ đến mình bằng diễn xuất và cảm xúc nhân vật thay vì những yếu tố gây sốc hay tranh cãi.

Sự trở lại của Nguyễn Ngọc Huyền trong phim Dưới ô cửa sáng đèn vì thế nhận được nhiều sự chú ý. Trong tác phẩm mới, cô đảm nhận vai Ngọc Vân, một cô gái thích sống màu mè, cá tính bướng bỉnh, thường xuyên vướng vào rắc rối, khác với hình ảnh nhẹ nhàng, có phần mong manh mà khán giả từng quen thuộc trước đây. Đây được xem là cơ hội để nữ diễn viên làm mới mình sau thời gian tập trung cho cuộc sống riêng.

Không ồn ào chuyện đời tư, cũng không cố tạo scandal để duy trì sức hút, Nguyễn Ngọc Huyền cho biết cô chọn sống chậm, làm nghề vừa đủ và giữ gìn hạnh phúc theo cách riêng.

Tin liên quan

Ngọc Huyền kể chuyện bị NSƯT Thanh Quý tát trong 'Thương ngày nắng về'

Ngọc Huyền kể chuyện bị NSƯT Thanh Quý tát trong 'Thương ngày nắng về'

Sau vai chính Vân Vân trong Thương ngày nắng về, Ngọc Huyền tiếp tục tham gia phim Món quà của cha đang phát sóng. Nữ diễn viên trẻ trải lòng về chuyện nghề, tình yêu và cái tát của NSƯT Thanh Quý.

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Ngọc Huyền Nữ diễn viên phim giờ vàng Dưới ô cửa sáng đèn Thương ngày nắng về Diễn viên Ngọc Huyền
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận