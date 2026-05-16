Cuộc sống của Đăng Khôi sau khi đón con thứ ba

Gia đình Đăng Khôi cùng quay MV

MV Khi con gọi là ba được xem như món quà tinh thần Đăng Khôi dành cho các con sau khi gia đình chào đón bé út Kai vào cuối năm 2024. Thay vì đầu tư vào các đại cảnh hay hiệu ứng cầu kỳ, nam ca sĩ chọn kể câu chuyện bằng chính những khoảnh khắc đời thường của gia đình mình. Từ tiếng cười, ánh mắt cho đến những bước đi đầu đời của các con đều được lồng ghép trong MV như một cuốn nhật ký bằng âm nhạc.

Thủy Anh và Đăng Khôi không có ý định sinh thêm con Ảnh: NVCC

Sau khi sinh con thứ ba, cuộc sống của Đăng Khôi gần như xoay quanh gia đình. Nam ca sĩ cho biết anh dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc các con, phụ vợ việc nhà, đưa đón con đi học và cố gắng giữ thói quen cả nhà cùng đi du lịch mỗi năm để gắn kết tình cảm. Đăng Khôi chia sẻ, khoảnh khắc nghe con gọi tiếng ba đầu tiên là điều khiến anh thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về cuộc sống. Với nam ca sĩ, đó không chỉ là niềm hạnh phúc mà còn là cột mốc khiến anh ý thức rõ hơn về trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình.



Bên cạnh công việc nghệ thuật, Đăng Khôi còn thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường bên vợ con trên mạng xã hội. Hình ảnh một ông bố kiên nhẫn chăm con nhỏ, vào bếp hay chơi cùng các con giúp nam ca sĩ nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả. Nhiều người gọi anh là “ông bố quốc dân” bởi sự gần gũi và cách ưu tiên gia đình sau ánh hào quang showbiz.

Hôn nhân viên mãn của Đăng Khôi sau 20 năm Ảnh: NVCC

Vợ chồng Đăng Khôi – Thủy Anh đã gắn bó hơn 20 năm, cùng nhau trải qua nhiều biến cố lớn trong cuộc sống. Từ khoảng thời gian nam ca sĩ gặp vấn đề mất thính giác cho đến những biến cố sức khỏe của người thân, cả hai vẫn đồng hành và giữ cho cuộc sống hôn nhân đầy màu sắc.

Dù sở hữu cuộc sống sung túc, Thủy Anh từng chia sẻ điều cô trân trọng nhất không nằm ở vật chất mà là cảm giác bình yên khi các thành viên được sống thật với nhau trong gia đình. "Tổ ấm không thể đo bằng tiền hay vật chất, mà được định giá bằng cảm xúc", bà xã Đăng Khôi bày tỏ.

Hiện tại, vợ chồng nam ca sĩ có ba con trai gồm Đăng Khang, Đăng Anh và Kai. Sự xuất hiện của bé út Kai khiến cuộc sống gia đình thêm bận rộn nhưng cũng mang đến nhiều niềm vui hơn cho cả nhà.

Nói về dự định có thêm con gái, Đăng Khôi thẳng thắn: "Thật ra Khôi nghĩ, làm ba mẹ không phải là câu chuyện có thêm bao nhiêu, mà là mình có đủ khả năng để đi cùng con đến đâu. 3 bé trai với Đăng Khôi và Thủy Anh là niềm hạnh phúc rất lớn của cả gia đình rồi. Mỗi em bé trong gia đình Đăng Khôi là một cá tính, một thế giới riêng, và để hiểu, để dạy, để đồng hành cho trọn vẹn… đã là một sự đầu tư rất nghiêm túc về thời gian, cảm xúc và cả trách nhiệm. Và có lẽ, làm bố mẹ không phải là cố gắng có thêm con, mà là học cách làm đủ. Đó là đủ thời gian, đủ sự hiện diện, đủ trách nhiệm với những gì mình đã có. Nên Khôi và Thuỷ Anh chọn dừng lại ở đây, để đồng hành cùng ba bé một cách trọn vẹn nhất".

Đăng Khôi tận hưởng cuộc sống bình yên

Không chỉ trở lại với âm nhạc, thời gian gần đây Đăng Khôi còn hoạt động tích cực ở các chương trình truyền hình và mạng xã hội. Sau khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, nam ca sĩ gây chú ý khi xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, nhiều năng lượng hơn. Ca khúc 50 năm về sau anh từng trình diễn cũng nhận được sự quan tâm bởi mang tinh thần hạnh phúc, bình yên của một người đàn ông viên mãn trong hôn nhân.

Đăng Khôi lúng túng khi một mình chăm con trong show truyền hình Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Đăng Khôi và các con trong Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân cũng nhận nhiều phản hồi tích cực. Khán giả thích thú trước hình ảnh một Đăng Khôi gần gũi, lúng túng nhưng đầy yêu thương khi chăm sóc các con mà không có vợ bên cạnh.

Đặc biệt, MV Khi con gọi là ba còn có sự góp mặt của những người bạn thân thiết như Neko Lê, Kiên Ứng và Phan Đinh Tùng. Không chỉ là đồng nghiệp, họ còn là những ông bố ngoài đời thực. Các anh tài đều nhiệt tình hỗ trợ cho Đăng Khôi mà không quá để tâm đến chuyện cát sê.

Sự trở lại của Đăng Khôi lần này không quá ồn ào hay đặt nặng thành tích. Thay vào đó, nam ca sĩ chọn kể những câu chuyện đời thường bằng âm nhạc, như cách anh đang tận hưởng cuộc sống hiện tại: trưởng thành, bình yên và đặt gia đình ở vị trí quan trọng nhất.