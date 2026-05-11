Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sự nghiệp Miu Lê ra sao trước khi bị tạm giữ vì liên quan đến ma túy?
Video Giải trí

Sự nghiệp Miu Lê ra sao trước khi bị tạm giữ vì liên quan đến ma túy?

Minh Hy - Anh Thư
11/05/2026 19:51 GMT+7

Ngay khi vừa tái xuất màn ảnh rộng với 'Đại tiệc trăng máu 8', Miu Lê bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội vì hình ảnh liên quan vụ việc nghi sử dụng ma túy. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ dư luận và gây ảnh hưởng không nhỏ đến tên tuổi cũng như sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Sự nghiệp Miu Lê ra sao?

Ngày 11.5, thông tin từ Công an đặc khu Cát Hải (Hải Phòng) cho biết Miu Lê đang làm việc với Công an xã Cát Hải liên quan vụ việc nghi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, đảo Cát Bà.

Sự nghiệp Miu Lê ra sao trước khi bị tạm giữ vì liên quan đến ma túy?- Ảnh 1.

Công ty quản lý của Miu Lê lên tiếng trước lùm xùm đời tư của nữ ca sĩ

Ảnh: FBNV/Chụp màn hình

Miu Lê, tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991, từng được xem là một trong những gương mặt nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Việt. Trước khi vướng vào bê bối liên quan đến ma túy, cô ghi dấu ấn mạnh mẽ ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn điện ảnh nhờ hình ảnh trẻ trung, cá tính và giàu năng lượng. Khoảng giai đoạn 2009–2010, Miu Lê để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ trên màn ảnh nhỏ. Sau 16 năm, hình tượng cô nữ sinh cá tính, thẳng thắn trong bộ phim Những thiên thần áo trắng vẫn được nhiều khán giả nhắc đến. Dù không được đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp, Miu Lê vẫn chinh phục người xem bằng lối diễn tự nhiên, gần gũi và giàu cảm xúc qua các tác phẩm như Thiên sứ 99, Nhà có 5 nàng tiên, Em là bà nội của anh, Cô gái đến từ hôm qua...

Năm 2014, Miu Lê gặt hái được thành công ở lĩnh vực âm nhạc nhờ ca khúc Giấc mơ thần tiên, từ đó từng bước khẳng định tên tuổi bằng loạt bản hit được giới trẻ yêu thích như Yêu anh, Giả vờ nhưng em yêu anh, Em nhớ anh, Lặng thầm yêu, Em vẫn hy vọng, Yêu một người có lẽ... Trong đó, MV Vì mẹ anh bắt chia tay đạt hơn 130 triệu lượt xem.

Dẫu được đánh giá cao bởi sự đa năng và sức hút nghệ thuật, Miu Lê cũng không ít lần gây tranh cãi bởi những phát ngôn và cách ứng xử chưa phù hợp. Năm 2017, nữ ca sĩ từng có màn đối đầu căng thẳng với Dương Cầm trong chương trình Sao đại chiến sau khi bị nhận xét hát yếu và thiếu nội lực. Mâu thuẫn này căng thẳng đến mức cô quyết định rút lui khỏi chương trình vì áp lực dư luận và tổn thương tinh thần.

Trước ồn ào liên quan đến ma túy, công ty quản lý của Miu Lê cho biết: "KIM Entertainment đã ghi nhận những luồng thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến nghệ sĩ Miu Lê. Chúng tôi chân thành cáo lỗi vì những thông tin tiêu cực này đã làm phiền lòng quý vị. Hiện tại, phía công ty đang khẩn trương phối hợp cùng các cá nhân và đơn vị liên quan để tiến hành xác minh thực hư, cũng như xử lý sự việc một cách chính xác và khách quan nhất".

Tin liên quan

Miu Lê: 'Tôi từng bị nói EQ thấp'

Miu Lê: 'Tôi từng bị nói EQ thấp'

Sau những lần bị đánh giá kém duyên, EQ thấp vì cách đùa giỡn thái quá, Miu Lê luôn cân nhắc từng phát ngôn, hành động để tránh vướng ồn ào. Nữ ca sĩ cũng dành thời gian nhìn nhận lại vấn đề trong quá khứ và nỗ lực thay đổi để tạo cái nhìn thiện cảm hơn trong mắt công chúng.

Khám phá thêm chủ đề

Miu Lê ca sĩ Miu Lê ma túy Hải Phòng sự nghiệp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận