Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Á hậu Việt gây sốt trong phim giờ vàng tình tứ bên bạn trai

Thạch Anh
Thạch Anh
09/05/2026 19:16 GMT+7

Á hậu Quỳnh Anh khoe vẻ rạng rỡ bên bạn trai tại sự kiện thời trang. Cô được khen ngợi ngày càng thăng hạng nhan sắc sau 3 năm thi Miss Universe Vietnam.

Sự kiện giới thiệu dự án thời trang ELISE URBAN POP-UP diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự tham gia của dàn sao Việt như ca sĩ Orange, Hoa hậu Hà Tâm Như, Á hậu Quỳnh Anh, người mẫu Mộng Thường, người mẫu Tuyên Dương…

Nhan sắc của Á hậu Quỳnh Anh

Đây là dự án mang đến những thiết kế hướng đến hình ảnh người phụ nữ trẻ độc lập, tự tin và chủ động trong phong cách sống. Bộ sưu tập tập trung vào các thiết kế mang tính ứng dụng cao, tạo sự thoải mái và giúp người mặc biến hóa trong công việc lẫn các hoạt động thường ngày.

Khoảnh khắc rạng rỡ của Á hậu Quỳnh Anh và Neyun được nhiều người quan tâm

Ảnh: Elise

Tại sự kiện, sự xuất hiện của Á hậu Quỳnh Anh và nhà sáng tạo nội dung Neyun gây chú ý. Thời gian qua, chuyện tình cảm của cả hai cũng được nhiều người quan tâm. Xuất phát điểm là một người mẫu, rồi giành danh hiệu á hậu 1 tại Miss Universe Vietnam, Quỳnh Anh gây ấn tượng bởi gương mặt đậm chất Á Đông cùng vóc dáng chuẩn. 

Trong lần xuất hiện này, nàng hậu ưu tiên chọn chiếc váy thiết kế đơn giản, tôn lên vẻ ngọt ngào. Sau 3 năm kể từ khi giành danh hiệu á hậu, Quỳnh Anh được khen ngợi ngày càng thăng hạng nhan sắc. Gần đây, cô còn gây chú ý khi thử sức ở diễn xuất, đảm nhận vai phản diện trong Lời hứa đầu tiên phát sóng trên khung giờ vàng. Vai diễn của nàng á hậu vấp phải những ý kiến trái chiều. 

Orange trẻ trung với thiết kế áo sọc phối ấn tượng kết hợp cùng váy ngắn. Tại sự kiện, ngoài tham gia các hoạt động trải nghiệm, nữ ca sĩ 9X còn ngẫu hứng hát một đoạn trong ca khúc Không đau nữa rồi, nhận được sự hưởng ứng từ phía khán giả. Cô hy vọng ca khúc sẽ truyền tải thông điệp về một cô gái tự tin, mạnh mẽ đến với mọi người

Ảnh: Elise

Hà Tâm Như chọn thiết kế tông màu trắng, tôn lên đôi chân dài cùng vẻ ngoài trẻ trung. Nàng hậu chuyển giới chia sẻ khác với hình ảnh diện váy dạ hội tại các sự kiện khác, ở lần xuất hiện này, cô ưu tiên những thiết kế thoải mái để tham gia các hoạt động trải nghiệm trong chương trình

Ảnh: Elise

Anh Thơ - vợ siêu mẫu Bình Minh cũng có mặt tại sự kiện thời trang lần này. Vẻ ngoài rạng rỡ cùng phong cách thời trang thanh lịch giúp nữ doanh nhân ghi điểm khi xuất hiện

Ảnh: Elise

Người mẫu Mộng Thường khoe vẻ cá tính trong thiết kế áo thun phá cách cùng quần đùi năng động. Để tạo điểm nhấn, người đẹp chuyển giới chọn phối với túi xách tông màu đen

Ảnh: Elise

Nhan sắc rạng rỡ của người đẹp Nguyễn Đào Tuyên Dương - cô gái sở hữu chiều cao 1,8 m gây tiếc nuối tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam

Ảnh: Elise

Tin liên quan

Hương Giang xuất hiện tại sự kiện sau hành trình Miss Universe 2025

Hương Giang xuất hiện tại sự kiện sau hành trình Miss Universe 2025

Trở lại sau Miss Universe 2025, Hương Giang gây chú ý tại sự kiện 'Sống trọn vẹn 2025' với những chia sẻ về cộng đồng sống chung với HIV, nơi cô đã đồng hành suốt 10 năm.

Khám phá thêm chủ đề

Quỳnh Anh Á hậu Quỳnh Anh ORANGE Hà Tâm Như
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận