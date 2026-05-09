Á hậu Việt gây sốt trong phim giờ vàng tình tứ bên bạn trai

Sự kiện giới thiệu dự án thời trang ELISE URBAN POP-UP diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự tham gia của dàn sao Việt như ca sĩ Orange, Hoa hậu Hà Tâm Như, Á hậu Quỳnh Anh, người mẫu Mộng Thường, người mẫu Tuyên Dương…

Đây là dự án mang đến những thiết kế hướng đến hình ảnh người phụ nữ trẻ độc lập, tự tin và chủ động trong phong cách sống. Bộ sưu tập tập trung vào các thiết kế mang tính ứng dụng cao, tạo sự thoải mái và giúp người mặc biến hóa trong công việc lẫn các hoạt động thường ngày.

Ảnh: Elise

Tại sự kiện, sự xuất hiện của Á hậu Quỳnh Anh và nhà sáng tạo nội dung Neyun gây chú ý. Thời gian qua, chuyện tình cảm của cả hai cũng được nhiều người quan tâm. Xuất phát điểm là một người mẫu, rồi giành danh hiệu á hậu 1 tại Miss Universe Vietnam, Quỳnh Anh gây ấn tượng bởi gương mặt đậm chất Á Đông cùng vóc dáng chuẩn.

Trong lần xuất hiện này, nàng hậu ưu tiên chọn chiếc váy thiết kế đơn giản, tôn lên vẻ ngọt ngào. Sau 3 năm kể từ khi giành danh hiệu á hậu, Quỳnh Anh được khen ngợi ngày càng thăng hạng nhan sắc. Gần đây, cô còn gây chú ý khi thử sức ở diễn xuất, đảm nhận vai phản diện trong Lời hứa đầu tiên phát sóng trên khung giờ vàng. Vai diễn của nàng á hậu vấp phải những ý kiến trái chiều.

Orange trẻ trung với thiết kế áo sọc phối ấn tượng kết hợp cùng váy ngắn. Tại sự kiện, ngoài tham gia các hoạt động trải nghiệm, nữ ca sĩ 9X còn ngẫu hứng hát một đoạn trong ca khúc Không đau nữa rồi, nhận được sự hưởng ứng từ phía khán giả. Cô hy vọng ca khúc sẽ truyền tải thông điệp về một cô gái tự tin, mạnh mẽ đến với mọi người Ảnh: Elise

Hà Tâm Như chọn thiết kế tông màu trắng, tôn lên đôi chân dài cùng vẻ ngoài trẻ trung. Nàng hậu chuyển giới chia sẻ khác với hình ảnh diện váy dạ hội tại các sự kiện khác, ở lần xuất hiện này, cô ưu tiên những thiết kế thoải mái để tham gia các hoạt động trải nghiệm trong chương trình Ảnh: Elise

Anh Thơ - vợ siêu mẫu Bình Minh cũng có mặt tại sự kiện thời trang lần này. Vẻ ngoài rạng rỡ cùng phong cách thời trang thanh lịch giúp nữ doanh nhân ghi điểm khi xuất hiện Ảnh: Elise

Người mẫu Mộng Thường khoe vẻ cá tính trong thiết kế áo thun phá cách cùng quần đùi năng động. Để tạo điểm nhấn, người đẹp chuyển giới chọn phối với túi xách tông màu đen Ảnh: Elise