Hương Giang xuất hiện tại sự kiện sau hành trình Miss Universe 2025

Hoa hậu Hương Giang xuất hiện tại sự kiện sau thời gian “chinh chiến” tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ẢNH: BTC

Ngày 28.11, Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 Hương Giang xuất hiện tại sự kiện Sống trọn vẹn 2025 diễn ra ở Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. Chương trình do Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), Hội Phòng chống HIV/AIDS TP.HCM và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM phối hợp tổ chức, đánh dấu cột mốc 35 năm HIV có mặt tại Việt Nam.

Năm nay, sự kiện mang chủ đề “Chủ động để bền vững”, hướng đến thúc đẩy sự chủ động của người sống với HIV trong tiếp cận dự phòng, điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống. Chương trình còn có sự góp mặt của NSƯT Mỹ Uyên, Á hậu Ánh Vương, Đào Hiền, Trương Quí Minh Nhàn, Holy Trương Diễm, Phương Anh Idol, đạo diễn catwalk Crazy Nhóc, nhà thiết kế Sỹ Hoàng, đạo diễn Ngọc Duyên, Thái Huỳnh… Sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ giúp sự kiện thêm phần ấm cúng, gần gũi và thu hút sự quan tâm của người dân.

Hoa hậu Hương Giang là một trong những gương mặt đã đồng hành cùng chương trình suốt một thập niên qua ẢNH: BTC

Ông Nguyễn Anh Phong, Phó chủ tịch Hội Phòng chống HIV/AIDS TP.HCM, cho biết chương trình đặt mục tiêu thay đổi nhận thức xã hội về HIV theo hướng tích cực và đầy hy vọng, tôn vinh những cá nhân và tổ chức đã đồng hành trong hành trình 35 năm, đồng thời tạo không gian để cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng và thảo luận các giải pháp bền vững nhằm hướng đến mục tiêu kết thúc dịch AIDS tại Việt Nam.

Trong buổi gặp gỡ, Hương Giang chia sẻ lý do cô bền bỉ đồng hành 10 năm qua. Cô cho biết: “Là người chuyển giới, Giang hiểu hơn ai hết cảm giác bị nhìn bằng ánh mắt kỳ thị. Nếu một người vừa chuyển giới vừa mang HIV, sự kỳ thị ấy còn nhân đôi, nên họ rất cần sự thấu hiểu và nâng đỡ từ cộng đồng”.

Trở về từ Miss Universe 2025, Hương Giang cho biết tình cảm lớn lao khán giả dành cho mình khiến cô càng cảm thấy trách nhiệm lớn hơn trong các hoạt động xã hội. “Trong suốt thời gian làm nghệ thuật, Giang đều đồng hành cùng các dự án cộng đồng. Sau khi đi thi Miss Universe về, Giang cảm thấy sứ mệnh này càng quan trọng hơn nữa vì tình cảm của cộng đồng dành cho mình quá lớn. Chính sự ủng hộ ngoài sức tưởng tượng khiến Giang phải nỗ lực hơn để mang lại điều ý nghĩa cho mọi người”, giọng ca 33 tuổi bày tỏ.

Hương Giang chia sẻ là người chuyển giới, cô hiểu cảm giác bị kỳ thị. Nếu còn mang HIV, sự kỳ thị ấy nhân đôi, nên họ rất cần được nâng đỡ ẢNH: BTC

Nói về lý do có mặt tại Sống trọn vẹn 2025, cô chia sẻ: “Đây là sự kiện quan trọng tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho rất nhiều người. Giang hy vọng sự góp mặt của mình có thể truyền thêm động lực cho cộng đồng. Thế giới sẽ tiến lên nếu không có bất cứ cộng đồng nào bị bỏ lại phía sau. Những người sống chung với HIV hay bất kỳ nhóm dễ bị tổn thương nào cũng cần được nâng đỡ, vì chỉ khi nâng họ lên, chúng ta mới có thể nâng cả thế giới lên”.

Tại Miss Universe 2025, dù không vào sâu như kỳ vọng, cô vẫn nhận được nhiều lời khen từ truyền thông quốc tế, được đánh giá là một trong những đại diện truyền cảm hứng của khu vực châu Á.

