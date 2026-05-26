Vì sao phim có cặp đôi vừa kết hôn đóng chính bị chê nhạt?

Những diễn biến của Ngược đường ngược nắng sắp về cuối chặng đường phát sóng, vẫn chưa tạo được sức bật như kỳ vọng, thậm chí bị chê "nhạt", thiếu điểm nhấn và chưa tạo được hiệu ứng bàn luận trên mạng xã hội.

Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền đóng nữ chính phim Ngược đường ngược nắng ẢNH: VFC CUNG CẤP

Cặp đôi chính Ngược đường ngược nắng chưa tạo được hiệu ứng

Trong phim, Đình Tú đảm nhận vai Trung - chàng trai xuất thân từ gia đình làm nghề truyền thống, có tính cách mạnh, đôi lúc bảo thủ, nóng nảy nhưng sống tình cảm và có trách nhiệm. Trong khi đó, Ngọc Huyền vào vai Thanh Mai, cô gái trẻ cá tính, học hành bài bản, quyết định từ thành phố trở về quê để theo đuổi dự án riêng, từ đó liên tục va chạm với Trung. Mối quan hệ của cả hai được xây dựng theo mô típ "oan gia ngõ hẹp", bắt đầu bằng xung đột, hiểu lầm rồi dần nảy sinh tình cảm. Đây được xem là tuyến nội dung trung tâm của phim và cũng là điểm hút khán giả từ đầu bởi sự tò mò: liệu một cặp đôi vừa thành vợ chồng ngoài đời có tạo được "phản ứng hóa học" bùng nổ trên màn ảnh?

Cặp vợ chồng vừa kết hôn đóng chính trong Ngược đường ngược nắng ẢNH: VFC CUNG CẤP

Chính Đình Tú và Ngọc Huyền cũng thừa nhận việc đóng vai yêu nhau sau kết hôn không dễ như tưởng tượng. Vì quá thân thuộc nên khi diễn các cảnh tình cảm, cả hai lại thấy ngại ngùng, áp lực hơn so với đóng cùng bạn diễn khác. Điều này phần nào lý giải vì sao một bộ phận khán giả nhận xét cặp đôi "thiếu lửa", chưa tạo được cảm giác rung động tự nhiên như kỳ vọng dành cho một cặp đôi thật ngoài đời. Nhiều ý kiến so sánh rằng một số cặp đôi phụ trong phim, dù không phải người yêu ngoài đời, lại tạo cảm giác tự nhiên và đáng yêu hơn nhờ tương tác thoải mái, giàu năng lượng.

Trên các diễn đàn phim Việt, nhiều ý kiến cho rằng Ngược đường ngược nắng chưa đủ hấp dẫn dù sở hữu dàn diễn viên ổn. Một số khán giả chê tuyến tình cảm của Trung - Mai phát triển khá chậm, nhiều phân đoạn mâu thuẫn, đối đầu nhưng thiếu cao trào cảm xúc. Không ít bình luận cho rằng nhân vật Trung của Đình Tú đôi lúc bị xây dựng hơi "khó gần", thái độ lạnh lùng và có phần khinh khỉnh khiến người xem khó đồng cảm, trong khi nhân vật Mai của Ngọc Huyền lại bị nhận xét thiếu sự bứt phá về tâm lý dù nữ diễn viên đã nỗ lực đổi màu vai diễn mạnh mẽ hơn trước.

Tuy nhiên, nguyên nhân lớn hơn nằm ở chính cấu trúc kịch bản. Ngược đường ngược nắng chọn hướng kể chuyện khá an toàn, thiên về xung đột gia đình, làng nghề, những va chạm đời thường nhưng không đủ tạo cảm xúc, sức hấp dẫn để kéo khán giả "ngồi lại". Trong bối cảnh phim giờ vàng ngày càng cạnh tranh, khán giả bị bao quanh bởi nền tảng số và vô số nội dung giải trí tốc độ nhanh, một bộ phim chỉ ổn thôi là chưa đủ mà cần những khoảnh khắc bùng nổ, nhân vật gây tranh cãi hoặc "phản ứng hóa học" thật sự thuyết phục để tạo hiệu ứng lan truyền.