‘Thỏ ơi’ của Trấn Thành ra sao ở phòng vé quốc tế?

Ở thị trường quốc tế, Thỏ ơi của Trấn Thành đã vượt 1 triệu USD doanh thu sau tuần đầu ra mắt tại Bắc Mỹ và một số nước châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Scotland, Na Uy, Ba Lan, Cộng hòa Séc và Slovakia. Đến ngày 22.5, theo chia sẻ của Trấn Thành trên trang cá nhân, tác phẩm tiếp tục có mặt tại Đài Loan, Nhật và Thụy Điển. Hiện tại, Thỏ ơi đứng thứ 56 trên bảng xếp hạng phòng vé toàn cầu.

Điểm đáng chú ý là Thỏ ơi không chỉ phát hành theo kiểu "chiếu cho kiều bào", mà đang thử mở rộng sang nhiều vùng lãnh thổ khác nhau. Thỏ ơi có tên quốc tế là Bunny, do Trấn Thành Town, Galaxy Studio và HK Film sản xuất, 3388 Films phát hành quốc tế.

Doanh thu quốc tế hơn 1 triệu USD là tín hiệu tốt, nhưng chưa phải một "cơn sốt" ở thị trường toàn cầu. So với doanh thu nội địa gần 450 tỉ đồng, nguồn thu nước ngoài hiện vẫn đóng vai trò bổ sung, giúp mở rộng độ nhận diện thương hiệu Trấn Thành nhiều hơn là thay đổi cán cân doanh thu.

Với Thỏ ơi, Trấn Thành tiếp tục chứng minh lợi thế của một đạo diễn có thương hiệu cá nhân mạnh. Sau Mai từng ra mắt tại Mỹ, Canada và một số nước châu Âu, thu 2 triệu USD sau 2 tuần, Thỏ ơi cho thấy nỗ lực duy trì việc phát hành ngoài lãnh thổ Việt Nam thay vì chỉ dừng ở thành công trong nước.

Hơn nữa, hành trình quốc tế của Thỏ ơi phản ánh một xu hướng mới: phim Việt bắt đầu xem phát hành nước ngoài là một phần của chiến lược thương mại, không còn là hoạt động bên lề. Thành công nội địa vẫn là bệ phóng quan trọng, nhưng khả năng đi xa sẽ phụ thuộc vào độ phổ quát của câu chuyện, chất lượng quảng bá và hệ thống phát hành đủ mạnh.

Vì vậy với một phim Việt thương mại như Thỏ ơi, việc xuất hiện tại hơn chục quốc gia và vùng lãnh thổ đã là một bước tiến đáng kể, cho thấy tham vọng đưa phim Việt ra thị trường quốc tế đang ngày càng rõ nét.