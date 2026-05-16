Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Thế hệ của tôi có một nỗi ám ảnh về doanh thu

Tham gia tọa đàm Vai trò của nhà làm phim trẻ trong định vị điện ảnh Việt thuộc khuôn khổ lễ phát động cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 hôm 16.5, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng có những chia sẻ cởi mở về thị trường điện ảnh trong nước và sự kỳ vọng vào thế hệ trẻ làm phim.

Đạo diễn phim Đất rừng Phương Nam hy vọng khi điện ảnh Việt phát triển mạnh hơn, đây sẽ là lĩnh vực mà nhiều bạn trẻ lựa chọn theo đuổi mà không còn lăn tăn chuyện cơm áo gạo tiền, cơ hội phát triển sự nghiệp như thế hệ trước. Khi nhiều nhân tố tài năng chọn theo đuổi điện ảnh, thị trường sẽ có nhiều sự cạnh tranh hơn từ đó phát triển hơn. "Điện ảnh Việt ở thời điểm này đã phát triển rồi nhưng tôi muốn nó phát triển mạnh mẽ hơn, mở ra nhiều cơ hội cho các bạn trẻ. Với thế hệ trẻ, tôi chờ đợi các bạn tiến xa hơn so với thế hệ của chúng tôi", nhà làm phim này nhắn nhủ.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ mỗi thế hệ làm phim sẽ đối mặt với một vấn đề riêng đòi hỏi nhà làm phim cần nắm bắt, thay đổi để tiến xa hơn. "Thế hệ tôi chứng kiến giai đoạn chuyển giao giữa phim tuyên truyền và tư nhân, đã có nhiều người nắm bắt được và thành công. Thế hệ của các bạn chứng kiến sự phát triển của những công nghệ mới như AI, đó là thế mạnh của các bạn để phát triển hơn. Niềm tin của tôi là các bạn trẻ sẽ đi xa hơn. Trước đây thế hệ của tôi đã xây dựng được việc người làm phim tự nuôi mình được, tôi chờ đợi thế hệ của các bạn bước ra ngoài thế giới, chinh phục được thị trường nước ngoài", anh kỳ vọng.

Nhà làm phim 7X cũng thừa nhận: "Thế hệ của tôi có một nỗi ám ảnh về doanh thu. Lúc đó tư nhân ra làm phim có thể cầm nhà cầm cửa làm phim, mặc dù đạo diễn là người kể chuyện nhưng cũng có áp lực đó. Mỗi dự án mình phải đong đếm, cân nhắc cho nhà sản xuất và vui buồn cùng họ khi một tác phẩm thành công hay thất bại".

Ở bối cảnh hiện tại, vấn đề doanh thu đã có những tín hiệu tích cực hơn trước. Những năm qua, phim Việt trỗi dậy mạnh mẽ ngoài phòng vé, doanh thu phim nội địa áp đảo phim ngoại. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ sự áp đảo này có nhiều lý do. Trong đó, phim Việt ví dụ như thể loại kinh dị, tâm linh có nhiều yếu tố mà phim Hollywood, phim ngoại không có và "khán giả tìm đến những cái riêng mà chỉ người Việt Nam cảm nhận được thôi".

Nhà làm phim này đánh giá: "Thị trường sẽ biến chuyển, người thành công là người nhìn thấy chìa khóa đó. Cuối cùng chúng ta vẫn phải kể câu chuyện mà mình thấy cảm xúc nhất và có góc nhìn tốt nhất, nếu rơi đúng thời điểm thị trường cần cái đó thì mình sẽ thành công". Đạo diễn này cho rằng sẽ khó để thị trường phim Việt có thêm một tác phẩm đạt doanh thu 700 tỉ đồng, nhưng anh tin rằng thị trường sẽ có thêm vài bộ phim đạt mức 300 - 400 tỉ đồng.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đồng hành với cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 với vai trò giám khảo. Ngoài ra, hội đồng giám khảo còn có TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh (chủ tịch hội đồng giám khảo); nhà báo Lâm Hiếu Dũng; đạo diễn Hàm Trần và diễn viên - đạo diễn Hồng Ánh

Nói về những người trẻ đang ấp ủ đam mê hay mới bắt đầu theo đuổi điện ảnh, Nguyễn Quang Dũng nhắn nhủ rằng điện ảnh không dành cho người ngần ngại mà phải biết hành động, nắm bắt mọi cơ hội. Với những cuộc thi dành cho nhà làm phim trẻ như cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese, đạo diễn nhận định đây là môi trường để những người trẻ đam mê làm phim gặp gỡ đồng nghiệp tương lai, được nhiều nhà sản xuất nhìn thấy từ đó mở ra cơ hội tiến xa hơn trong sự nghiệp điện ảnh. Đạo diễn nhắn nhủ nhà làm phim trẻ: "Chúng tôi đang thiếu nhân lực để ngành này phát triển hơn. Để có một cuộc thi phim ngắn kéo dài 3 năm, càng lúc càng phát triển không phải dễ. Các bạn cần phải nắm bắt lấy cơ hội và ngày càng sáng tạo".