Khi nhà làm phim trẻ cất tiếng nói mới cho điện ảnh

Mùa thi mới tiếp tục khẳng định vai trò là bệ phóng cho những tiếng nói điện ảnh trẻ, nơi các nhà làm phim, biên kịch và người sáng tạo nội dung dám kể câu chuyện của mình.

Kỳ vọng gì ở mùa 3 ?

Với sự đồng hành của VFDA, cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese trở thành sân chơi thực thụ - nơi những nhà làm phim trẻ không chỉ trải nghiệm, học hỏi mà còn được giới thiệu những tác phẩm tâm huyết của mình đến với công chúng. Đúng như chia sẻ của tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, tại lễ trao giải mùa 2, qua cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese đã phát hiện nhiều gương mặt mới, từ đó góp phần vào dòng chảy điện ảnh trong tương lai gần.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh VN, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh VN, và nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, tại cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhìn lại thành công của Mầm nhớ với 3 giải thưởng quan trọng tại cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025, Bùi Đức Anh cho biết cuộc thi đã tạo cơ hội cho anh mang đến những câu chuyện cá nhân, những góc nhìn rất VN được xuất hiện, được khán giả lắng nghe. "Từ sân chơi này, tôi thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn chú ý nhiều về kỹ thuật nữa mà tập trung vào câu chuyện hơn. Ngày trước, tôi chỉ chú trọng quay đẹp, dựng tốt… nhưng khi làm Mầm nhớ để tham gia cuộc thi phim ngắn Vietnamese, tôi thấy điều quan trọng vẫn là cảm xúc thật và sự cảm nhận của khán giả. Đó là điều khiến tôi phải suy nghĩ lại rất nhiều", đạo diễn trẻ này cho hay.

Nhà làm phim này tiếp tục: "Từ những buổi workshop trò chuyện với các chuyên gia, tôi có góc nhìn khách quan hơn về nghề đạo diễn cũng như công việc sản xuất phim. Ban đầu, tôi nghĩ làm phim là công việc đơn giản, nhưng khi tham gia các buổi workshop, tôi nhận ra đó là hành trình làm việc nhóm, cần đến sự cộng hưởng của nhiều người. Nếu mình làm việc nhóm tốt thì mới có thể tạo ra một dự án thành công. Nhờ vậy, tôi bắt đầu tập trung kết hợp nhiều hơn với các thành phần khác trong đoàn".

Bộ phim Mầm nhớ của đạo diễn trẻ Bùi Đức Anh giành 3 giải thưởng quan trọng tại cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Đạo diễn trẻ Đào Hoàng Duy, từng thắng giải Phim sáng tạo nhất với tác phẩm Con cá nhỏ tại cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025, chia sẻ trong 2 mùa tổ chức, anh đều gửi tác phẩm dự thi. "Với tôi, đây là một sân chơi, một môi trường để những sản phẩm của mình được nhiều người biết đến hơn. Tất nhiên mặt giải thưởng cũng khá hấp dẫn nên đó cũng là nguồn động lực để chúng tôi thực hiện những ý tưởng của mình và gửi dự thi mỗi năm", Đào Hoàng Duy chia sẻ.

Là nhà làm phim đồng hành cùng cuộc thi với vai trò giám khảo, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đánh giá sân chơi này duy trì tổ chức thường niên, được đầu tư bài bản, điều mà nhiều đơn vị khác khó có thể duy trì được vì nhiều yếu tố, trong đó có vấn đề kinh phí. "Qua 2 mùa tổ chức, cuộc thi phim ngắn Vietnamese được nhiều khán giả biết đến đồng thời thu hút sự quan tâm của các nhà làm phim trẻ từ đó số lượng ứng viên tăng đều qua mỗi năm, chất lượng các tác phẩm dự thi ngày càng tốt hơn. Đó là một điều đáng mừng. Cùng với đó, cuộc thi dưới sự dẫn dắt của Báo Thanh Niên - một cái tên uy tín, đã tạo điều kiện để tác phẩm của các em đi xa hơn. Ví dụ, sắp tới BTC tạo điều kiện đưa những tác phẩm tốt giới thiệu tại một liên hoan phim quốc tế. Ở đó, các em không chỉ được gặp các anh chị trong nghề mà còn được tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp quốc tế. Tôi nghĩ đây là cơ hội lớn cho các em tại cuộc thi lần này", anh chia sẻ.

Cuộc thi phim ngắn mở ra cơ hội cho nhiều nhà làm phim trẻ ẢNH: NHẬT THỊNH

Trở lại với vai trò giám khảo ở mùa mới, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng kỳ vọng cuộc thi sẽ thu hút nhiều nhà làm phim trẻ, là không gian mà những tài năng mới được tự do sáng tạo đồng thời mong chờ thấy sự tiến bộ của họ qua những tác phẩm chất lượng, nổi bật hơn.

Trong khi đó, đạo diễn trẻ Đào Hoàng Duy bày tỏ: "Đây là năm thứ 3 cuộc thi được tổ chức nên tôi tin BTC đã có thêm nhiều kinh nghiệm để tạo ra một sân chơi ý nghĩa, chuyên nghiệp. Tôi tin rằng năm nay sẽ có nhiều sản phẩm chất lượng gửi về và sự cạnh tranh cũng sẽ lớn hơn. Những năm trước đây, sản phẩm thường được chiếu online rồi trao giải nên để đi đường dài, tôi hy vọng nếu có điều kiện, BTC có thể thực hiện những buổi công chiếu trực tiếp để mọi người cùng theo dõi".

Với cả Đào Hoàng Duy lẫn Bùi Đức Anh, tạo dấu ấn ở cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese mới chỉ là khởi đầu cho một hành trình gian nan, dài hơi phía trước. "Sau một cuộc thi, các nhà làm phim trẻ vẫn cần học hỏi, trau dồi thêm nhiều điều, đặc biệt là cách quan sát mọi thứ. Làm phim là chặng đường dài, không phải chỉ ngày một, ngày hai hay là giành được một vài giải thưởng là có thể thành công. Các nhà làm phim trẻ có nhiều thời gian, cơ hội để học hỏi, trau dồi để có thêm kinh nghiệm, từ đó đem đến cho khán giả những câu chuyện, góc nhìn mới về cuộc sống…", Bùi Đức Anh đúc kết kinh nghiệm.

Đạo diễn trẻ "vươn mình"

Những năm qua, thị trường điện ảnh VN chứng kiến sự xuất hiện của nhiều sân chơi, cuộc thi phim ngắn dành riêng cho những nhà làm phim non trẻ. Không chỉ dừng lại ở trao giải, một số cuộc thi đã chuyển mình theo hướng chuyên nghiệp, bài bản hơn, tạo điều kiện để người tham gia được cọ xát, cố vấn hay tài trợ sản xuất dự án, mở ra cơ hội đưa tác phẩm đi xa hơn.

Chính từ những nền tảng đó, nhiều gương mặt trẻ tài năng từng bước khẳng định bản thân, tự tin bước vào thị trường điện ảnh chuyên nghiệp, tiến xa hơn trên hành trình làm phim. Như nhà làm phim trẻ Hùng Trần, từng vào top 20 mùa đầu tiên của cuộc thi phim ngắn Vietnamese chuẩn bị ra mắt phim điện ảnh đầu tay Lầu Chú Hỏa vào tháng 6 tới. Còn đạo diễn trẻ Bùi Đức Anh với phim Mầm nhớ từng đoạt 3 giải lớn ở cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025 (Phim ngắn xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên xuất sắc nhất) sau đó được vinh danh ở hạng mục phim ngắn của giải Cánh diều 2025.

Qua cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese, nhà làm phim trẻ có cơ hội kết nối, học hỏi kinh nghiệm làm nghề từ những tên tuổi lớn trong ngành ẢNH: NHẬT THỊNH

Là nhà làm phim trưởng thành từ các sân chơi phim ngắn, môi trường làm phim độc lập trước khi gây chú ý trong năm 2026 với Con kể ba nghe và Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, đạo diễn Đỗ Quốc Trung cho biết những cuộc thi phim ngắn là cơ hội để các nhà làm phim trẻ thể hiện tài năng, cất lên tiếng nói mới cho điện ảnh, tạo nên làn sóng, thế hệ làm phim triển vọng. Ngoài ra, nam đạo diễn sinh năm 1990 cho biết những cuộc thi, sân chơi này còn là cơ hội để người trẻ giới thiệu "đứa con tinh thần" của mình đến nhiều khán giả hơn, từ đó tạo cho mình một tấm "danh thiếp" riêng để tiếp tục theo đuổi hành trình làm phim.

"Cuộc thi phim ngắn là cơ hội để mình đến gần hơn với những nhà sản xuất chuyên nghiệp. Như trường hợp của tôi, từng tham gia một cuộc thi phim kinh dị và làm phim ngắn Người hộ tang, nhà sản xuất, diễn viên từ đó có cơ sở để tin tưởng vào khả năng của mình hơn. Ngoài ra, nhờ những cuộc thi như vậy mà các nhà làm phim trẻ có thể kết nối được những nhân sự trong ngành với nhau", Đỗ Quốc Trung bộc bạch.

Còn với đạo diễn đã thành công trong nghề như Nguyễn Quang Dũng, anh đánh giá các cuộc thi phim ngắn hiện nay là môi trường tiếp thêm động lực để những nhà làm phim non trẻ mạnh dạn kể câu chuyện của mình. Cùng với đó, đây là nơi để người trẻ gặp gỡ, hợp tác, vừa cạnh tranh nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội trong tương lai. "Tại cuộc thi các em cũng sẽ gặp những đồng nghiệp đi trước, ví dụ như tôi hay nhiều người khác qua những hoạt động quảng bá, phát hành của cuộc thi từ đó các em cũng có cơ hội để có thể vào nghề, để mọi người thấy được các em rõ hơn", nhà làm phim này nói thêm.

Ngoài vai trò kể trên, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho rằng riêng với cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese do Báo Thanh Niên tổ chức, đây còn là nền tảng uy tín hỗ trợ cho các nhà làm phim trẻ về mặt truyền thông, giúp đưa tác phẩm của họ đến gần hơn với công chúng. "Nhờ quá trình truyền thông tốt, sản phẩm của các em sẽ được khán giả biết đến nhiều hơn. Tôi nghĩ đây là điều quan trọng với các nhà làm phim bởi làm nghệ thuật hay giải trí thì điều quan trọng hơn cả là mình phải có khán giả", anh cho hay.

Với bước đà này, chúng tôi tin rằng qua cuộc thi sẽ phát hiện nhiều gương mặt mới, góp phần vào dòng chảy điện ảnh trong tương lai gần. Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA

Với tôi, cuộc thi phim ngắn Vietnamese là nơi để những nhà làm phim trẻ dám kể câu chuyện riêng của mình. Điện ảnh không phải thật lớn, thật hoành tráng mà đôi khi chỉ cần một câu chuyện ngắn nhưng chân thành cũng đủ giữ chân khán giả. Tôi mong rằng sẽ có thêm những cuộc thi, những liên hoan phim hay những buổi chiếu tương tự như cuộc thi phim ngắn Vietnamese để tạo cơ hội, sân chơi cho các nhà làm phim trẻ để họ tự tin mang những sản phẩm của mình chia sẻ với khán giả, thay vì phải cất trong ngăn kéo nào đó. Đạo diễn trẻ Bùi Đức Anh

Cuộc thi phim ngắn Vietnamese sẽ là nguồn động lực để các bạn có thêm lý do làm phim mỗi năm. Khi phim các bạn được công chiếu, được đăng tải trên các nền tảng thì các bạn sẽ được nhiều người biết đến hơn. Với tôi, khi BTC là Báo Thanh Niên thì đây là thương hiệu uy tín để các bạn khi đạt được giải thưởng sẽ có thêm những dấu mốc đẹp trong profile của mình cho hành trình làm nghề sau này. Đạo diễn trẻ Đào Hoàng Duy