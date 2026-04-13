Khi đạo diễn điện ảnh ‘3 trong 1’

Là người hiểu rõ về dự án, việc "bao thầu" nhiều vị trí cũng được xem là điều thuận lợi trong việc tạo ra một bộ phim đúng như mong muốn, thay vì phụ thuộc vào cách kể của biên kịch hay nhà đầu tư. Bên cạnh đó, đây còn là cơ hội để các đạo diễn có được một tác phẩm mang dấu ấn riêng, khẳng định tên tuổi trên thị trường, chưa kể cũng dễ dàng thu hút nhà đầu tư nếu đã có được vị thế trong nghề.

Gần đây, Vũ Hà giới thiệu đến khán giả phim Song hỷ lâm nguy do anh biên kịch và làm đạo diễn, đồng thời cũng là nhà đầu tư. Để thử sức ở lĩnh vực nhiều rủi ro này, Vũ Hà cho biết anh đã tập trung trau dồi, học tập từ nhiều năm trước. Nói về việc đảm nhận cùng lúc nhiều vị trí trong một tác phẩm, anh thẳng thắn: "Đầu tiên mình phải làm được một bộ phim mà bản thân thích trước đã. Thị trường thay đổi liên tục, gu của khán giả cũng thay đổi liên tục. Mình không thể chắc chắn được người xem thích gì nhưng mình chắc chắn mình thích gì và kỳ vọng những điều đó có thể kết nối được với mọi người".

Đức Thịnh vừa làm đạo diễn, vừa là đồng biên kịch và nam chính phim Trùm Sò ẢNH: NSX

Tương tự, Mai Tài Phến cho thấy sự đa năng khi vừa đảm nhận vai trò đạo diễn, vừa là biên kịch của phim Tài, đồng thời anh còn kiêm luôn vai chính với nhiều phân đoạn đánh đấm mạo hiểm. Chia sẻ về các vai trò này, Mai Tài Phến thừa nhận lý do anh quyết định thử thách bản thân vì muốn mang đến màu sắc của một người trẻ nhiệt huyết, dám kể câu chuyện của mình bằng điện ảnh.

Mai Tài Phến cho biết trước khi làm đạo diễn, anh có xuất phát điểm là diễn viên nên hiểu được tâm lý của các cộng sự khi làm việc chung. Tuy vậy, việc đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc vẫn là một thử thách, và có những công đoạn trong quá trình quay phim anh phải nhờ đến sự hỗ trợ của nhà sản xuất Mỹ Tâm. Mai Tài Phến kể một ví dụ về cảnh quay ở gần khu vực biên giới, từ bối cảnh đến điểm kiểm tra monitor khoảng 2 km, đòi hỏi phải có người giúp sức. "Đó là cảnh quay trên thuyền nên không thể mang máy vào trong được. Khi diễn xong, mình phải theo dõi monitor lớn để thấy được những chi tiết bị sai. Điều đó khiến tôi cũng lo lắng. Sự giúp sức của Mỹ Tâm khiến tôi an tâm hơn", anh bày tỏ.

Mai Tài Phến thừa nhận phải vượt qua nhiều thử thách khi thực hiện phim Tài ở các vai trò khác nhau ẢNH: NSX

Đợt tết vừa qua, việc Trường Giang thử sức ở vai trò đạo diễn cũng gây bất ngờ. Trường Giang cho biết đây là một "bước ngoặt" trong cuộc đời mình và anh đã dành nhiều thời gian để học hỏi, tìm tòi. Nếu như ở vai trò diễn viên, anh chỉ tập trung vào việc hóa thân trọn vẹn cho nhân vật, thì khi đứng ở vị trí đạo diễn kiêm nhà sản xuất, anh phải quan sát và kiểm soát mọi chi tiết, từ kịch bản, góc máy, nhịp cảm xúc cho đến tiến độ sản xuất. "Áp lực là điều không tránh khỏi, nhưng cũng chính thử thách này đã mở ra cho tôi một góc nhìn sâu sắc hơn về điện ảnh", Trường Giang nói.

Trước đó, Trấn Thành, Huỳnh Lập, Thu Trang, Đức Thịnh… đã cho thấy sự đa năng khi dấn thân vào nghề làm phim. Có thể thấy xu hướng này ngày càng phổ biến trên thị trường điện ảnh Việt, mở ra nhiều cơ hội để các nghệ sĩ tạo được dấu ấn riêng cho mình trong một dự án. Song điều đó cũng đòi hỏi họ phải vượt qua nhiều thử thách, áp lực. Trên thực tế, không phải đạo diễn nào cũng làm tốt những vai trò còn lại. Thu Trang, Trấn Thành từng gây tranh luận về độ hợp vai khi diễn xuất trong Ai thương ai mến, Thỏ ơi…

Đức Thịnh (đạo diễn, đồng biên kịch và nam chính phim Trùm Sò) cho hay việc vừa đứng sau máy quay để kiểm soát tổng thể câu chuyện, vừa trực tiếp xuất hiện trên màn ảnh đòi hỏi anh phải liên tục chuyển đổi giữa hai trạng thái. Có lúc, anh là một người kể chuyện tỉnh táo, nhưng ở vai trò diễn viên, anh phải là một nhân vật sống trọn trong cảm xúc.

Từ kinh nghiệm làm nghề, diễn viên Hữu Tiến nhìn nhận đa phần những đạo diễn "3 trong 1" đều xuất thân là diễn viên và phát triển lên theo nhu cầu nghề nghiệp. Anh nêu quan điểm: "Ở thời điểm hiện tại, biên kịch giỏi không nhiều, nên để từ một ý tưởng phát triển thành kịch bản phải qua nhiều quá trình. Mỗi giai đoạn đó, đạo diễn đều là người theo sát. Tôi cho rằng chuyện "3 trong 1" xuất phát từ mong muốn phát triển câu chuyện của người diễn viên hay đạo diễn, và đó là điều hợp lý".

Đi kèm với những thuận lợi, đạo diễn cũng phải đối mặt với nhiều áp lực khi cùng lúc thực hiện nhiều vai trò. Họ phải phân chia thời gian sao cho hợp lý, đồng thời do tính chất của mỗi vị trí khác nhau nên đạo diễn cần phải có sự rạch ròi khi làm việc cùng các cộng sự, từ đó đòi hỏi phải tập trung cao hơn. Một đạo diễn muốn trải nghiệm cùng lúc nhiều vai trò cũng phải có sự rèn luyện, trau dồi nhiều mặt từ trước, bởi trong một thị trường điện ảnh ngày càng cạnh tranh khốc liệt thì chất lượng tác phẩm vẫn là thước đo cuối cùng chứ không phải sự đa năng.