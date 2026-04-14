Văn hóa

Tuyển diễn viên cho phim điện ảnh về cuộc đời anh hùng Võ Thị Sáu

Thạch Anh
14/04/2026 06:30 GMT+7

Nhà sản xuất phim điện ảnh Đất Đỏ (Viettel Media, 1-All Stars và ProductionQ) vừa thông báo bộ phim dự kiến bấm máy vào quý 3/2026, ra mắt vào năm 2027, đánh dấu 75 năm ngày mất của anh hùng Võ Thị Sáu (1952 - 2027).

Đây không chỉ là một dự án điện ảnh mà còn là hoạt động mang ý nghĩa tưởng niệm, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, tinh thần yêu nước đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Hình ảnh đầu tiên của phim Đất Đỏ được nhà sản xuất công bố

Tác phẩm do Lê Văn Kiệt làm đạo diễn, mong muốn mang đến một phiên bản mới về hành trình của một biểu tượng lịch sử, đặt nhân vật giữa những lựa chọn khắc nghiệt và sự khốc liệt của chiến tranh. Theo nhà sản xuất, không chỉ xây dựng một hình tượng anh hùng mang tính sử thi, Đất Đỏ còn vẽ nên chân dung của một thiếu nữ 13 tuổi yêu đời.

Dự án đưa khán giả trở về những năm tháng tại chiến khu Long Mỹ và vùng căn cứ Bà Rịa - nơi những đứa trẻ chưa kịp trưởng thành đã phải đối mặt với thực tại tàn nhẫn. Những đội viên công an xung phong Đất Đỏ đã chọn cách cầm súng để bảo vệ bản sắc và lòng tự tôn dân tộc.

Nhà sản xuất chia sẻ Đất Đỏ sẽ kéo người xem thẳng vào không gian ngột ngạt của "chuồng cọp", "chuồng bò"... nơi con người không chỉ bị giam giữ, mà dần bị bào mòn cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng cũng chính tại nơi tận cùng đó, ý chí cách mạng lại trở nên mạnh mẽ.

Hiện tại, ê kíp đang tuyển diễn viên trực tiếp cho các vai như Võ Thị Sáu, Hải, Lan, Chi… Trong đó, nhân vật thủ vai Võ Thị Sáu cần gương mặt sáng, khỏe khoắn, sở hữu chiều cao từ 1,5 - 1,62 m.

Trước đây, cuộc đời của anh hùng Võ Thị Sáu cũng đã là nguồn cảm hứng cho các bộ phim Như một huyền thoại, Người con gái Đất Đỏ.


Tin liên quan

Thanh Thúy, diễn viên đóng vai anh hùng Võ Thị Sáu, được phong tặng danh hiệu NSND

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước 'Nghệ sĩ nhân dân' cho bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở VH - TT TP.HCM.

