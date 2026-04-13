Những ngôi sao có doanh thu phòng vé cao nhất Hollywood

Nguyễn Quang Hải
13/04/2026 19:44 GMT+7

Giữa bối cảnh ngành điện ảnh vẫn đang nỗ lực phục hồi sau đại dịch, các hệ thống rạp lớn tại Mỹ đã chỉ ra những ngôi sao có sức hút phòng vé cao nhất hiện nay, trong đó có nhiều cái tên khiến khán giả bất ngờ, Daily Mail đưa tin ngày 12.4.

Theo khảo sát của Variety với lãnh đạo các chuỗi rạp lớn như B&B Theatres, Marcus Theatres, Harkins Theatres và The Lot, nhiều ngôi sao hạng A Hollywood vẫn đang đóng vai trò quan trọng trong việc kéo khán giả đến rạp, dù thị trường chưa hoàn toàn trở lại như thời kỳ trước Covid-19.

Margot Robbie khẳng định sức hút phòng vé với loạt dự án thành công

Dàn sao hạng A tiếp tục dẫn dắt phòng vé

Daniel Fastlicht, người điều hành chuỗi rạp The Lot tại Nam California (Mỹ), cho biết thành công gần đây của Margot Robbie với bộ phim Đồi gió hú là minh chứng rõ ràng cho sức hút của cô. Dù phiên bản chuyển thể gây nhiều tranh cãi của đạo diễn Emerald Fennell nhận về nhiều ý kiến trái chiều, bộ phim vẫn thu về khoảng 240 triệu USD so với kinh phí 80 triệu USD.

Trước đó, Margot Robbie cũng tạo nên cơn sốt toàn cầu với Barbie (2023), đạt doanh thu hơn 1,4 tỉ USD.

Trong khi đó, Zendaya tiếp tục khẳng định vị thế với hàng loạt dự án thành công. Cô là nữ chính trong cả hai thương hiệu lớn DuneSpider-Man, đồng thời chứng minh sức hút ở cả những bộ phim mang màu sắc nghệ thuật, không thuần giải trí đại chúng. Dự án mới nhất The Drama, đóng cùng Robert Pattinson, đã đạt mức mở màn cao thứ ba trong lịch sử hãng A24 và nhanh chóng hoàn vốn chỉ sau tuần đầu công chiếu.

Zendaya trở thành gương mặt tiêu biểu của thế hệ diễn viên trẻ

Ở phía nam diễn viên, các chủ rạp đánh giá cao những cái tên như Ryan Gosling và Timothée Chalamet.

Giám đốc điều hành của Harkins Theatres - Mike Bowers, nhận định rằng Brad Pitt và Leonardo DiCaprio vẫn là những ngôi sao có khả năng thu hút khán giả đến rạp.

Ryan Gosling ghi dấu ấn với các dự án như BarbieProject Hail Mary, trong khi Timothée Chalamet liên tiếp thành công với loạt phim Dune, Marty Supreme, Wonka và phim tiểu sử về Bob Dylan mang tên A Complete Unknown.

Timothée Chalamet được đánh giá cao nhờ loạt vai diễn đa dạng

Những thách thức về doanh thu và chi phí

Dù vẫn có sức hút, một số ngôi sao kỳ cựu đang đối mặt với áp lực từ chi phí sản xuất ngày càng cao. F1 của Brad Pitt đạt hơn 633 triệu USD, đánh dấu sự trở lại đáng chú ý. Trong khi đó, hai tác phẩm gần đây của Leonardo DiCaprio là Killers of the Flower MoonOne Battle After Another có doanh thu lần lượt 159 triệu USD và 212 triệu USD, nhưng vẫn bị đánh giá là chưa tương xứng với kinh phí lớn.

Dữ liệu mới cho thấy nhóm khán giả đến rạp đông đảo nhất hiện nay là thế hệ gen Z, trong độ tuổi từ 14 đến 29. Đây là điều khiến nhiều chuyên gia bất ngờ, bởi đây là thế hệ lớn lên cùng điện thoại thông minh và nền tảng số.

Paul Dergarabedian, chuyên gia phân tích phòng vé của Comscore, nhận định rằng trước đây nhiều người cho rằng gen Z sẽ rời xa trải nghiệm điện ảnh truyền thống để chuyển sang màn hình nhỏ và mạng xã hội. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy điều ngược lại.

Một số bộ phim thành công với khán giả trẻ trong thời gian gần đây có thể kể đến như A Minecraft Movie, Five Nights at Freddy's, Challengers và bom tấn Spider-Man: Brand New Day.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, sức hút của các ngôi sao cùng thị hiếu của thế hệ trẻ đang trở thành yếu tố then chốt quyết định thành công của phòng vé Hollywood.

Mức lương 'trên trời' của sao Hollywood trong các phim chiếu trực tuyến

Danh sách các ngôi sao Hollywood có cát sê cao nhất trong các dự án phim trực tuyến vừa được công bố, với những con số khiến công chúng không khỏi choáng ngợp, Sohu đưa tin ngày 2.4.

