'Thoát khỏi tận thế' thành phim Hollywood ăn khách nhất 2026

Thanh Chi
Thanh Chi
30/03/2026 20:02 GMT+7

'Project Hail Mary' (tựa Việt: Thoát khỏi tận thế) có Ryan Gosling đóng chính, đang là phim Hollywood có doanh thu cao nhất năm 2026 với hơn 300 triệu USD.

'Thoát khỏi tận thế' thành phim Hollywood ăn khách nhất 2026 - Ảnh 1.

Project Hail Mary (Thoát khỏi tận thế) đang là phim Hollywood ăn khách nhất 2026

ẢNH: AMAZON MGM STUDIOS

Project Hail Mary đem lại tín hiệu tích cực cho phòng vé toàn cầu khi không phải một bộ phim thuộc thương hiệu ăn khách ngoài rạp nhưng lại gặt hái được thành tích đáng nể. Theo Deadline,Thoát khỏi tận thế vừa thu về hơn 108,6 triệu USD trong tuần thứ hai ra rạp, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên mức 300,8 triệu USD. Nếu tính riêng, tác phẩm có Ryan Gosling hiện thu về 164,3 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ và 136,5 triệu USD từ 86 thị trường quốc tế.

Con số này đưa tác phẩm trở thành phim Hollywood ăn khách nhất năm 2026 (tính đến thời điểm hiện tại). Thoát khỏi tận thế cũng trở thành phim có doanh thu cao nhất của Amazon MGM Studios kể từ sau sáp nhập, vượt qua mức 276 triệu USD của Creed III (2023). Tuy nhiên, Project Hail Mary còn một khoảng cách lớn để có thể vượt mặt bộ phim đua xe Trung Quốc Pegasus 3 (hiện thu hơn 630,4 triệu USD) vươn lên dẫn đầu phòng vé toàn cầu năm nay.

Thoát khỏi tận thế đang đứng đầu tại hơn 60 thị trường, trong đó phải kể đến những cái tên hàng đầu: Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức, Ý, Mexico, Brazil, Úc, Nhật Bản… Trong đó, riêng phòng vé xứ Trung đã giúp tác phẩm thu về 19 triệu USD. Tại Việt Nam, Project Hail Mary đứng thứ tư trong danh sách phim ăn khách nhất cuối tuần qua với 3,8 tỉ đồng (theo số liệu từ Box Office Vietnam). Hiện tác phẩm khoa học viễn tưởng này thu về tổng cộng khoảng 11,6 tỉ đồng từ phòng vé Việt.

- Ảnh 2.

Ryan Gosling và thành viên đoàn phim Project Hail Mary tại buổi ra mắt tác phẩm ở New York (Mỹ)

ẢNH: AFP

Project Hail Mary do bộ đôi đạo diễn Phil Lord - Christopher Miller cầm trịch. Phim xoay quanh hành trình giải cứu nhân loại của Ryland Grace (Ryan Gosling đóng) - một người đàn ông tỉnh dậy trên con tàu vũ trụ mà không hề nhớ mình đã đến đó bằng cách nào. Màn trình diễn của tài tử người Canada gây "choáng" khi anh gần như độc diễn từ đầu đến cuối, bên cạnh câu chuyện tình bạn đặc biệt giữa nhân vật với một sinh vật ngoài hành tinh có hình dạng giống một tảng đá.

Bên cạnh diễn viên chính, Gosling còn đảm nhận vai trò nhà sản xuất. Với màn thể hiện nhận phản hồi tích cực, ngôi sao 45 tuổi được nhiều người hâm mộ kỳ vọng sẽ nhận đề cử Oscar thứ 4 trong sự nghiệp.

Ngoài Ryan Gosling, Thoát khỏi tận thế còn có sự tham gia của dàn diễn viên thực lực: Sandra Hüller, James Ortiz, Lionel Boyce… Phim được chấm 95% độ "tươi" trên Rotten Tomatoes với hơn 300 đánh giá tích cực từ giới phê bình. Project Hail Mary được nhận xét là một cuộc phiêu lưu mãn nhãn về mặt hình ảnh được thúc đẩy dễ dàng bởi sức hút của Ryan Gosling. Trang tổng hợp này đánh giá tác phẩm là sự kết hợp kỳ diệu giữa trí tuệ và cảm xúc.

'Zootopia 2' - phim hoạt hình ăn khách nhất Hollywood

