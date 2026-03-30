Nữ diễn viên bỏ vai vì phải đóng cảnh khỏa thân

Minh tinh Gina Gershon vừa ra mắt cuốn hồi ký kể về hành trình vươn lên thành ngôi sao ở Hollywood và những con người bà đã gặp trên con đường đó. Theo Fox News, nữ diễn viên tiết lộ thời mới vào nghề, bà được mời đóng vai chính trong bộ phim Friday the 13th Part 2 (1981). "Tất nhiên, tôi rất hào hứng đóng phim nhưng cảm thấy việc phải cởi đồ ngay trước khi nhân vật bị giết có phần hơi lố bịch", ngôi sao 64 tuổi nói với trang tin.

Bà cũng đề cập câu chuyện này trong cuốn sách mới: "Thời điểm đó, những bộ phim kinh dị luôn có cảnh các cô gái chết với bộ ngực trần. Nhân vật của tôi sẽ bị giết bằng một chiếc cọc xuyên tim, máu chảy xuống ngực. Điều đó với tôi có vẻ nhạt nhẽo: một bộ phim lạm dụng yếu tố tình dục điển hình".

Nghệ sĩ này đã nói chuyện với cha để xin lời khuyên. "Tôi thực sự may mắn vì có một người cha đã dạy tôi cách tin tưởng vào những quyết định của mình... Tôi nhớ mình đã hỏi cha về điều đó và nghĩ rằng ông ấy sẽ nói: Con gái của bố sẽ không bao giờ làm thế. Nhưng ông ấy nói: Đó là cơ thể của con, nếu con thấy thoải mái với điều đó, ta cũng thấy thoải mái", Gershon nhớ lại.

Bà tiếp tục: "Khi ngồi suy nghĩ về điều đó, tôi chỉ nghĩ: Mình thực sự không muốn làm điều này. Tôi không thoải mái với nó. Nó có vẻ ngớ ngẩn đối với tôi. Không phải là tôi phản đối việc khỏa thân - tôi lớn lên với những bộ phim châu Âu, nhưng chỉ khi nó phù hợp với nhân vật và câu chuyện. Nhưng khi nó có vẻ ngớ ngẩn, tôi không biết nữa. Tôi chỉ cảm thấy đó không phải là điều dành cho mình".

Gina Gershon từ chối quay cảnh hở bạo trong 'Showgirls'

Gina Gershon bộc bạch bản thân đã được cha dạy bài học quý giá: tin tưởng vào bản thân và tự đưa ra quyết định. Bà chia sẻ bài học đó đã được bản thân ghi nhớ suốt nhiều năm, khi phải đưa ra những quyết định quan trọng, kể cả lúc tham gia bộ phim Showgirls (1995). Thời điểm đó, Gershon và đạo diễn Paul Verhoeven liên tục tranh cãi về những bất đồng sáng tạo liên quan đến nhân vật Cristal Connors mà bà đảm nhiệm.

Trong số đó, họ từng tranh luận khi đạo diễn bất ngờ thông báo Gershon phải thực hiện một cảnh quay để lộ vùng nhạy cảm, vốn không có trong kịch bản. "Tôi hỏi rằng: Tại sao? Bằng giọng điệu chân thành và điềm tĩnh nhất của một diễn viên, không cố ý khiêu khích hay tỏ ra khó chịu, tôi tiếp tục: Ý tôi là, lý do gì mà Cristal lại làm vậy? Tôi sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì miễn là nó hợp lý. Nó thể hiện tính cách của nhân vật như thế nào? Nó giúp câu chuyện tiến triển ra sao?".

Sau đó, Verhoeven giải thích rằng bạn diễn của cô là Elizabeth Berkley sẽ làm vậy và Sharon Stone cũng quay một cảnh tương tự trong bộ phim trước đó của ông là Basic Instinct (Bản năng gốc) . Gershon đã giữ bình tĩnh, lưu ý rằng hợp đồng không yêu cầu mức độ khỏa thân như vậy cho vai diễn. Để tránh tranh cãi thêm, bà đã đề xuất một phương án thay thế. Điều này đã khiến đạo diễn từ bỏ ý tưởng và tiếp tục với cảnh quay theo kịch bản ban đầu.

Gina Gershon sinh năm 1962 tại Los Angeles (Mỹ) và bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất từ đầu thập niên 1980. Minh tinh ghi dấu ấn với nhiều bộ phim: Cocktail, Red Heat, Bound, The Insider, Demonlover, P.S. I Love You, Five Minarets in New York, How to Make It in America, New Amsterdam…

Đặc biệt, Gina Gershon được nhiều khán giả quốc tế biết đến qua bộ phim Showgirls (Vũ nữ). Thời điểm ra mắt, phim thu hút sự chú ý khi xếp hạng NC-17 (cấm khán giả dưới 17 tuổi), nội dung táo bạo cùng dàn diễn viên nổi bật nhưng lại không đạt doanh thu như kỳ vọng. Theo thông tin từ People, tác phẩm thu về ít hơn ngân sách 45 triệu USD và bị giới phê bình chỉ trích nặng nề. Nhưng ngày nay, phim lại được nhiều khán giả tìm xem lại và đón nhận nồng nhiệt hơn xưa.