Blake Lively bị ép đóng cảnh 'gần như khỏa thân'?

Tuyên bố của Blake Lively mâu thuẫn với bạn diễn

Blake Lively nói cô bị ép đóng cảnh "gần như khỏa thân" trong phim It Ends With Us ẢNH: SONY

Theo Fox News, trong đơn khiếu nại ban đầu vào tháng 12.2024 và đơn khiếu nại được cập nhật vào tháng 2.2025, Blake Lively cho biết cô đã thực hiện một cảnh quay sinh nở "hỗn loạn, đông đúc và hoàn toàn thiếu tiêu chuẩn của ngành đối với việc quay cảnh khỏa thân". Nữ diễn viên tố đạo diễn Justin Baldoni và nhà sản xuất không đóng phim trường, cho phép những người không cần thiết cho cảnh quay vào trong. Ngay lúc cô đang "gần như khỏa thân" với hai chân dang rộng và chỉ có một mảnh vải nhỏ che bộ phận nhạy cảm. Ở cảnh này, ngôi sao 8X vào vai một sản phụ nằm trên bàn sinh, được bác sĩ nam đỡ đẻ.

Phía Lively khẳng định đạo diễn Justin Baldoni khăng khăng rằng phụ nữ phải sinh con trong tình trạng khỏa thân, cho rằng việc phụ nữ mặc áo choàng bệnh viện khi sinh con là điều "không bình thường". Đơn khiếu nại của Blake Lively còn đề cập rằng cô không đồng ý với đạo diễn, cảm thấy mình bị buộc phải thỏa hiệp rằng cô phải để trần từ phần ngực trở xuống.

"Cô Lively không được cung cấp bất cứ thứ gì để che chắn giữa các lần quay cho đến khi cô ấy đã đưa ra nhiều yêu cầu… Cô Lively thậm chí còn lo lắng hơn khi ông Baldoni giới thiệu 'người bạn thân nhất' của mình vào vai bác sĩ sản phụ khoa, trong khi thông thường, một vai nhỏ như thế này sẽ do một diễn viên địa phương đảm nhiệm", các tài liệu nêu rõ. Nữ diễn viên nói việc Baldoni để khuôn mặt và bàn tay của nam diễn viên phụ gần như chạm vào bộ phận nhạy cảm của cô trong cảnh sinh nở, là hành vi xâm phạm và làm nhục.

Blake Lively đưa ra nhiều cáo buộc chống lại Justin Baldoni - đạo diễn kiêm nam chính của phim ẢNH: AFP

Tuy nhiên, mới đây, Adam Mondschein - người đóng vai bác sĩ Dunbar trong phim và có mặt trong cảnh quay được đề cập, lại đưa ra thông tin trái ngược. Mondschein không được nêu tên cụ thể trong vụ kiện giữa Blake Lively và Justin Baldoni, nhưng được nhắc đến như một nhân vật không cần thiết có mặt trên phim trường và được mô tả là "bạn thân" của Baldoni. "Tôi sẽ không suy đoán về động cơ của cô Lively khi đề cập đến tôi trong đơn khiếu nại. Không cần phải nói, trải nghiệm làm việc với cô ấy của tôi rất khác so với những gì cô ấy mô tả trong vụ kiện của mình. Thật vậy, tôi đã rất ngạc nhiên khi đọc mô tả của cô ấy về cảnh đó", diễn viên này chia sẻ với Fox News.

Adam Mondschein nói nếu được triệu tập để làm chứng trong vụ án, ông sẽ trả lời một cách trung thực, bất cứ điều gì được yêu cầu khi được bảo vệ hợp pháp. "Tôi cần lưu ý rằng cô Lively không hề 'gần như khỏa thân' trong cảnh chúng tôi quay cùng nhau. Trang phục của cô ấy bao gồm một chiếc váy là trang phục bệnh viện, quần đùi đen và bộ phận giả che thân để cô ấy trông giống như đang mang thai, ngoài bất kỳ trang phục cá nhân nào mà cô ấy chọn", nam diễn viên kể lại. Mondschein khẳng định: "Cô ấy không bao giờ phàn nàn hay tỏ ra khó chịu ở bất kỳ thời điểm nào vì không có điều gì bất thường hay không phù hợp xảy ra. Hoàn toàn là chuyên nghiệp".

Adam Mondschein khẳng định Blake Lively không hề khó chịu khi quay cảnh phim nhạy cảm được đề cập ẢNH: FILMMAGIC

Mondschein cho biết những lời ám chỉ của Lively về trình độ của ông thật xúc phạm và mình là diễn viên được thuê tại địa phương. "Vì vậy, tôi, giống như bất kỳ diễn viên nào chấp nhận hợp đồng đó, được yêu cầu tự chi trả chi phí đi lại và sinh hoạt liên quan đến công việc đó", vị này nói thêm.

Cuộc chiến xôn xao Hollywood

Blake Lively - Justin Baldoni đóng một đôi trong It Ends With Us, có nhiều cảnh tình cảm song ngoài đời, hai nghệ sĩ đang đối đầu gay gắt

ẢNH: SONY

Vụ việc kể trên liên quan đến vụ kiện tụng giữa Blake Lively với Justin Baldoni gây xôn xao Hollywood từ cuối năm ngoái. Bộ đôi này cùng tham gia dự án It Ends With Us lần lượt với vai trò nữ chính và nam chính kiêm đạo diễn. Quá trình tác phẩm ra mắt, những "drama" trên trường quay bộ phim và mối bất hòa giữa hai nhân vật chính tràn lan khắp truyền thông, mạng xã hội.

Ngày 20.12.2024, Blake Lively đệ đơn khiếu nại lên Sở Dân quyền California (Mỹ) và sau đó lên tòa án liên bang vào ngày 31.12, tố Justin Baldoni vì hành vi quấy rối tình dục và đe dọa trên trường quay It Ends With Us. Tờ The New York Times cũng đăng một bài viết với nội dung tương ứng, kèm cáo buộc Baldoni và nhà sản xuất Jamey Heath thuê các chuyên gia xử lý khủng hoảng để "phá hủy" danh tiếng của Lively thông qua các chiến dịch truyền thông. Nam đạo diễn sau đó phủ nhận các cáo buộc, khẳng định những tuyên bố mà phía bà xã Ryan Reynolds đưa ra hoàn toàn sai sự thật, vô lý.

Danh tiếng của vợ chồng Blake Lively - Ryan Reynolds đang bị ảnh hưởng vì vụ kiện ẢNH: REUTERS

Đáp lại, Justin Baldoni đệ đơn kiện liên bang, kiện tờ The New York Times đòi bồi thường 250 triệu USD vì bài báo kể trên. Vài tuần sau, anh tiếp tục nêu tên Lively và chồng cô - tài tử Ryan Reynolds, trong một vụ kiện phỉ báng riêng trị giá 400 triệu USD. Trong đó, nhà làm phim này cáo buộc cặp đôi quyền lực của Hollywood đã cố gắng chiếm đoạt dự án It Ends With Us và tạo ra câu chuyện theo hướng có lợi cho họ.

Vụ kiện dự kiến được xét xử vào tháng 3.2026.