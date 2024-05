'Biểu tượng gợi cảm' Sharon Stone sau biến cố đột quỵ

Sự nghiệp của Sharon Stone trượt dốc sau cơn đột quỵ AFP

Chia sẻ với The Times trong cuộc phỏng vấn mới đây, Sharon Stone cho biết cơn đột quỵ vào năm 2001 đã làm thay đổi cuộc đời, ảnh hưởng lâu dài đến sự nghiệp diễn xuất của bà. "Tôi vẫn chưa lấy lại được sự nghiệp diễn xuất của mình. Tôi thực sự rất muốn được làm việc trở lại với tư cách một diễn viên… không chỉ là đóng những vai diễn phụ, yếu đuối, nhảm nhí", ngôi sao 66 tuổi chia sẻ.

Minh tinh bộc bạch thêm: "Tôi thực sự muốn có lại những thứ mình đã đạt được và có thể làm được. Tôi khao khát có lại sự nghiệp thực sự của mình. Tôi thực sự muốn lấy lại cuộc sống của mình".



Sao phim Bản năng gốc thừa nhận bản thân đã trải qua địa ngục sau cơn đột quỵ và biến cố ấy đã ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống. "Tôi đã phải mất 7 năm để thực sự hồi phục và mất luôn quyền nuôi con. Tôi cũng đánh mất sự nghiệp và mất 15 triệu USD mà mình kiếm được từng xu để trả tiền cấp dưỡng nuôi con và án phí… Vì vậy, tôi đã không thực sự trở lại và tái sinh", nghệ sĩ bày tỏ. Bà cũng bày tỏ nỗi khao khát được lấy lại cuộc sống trước kia và có nhiều cơ hội diễn xuất hơn.

Sharon Stone kể rằng các bác sĩ đã cho bà 1% cơ hội sống sót sau khi bị xuất huyết não nghiêm trọng. Nữ diễn viên nhớ lại chuỗi ngày kinh hoàng: "Tôi gần như ý thức được tình trạng nghiêm trọng khi tôi nằm xuống sàn, không thể đứng dậy và liên tục kêu cứu nhưng vô vọng. Tôi nghĩ mình đang bị đột quỵ. Tôi không thể đi bộ, không thể nói chuyện, không thể đọc được, không viết được tên mình. Tôi đã nói lắp và khi với tay lấy thứ gì đó, tôi không có nhận thức sâu sắc. Đó hoàn toàn là sự hỗn loạn về mặt tâm lý".

Nữ diễn viên mong mỏi được nhận những vai diễn "nặng ký" thay vì xuất hiện nhạt nhòa qua những nhân vật nhảm nhí, yếu đuối AFP

Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, minh tinh 5X bày tỏ rằng thật đau lòng khi thế giới tiếp tục tồn tại mà không có mình nhưng bà đã vượt qua điều đó. Nghệ sĩ U.70 cho biết bước hồi phục thực sự của bà phải mất đến 7 năm và khoảng thời gian đó khiến mình dần bị lãng quên. "Trong 7 năm, bạn không còn là 'hương vị' của thời đại, bạn không còn sức nóng phòng vé, những người mà bạn từng làm việc cùng không còn nắm quyền nữa", ngôi sao kỳ cựu nói trên Good Morning Britain trong tháng này.

Sharon Stone cũng thừa nhận không đóng bất kỳ bộ phim nổi bật nào kể từ vai diễn trong Casino (1995) giúp bà nhận đề cử Oscar. "Tôi bị sốc vì mình không thể tiếp tục làm việc tốt, tôi đã làm mọi thứ để hết sức mình", sao phim Truy tìm ký ức nói với The Guardian hồi tháng 3.2024. Những năm qua, minh tinh đình đám một thời vẫn đều đặn xuất hiện trên màn ảnh song những vai diễn của bà thường có ít "đất" thể hiện, nhạt nhòa. Bà hiện theo đuổi đam mê hội họa và đã trưng bày một số tác phẩm của mình tại một phòng tranh ở San Francisco (Mỹ) vào tháng trước.

Nhan sắc Sharon Stone thời đỉnh cao TRISTAR PICTURE

Sharon Stone sinh năm 1958, bà gia nhập làng giải trí vào giữa thập niên 1970. Ngôi sao này được biết đến với hình tượng những phụ nữ quyến rũ, bí ẩn trên màn ảnh và trở thành một trong những "biểu tượng sex" nổi tiếng nhất thập niên 1990 với loạt phim: Total Recall, Casino, The Specialist, Sliver, The Quick and the Dead, The Mighty, The Muse… Đặc biệt, tên tuổi của Sharon Stone gắn liền với tác phẩm Basic Instinct (Bản năng gốc) ra mắt năm 1992.

Trong sự nghiệp diễn xuất, bà đã giành 1 giải Emmy, 1 giải Quả cầu vàng, 1 đề cử Oscar cùng nhiều sự công nhận khác. Những năm gần đây, nghệ sĩ kỳ cựu vẫn xuất hiện đều đặn trên màn ảnh nhưng không còn được chú ý như xưa.