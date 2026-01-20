Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

'Zootopia 2' - phim hoạt hình ăn khách nhất Hollywood

Thanh Chi
Thanh Chi
20/01/2026 06:15 GMT+7

Zootopia 2 hiện là phim hoạt hình có doanh thu cao nhất lịch sử Hollywood khi thu về hơn 1,7 tỉ USD trên toàn cầu (theo Variety ngày 19.1).

Với con số ấn tượng này, siêu phẩm do bộ đôi đạo diễn Jared Bush - Byron Howard cầm trịch đang đứng thứ 9 trong danh sách những phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Zootopia 2 hiện còn là bộ phim có doanh thu cao thứ 2 trong năm 2025, xếp sau phim hoạt hình Ne Zha 2 của Trung Quốc có doanh thu hơn 2,25 tỉ USD.

'Zootopia 2' - phim hoạt hình ăn khách nhất Hollywood- Ảnh 1.

Zootopia 2 có doanh thu “khủng” tại phòng vé VN lẫn quốc tế

ẢNH: WALT DISNEY

Zootopia 2 ra mắt cuối tháng 11.2025, với nội dung theo chân cô cảnh sát thỏ Judy Hopps và chàng cáo tinh quái Nick Wilde bước vào cuộc truy đuổi một cư dân bò sát bí ẩn và đối diện thế lực nham hiểm phía sau. Với tiếng vang từ phần đầu, tác phẩm nhanh chóng thu về 559,5 triệu USD trên toàn cầu chỉ trong 5 ngày phát hành, trở thành phim hoạt hình có thành tích mở màn cao nhất mọi thời đại. Ngoài ra, đây còn là phim hoạt hình đạt mốc doanh thu 1 tỉ USD nhanh nhất lịch sử Hollywood.

Tại thị trường VN, Zootopia 2 là một trong những bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất trong giai đoạn cuối năm 2025, đầu 2026. Tính đến nay, tác phẩm đã thu được hơn 231 tỉ đồng (theo số liệu từ Box Office Vietnam). Zootopia 2 liên tục góp mặt trong danh sách những phim ăn khách nhất qua nhiều tuần. Cuối tuần qua, phim tiếp tục duy trì vị trí top 5 tác phẩm có doanh thu cao nhất, với hơn 1,8 tỉ đồng.

