Phim hoạt hình 3D Việt lên tiếng

Đậm tinh thần, bản sắc Việt

Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu do Trịnh Lâm Tùng đạo diễn, Alpha Animation Studio sản xuất, là phim hoạt hình khai thác chất liệu văn hóa dân gian, được phát triển từ series hoạt hình Trạng Quỳnh thời nhí nhố đạt hàng triệu lượt xem trên YouTube. Kịch bản phim là sự kết hợp và làm mới từ 2 câu chuyện dân gian nổi tiếng là huyền tích trâu vàng ở Hồ Tây (Hà Nội), thần tích tại chùa Kim Ngưu (Bắc Ninh) cùng truyền thuyết về Lạc Long Quân, Âu Cơ và các trận chiến tiêu diệt yêu quái trong Lĩnh Nam chích quái.

Cảnh trong phim Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội Ảnh: ĐPCC

Theo đạo diễn Trịnh Lâm Tùng, điểm nhấn lớn nhất của phim là sự kết hợp giữa truyền thuyết dân gian và tinh thần hiện đại, mang đến một câu chuyện huyền bí nhưng vẫn đầy trẻ trung, hài hước, dễ tiếp cận với khán giả ngày nay.

Bộ phim hoạt hình 3D này do người Việt thực hiện hoàn toàn, từ kịch bản, thiết kế mỹ thuật đến kỹ xảo và âm nhạc, huy động hàng trăm nhân lực, kéo dài trong 18 tháng. So với mặt bằng thế giới, kinh phí sản xuất phim hoạt hình 3D tại VN rất thấp, có thể chỉ bằng 1/10 hoặc thậm chí 1/20 so với các dự án của Hollywood hay Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc.

Trong khi đó, Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội (đạo diễn: Mai Phương, Cineplus sản xuất) lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học thiếu nhi kinh điển của nhà văn Tô Hoài. Bộ phim kể về chuyến phiêu lưu của Dế Mèn và Dế Trũi tại xóm Lầy Lội - nơi trước đây là cánh đồng xanh mướt nhưng nay thành khu vực tập kết rác thải, đầy hiểm nguy rình rập. Ê kíp đã cải biên một số chi tiết để phim gần gũi với khán giả hiện đại. Bối cảnh đồng quê trong truyện gốc được chuyển thành phố xá Hà Nội, với các địa điểm nổi tiếng như Công viên Lênin, Cột cờ Hà Nội, cầu Long Biên…

Cảnh trong phim Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu Ảnh: ĐPCC

Phim còn thể hiện những trận đối đầu gay cấn giữa Dế Mèn và võ sĩ Bọ Ngựa, sự xuất hiện đầy quyền uy của đại vương Ếch Cốm… Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội là cũng là tác phẩm hoạt hình 3D hoàn toàn do người Việt thực hiện.

Tiệm cận tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế

Nữ đạo diễn Mai Phương cho biết: "Để chuẩn bị dự án phim Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội, chúng tôi đã trải qua 10 năm nỗ lực học hỏi, đúc rút kinh nghiệm. Trong quá trình triển khai, đoàn phim phải vượt qua nhiều trở ngại về kỹ thuật, kỹ xảo.

Đạo diễn Trịnh Lâm Tùng Ảnh: ĐPCC

Đến nay vấn đề này không còn là trở ngại quá lớn mà quan trọng là nội dung. Chúng tôi cố gắng xây dựng kịch bản sao cho giữ được tinh thần của tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu ký nhưng mang hơi thở mới, hợp với xu hướng hiện đại hơn".

Đạo diễn Trịnh Lâm Tùng cũng nhìn nhận muốn phim hoạt hình Việt thực sự thu hút khán giả, trước tiên phải đầu tư nghiêm túc cho kịch bản - cả về chất lượng nội dung lẫn tính giải trí, cảm xúc và thông điệp, đồng thời tạo ra những nhân vật mang bản sắc Việt. Phim cũng cần có chiều sâu văn hóa để cả trẻ em và người lớn tìm thấy sự đồng cảm. Bên cạnh đó, anh khẳng định: "Phải nâng cấp công nghệ và thẩm mỹ hình ảnh, bởi khán giả Việt nay đã quen với tiêu chuẩn hoạt hình quốc tế. Không thể chinh phục họ chỉ bằng lòng yêu nghề, mà phải bằng sản phẩm chất lượng thực sự".

Đạo diễn Mai Phương Ảnh: ĐPCC

Về mặt kỹ thuật, giám đốc sản xuất phim Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu Nông Mạnh Cừ nhận định: "Kỹ thuật làm phim hoạt hình 3D tại VN đã và đang tiến những bước dài vững chắc. Dù chưa thể đặt lên bàn cân so sánh với các nền công nghiệp hoạt hình lâu đời như Mỹ, Nhật hay Hàn Quốc… nhưng nhiều studio Việt đã từng bước tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế".