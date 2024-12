Những phim hoạt hình đáng trông đợi năm 2025

Nếu tính sơ sơ thì có khoảng 30 phim hoạt hình với đủ chủ đề và phong cách chế tác khác nhau sẽ ra rạp trong năm sau, chưa kể một số lượng phim hoạt hình được chuyển thể thành phim người đóng (live action) cũng đáng để mong chờ, được liệt kê trong nhóm phim gia đình nên xem.

Zootopia 2 hứa hẹn nối tiếp thành công của phần 1 ẢNH: DISNEY

Hãng Disney, "gã khổng lồ" của phòng vé năm 2024 với dấu ấn là bộ phim tỉ USD Inside Out 2, sẽ trở lại với 2 phim hoạt hình Elio và phần hậu truyện Zootopia 2. Phim Elio, do Domee Shi (từng chỉ đạo Turning Red) và Madeline Sharafian lèo lái, kể về một cậu bé vô tình trở thành phát ngôn viên cho trái đất khi cậu chạm trán với người ngoài hành tinh. Đây là tác phẩm tiếp theo do Pixar (xưởng phim con của Disney) sản xuất, dự kiến ra rạp ngày 13.6.2025, ngay dịp hè. Zootopia 2 là phần tiếp theo của phần đầu đoạt giải Oscar hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất, do đạo diễn Jared Bush (cũng chỉ đạo Encanto) và Yvett Merino (Encanto) lèo lái. Phim dự kiến ra rạp ngày 26.11.2025.

Khán giả mê xưởng phim chuyên chế tác hoạt hình tĩnh vật (stop motion) Laika hẳn không thể bỏ qua tác phẩm thứ 6 của hãng - Wildwood, một lần nữa do Travis Knight (từng chỉ đạo Kubo and the Two Strings) đạo diễn. Phim chuyển thể từ quyển sách của các tác giả Colin Meloy và Carson Ellis, sẽ đưa lên màn ảnh chuyến phiêu lưu nhiệm màu bên trong khu rừng phép thuật. Lịch chiếu của phim được ấn định trong năm sau, chưa công bố ngày cụ thể.

Phim hoạt hình tĩnh vật Wildwood, tác phẩm thứ 6 của Hãng Laika ẢNH: LAIKA

Hãng DreamWorks/Universal cũng góp mặt trong cuộc đua hoạt hình năm 2025 với tác phẩm The Bad Guys 2 của đạo diễn Pierre Perifel. Phần đầu chiếu năm 2022 thành công về mặt thương mại, đồng thời được lòng khán giả bởi chất "lầy lội" đặc trưng của băng nhóm tội phạm động vật khét tiếng cùng những miếng hài duyên. Phim dự kiến ra rạp ngày 1.8.2025.

Trong số những danh sách phim đáng trông đợi năm 2025, về hoạt hình thì nổi bật có The Bad Guys 2, Zootopia 2 được gọi tên nhiều nhất cùng với tác phẩm khác là Paddington in Peru của đạo diễn Dougal Wilson, một phim kết hợp giữa hoạt hình và người đóng. Phần thứ 3 trong sê ri ăn khách Paddington này dự kiến chiếu tại các rạp ở thị trường Bắc Mỹ ngày 14.2.2025, ngay dịp lễ tình nhân.