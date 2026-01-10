NSƯT Chí Trung trải lòng chuyện hôn nhân ở tuổi 65

NSƯT Chí Trung đang có bạn gái mới và tìm được bình yên sau đổ vỡ Ảnh: FBNV

NSƯT Chí Trung: Tôi từng có một cuộc hôn nhân tạm coi là hạnh phúc...

Ở độ tuổi U.70, NSƯT Chí Trung chia sẻ thẳng thắn về quan điểm hôn nhân sau đổ vỡ, được đúc kết từ chính cuộc sống của mình. Nam nghệ sĩ nói ông "từng có một cuộc hôn nhân tạm coi là hạnh phúc, để rồi có lúc nhận ra bản thân cô độc trong chính ngôi nhà từng là tổ ấm".

NSƯT Chí Trung cho rằng, khi còn trẻ người ta bước vào hôn nhân chỉ với niềm tin rằng yêu nhau là đủ. Nhưng khi đi qua vài năm chung sống, có con cái, đối diện với cơm áo gạo tiền và những áp lực đời thường, tình yêu đơn thuần không còn đủ sức chống chọi. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt bắt đầu xuất hiện, để rồi dần lộ ra sự khác biệt và dẫn đến không hòa hợp. Ông thấm nhuần điều ấy bởi tin rằng tình yêu nếu thiếu sự nâng đỡ của thấu hiểu và nghĩa tình sẽ khó duy trì lâu dài.

Đối với sao nam Táo Quân, hôn nhân hạnh phúc không đơn thuần xuất phát từ tình yêu đôi lứa mà phải xem nhau là duyên nợ và biết nhẫn nhịn Ảnh: FBNV

"Giữ được hôn nhân bền lâu không phải vì hợp nhau hay yêu nhau nhiều, mà là vì nghĩa vợ chồng", NSƯT Chí Trung bày tỏ thêm về quan điểm hôn nhân. Theo nam nghệ sĩ, vợ chồng đến với nhau bằng chữ duyên, gắn bó bằng chữ tình song để đồng hành đến cuối đời cần chữ nghĩa, đây được xem là yếu tố giúp con người vượt qua những giai đoạn khủng hoảng, mâu thuẫn và tổn thương. Nói thêm, sao nam 65 tuổi cho biết, nhiều gia đình không tránh khỏi xung đột, thậm chí có thời điểm căng thẳng kéo dài song họ vẫn giữ được hôn nhân bởi cùng chung nhận thức gia đình là ưu tiên hàng đầu và không dễ dàng từ bỏ.

Từ những kinh nghiệm cá nhân, NSƯT Chí Trung nhấn mạnh "đừng để sĩ diện lớn hơn tình nghĩa". Theo ông, sĩ diện và sự hơn thua trong lúc nóng giận là nguyên nhân trực tiếp khiến nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ. "Những lời nói lúc nóng giận có thể làm sụp đổ tất cả nền móng xây dựng bao nhiêu năm. Khi bạn thắng một cuộc cãi vã thì bạn đã thua trong tình cảm. Khi bạn biết nhường một bước, gia đình lại tiến lên một bước dài", ông bày tỏ.

Theo nam NSƯT, muốn hôn nhân bền lâu, vợ chồng trẻ cần học cách vì nhau mà thay đổi. Việc thay đổi không đồng nghĩa với đánh mất bản thân, mà là sự dung hòa để cùng sống nhẹ nhõm hơn. Sự nhẫn nhịn đối với nam nghệ sĩ không phải biểu hiện của yếu thế, mà là lựa chọn có ý thức để giữ gìn hạnh phúc gia đình. "Táo giao thông" Chí Trung nhấn mạnh các chia sẻ của mình xuất phát từ trải nghiệm cá nhân, không nhằm khuyên răn hay áp đặt quan điểm, mà chỉ mong mang đến thêm một góc nhìn cho những người đang hoặc sắp bước vào đời sống hôn nhân.

Trước đó, NSƯT Chí Trung từng có cuộc hôn nhân kéo dài hơn 30 năm với NSND Ngọc Huyền. Sau ly hôn, nam nghệ sĩ đối diện với nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Ông cho biết bản thân lựa chọn cách im lặng và nhận phần trách nhiệm về mình, coi đó là thái độ cần có của người đàn ông khi không giữ được hạnh phúc gia đình. Sau khi "đường ai nấy đi", mối quan hệ giữa NSƯT Chí Trung và vợ cũ được đánh giá là văn minh. Cả hai vẫn giữ sự tôn trọng trong công việc, sinh hoạt gia đình và mối quan hệ với con cháu. Nam nghệ sĩ cho biết đây là cách ứng xử phù hợp, nhằm tránh tổn thương kéo dài cho đôi bên.

Hiện tại, nam NSƯT đang có bạn gái mới và tìm được bình yên sau đổ vỡ. Ở tuổi 65, NSƯT Chí Trung chọn sống một mình, không nương nhờ con cái. Ông cho rằng mỗi thế hệ có nếp sinh hoạt khác nhau, nếu sống chung dễ làm phiền nhau. Nam nghệ sĩ chủ động thuê người giúp việc để chăm sóc sinh hoạt hằng ngày và thông báo cho con cái khi cần thiết. NSƯT Chí Trung quan niệm rằng con người nên học cách chấp nhận sự hữu hạn của đời người và nhìn mọi thứ với tâm thế buông nhẹ. "Khi một vở kịch đã hạ màn, một cuộc đời rồi cũng khép lại. Vài thế hệ sau, chẳng ai còn nhớ Chí Trung là ai", sao nam Táo Quân bộc bạch.