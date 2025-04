NSƯT Chí Trung: Việc gì mình phải sợ cái chết

Đừng xem mình quan trọng hơn người khác

* Hiện tại, nghệ sĩ Chí Trung cảm thấy như thế nào sau thời gian gặp vấn đề về sức khỏe?

- NSƯT Chí Trung: Tôi vừa mới mổ xong sau khi phát hiện cả ba khối u, có cả to cả nhỏ nhưng may mắn đều lành tính. Mặc dù mới mổ xong nhưng tôi vẫn quyết định bay vào để xem các cháu biểu diễn nhạc kịch The Enchanted Crossbow. Bác sĩ không cho đi xa nhưng ngày diễn đã có rồi nên tôi đi. Bây giờ, tôi cảm thấy mình rất khỏe và sung sức.

NSƯT Chí Trung cảm thấy sức khỏe tốt sau ca phẫu thuật khối u Ảnh: BTC

* Cuộc sống ở độ tuổi U.70 của ông như thế nào?

- Tôi đã làm nghề được 48 năm, hiện tại là 65 tuổi. Năm 17 tuổi tôi đã làm nghề ở Nhà hát kịch Tuổi trẻ cho đến khi nghỉ hưu. Tôi vẫn cảm thấy mình tràn đầy năng lượng và việc tự sắp xếp cuộc sống theo suy nghĩ của mình, không phải bị động bất kỳ điều gì giúp tôi chủ động trong tất cả mọi việc, nhất là ở phần tâm thức. Có những thứ mình thành công, mình rất vui nhưng cũng có những cái mình thất bại, chưa được như ý thì mình cũng thản nhiên đón nhận, rút kinh nghiệm để mình làm tốt hơn. Tôi chỉ nghĩ là mỗi người sinh ra đều có phúc phận riêng, còn tất nhiên trong quá trình sống để hưởng những phúc phần đó thì mình cần có năng lượng sống và năng lực sống. Năng lực đó được rèn luyện từ học hành và những bài học trong cuộc sống. Điều này thì chẳng có phúc phần nào cho cả. Tôi nghĩ rằng mình cũng đừng nên đổ lỗi cho số phận rằng vì sao mình khổ thế này. Nếu mình không học hành, không phấn đấu, không nỗ lực, không biết vượt qua khó khăn và không biết bằng lòng với những chiến thắng, chỉ biết tham vọng mà không có khát vọng thì sẽ luôn luôn mỏi mệt.

* Nhìn lại những hào quang mà mình đã đạt được, ông cảm nhận ra sao?

- Có thể tôi may mắn nên gặt hái được nhiều thành công, nên tôi không đánh giá cao về hào quang. Từ khi còn trẻ hoạt động ở Nhà hát kịch Tuổi trẻ, cuộc đời dành cho tôi rất nhiều ưu ái và bỗng nhiên được như vậy nên tôi không nghĩ nhiều về thành công đó. Tuy nhiên, sự thật thì thành công là điều tốt và hào quang là điều ai cũng thích. Nếu chúng ta chưa đủ năng lượng, may mắn, cộng với nỗ lực mà hào quang chưa tới thì không nên buồn vì mọi người đều có phúc phần riêng, hãy biết bằng lòng với bản thân. Những người là chiến sĩ, bộ đội, nghệ sĩ hay kể cả những người đánh giày thì mỗi người sinh ra đều có trách nhiệm phục vụ xã hội và phục vụ lẫn nhau. Hôm nay, tôi có thể phục vụ cho những khán giả đến xem nhưng hôm khác khi tôi đi ăn, đi uống thì những người khác lại phục vụ ngược lại tôi, điều quan trọng là mình tôn trọng lẫn nhau. Mỗi người sinh ra đều có công việc của mình, đừng xem mình quan trọng hơn người khác.

Chí Trung dành nhiều thời gian đi du lịch và gặp gỡ bạn bè Ảnh: FBNV

NSƯT Chí Trung bằng lòng với những được mất trong đời

* Trong thời gian gần đây, Chí Trung bắt đầu chơi mạng xã hội nhiều hơn và khi gặp những bình luận tiêu cực ông sẽ chọn cách phản ứng gì?

- Khoảng một vài năm gần đây, các cháu trong công ty truyền thông thuyết phục tôi tham gia mạng xã hội chứ trước đây tôi chỉ chơi Facebook thôi chứ không hề có TikTok gì cả. Tôi nghĩ gì cứ đưa lên nhưng tôi vẫn thận trọng trong từng lời nói. Tuy nhiên, các bạn thuyết phục rằng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, có đời tư tương đối sạch, ít thị phi và ồn ào nên họ mong tôi lan tỏa năng lượng tích cực cho mọi người. Các bạn cũng quay cho tôi những video, giúp fanpage của tôi có nhiều người theo dõi. Trang mạng xã hội của tôi chủ yếu là về cuộc sống, suy nghĩ và cảm nhận của mình cả những lúc vui vẻ lẫn đau khổ. Tôi thấy điều đó rất hay vì có những nỗi niềm từ trước đến giờ mình không nói được, nhất là về hạnh phúc gia đình. Mình đã chia tay rồi thì nói gì bây giờ, tất cả đều là vô nghĩa và thanh minh cho bản thân nhưng khi tôi bắt đầu phân tích nhiều chiều thì mọi người thấu hiểu, ngộ ra, mình không nói thì làm sao người ta biết được.

Đối với Chí Trung, tham gia mạng xã hội cũng giúp khán giả hiểu hơn về ông Ảnh: BTC

Sắp tới, tôi khai thác thêm chuyên đề về tên phố cổ Hà Nội như Hàng Bè, Hàng Buồm, Hàng Gai... Tôi sẽ nói mọi người biết ở đó có gì hay, có gì ngon. Vì tôi là người Hà Nội nên tôi sẽ biết. Thậm chí, tôi cũng đến những hàng quán ở Hà Nội để thưởng thức và chia sẻ cảm nhận với mọi người, kể cả chê tôi cũng nói vì tôi tự trả tiền.

Thật ra, tôi cũng có nhận được những lời bình luận độc hại và đôi khi bản chất của họ là những người tiêu cực. Lúc đó, tôi chọn cách block (chặn) thẳng tay. Trên Facebook, ai cũng là tổng biên tập tờ báo của chính mình, họ nghĩ mạng là ảo nhưng giá trị đạo đức là thật, chữ viết ra là vô tình nhưng suy nghĩ là hữu ý. Vì vậy, mọi người sẽ đánh giá họ qua những con chữ đấy. Tôi luôn đánh giá cao những lời bình luận tốt, mang tính xây dựng và cũng thẳng tay ngăn chặn những thứ "cỏ dại".

* Ở thời đại số hóa, ai cũng có thể nổi tiếng trong thời gian ngắn và dễ phạm những sai lầm, quan điểm của nghệ sĩ Chí Trung về vấn đề này như thế nào?

- Nhiều người nghệ sĩ có tự trọng kể cả những nghệ sĩ lớn tuổi như chúng tôi và cả những nghệ sĩ trẻ. Tuy nhiên, có những người không đi lên bằng năng lực mà đi lên bằng chuyện thị phi, ồn ào nên chỉ tồn tại một thời gian rất ngắn. Tôi nghĩ với xã hội hiện tại, văn minh thì họ sẽ bị đào thải rất nhanh, còn chúng tôi là những nghệ sĩ chân chính, có giá trị thật nhưng vẫn phải cập nhật và thức thời nếu không cũng bị bỏ lại phía sau.

* Trải qua biến cố sức khỏe, Chí Trung có cách nhìn thế nào về sự vô thường của cuộc sống?

- Tôi năm nay 65 tuổi và cảm thấy cơ thể mình tràn đầy năng lượng nhưng không vì thế mà tôi ngộ nhận về bản thân. Tôi sợ nhất mình bị bệnh nhưng mãi không chết, còn chuyện đối diện với cái chết là chuyện đương nhiên. Dù mình có là vĩ nhân, người giàu có hay nghèo khổ nhất thì đến một ngày mình cũng phải chết. Khi đứng giữa ranh giới sinh tử, nếu hỏi tôi cảm nhận cuộc sống của mình thế nào thì tôi thấy cuộc sống mình rất mỹ mãn. Tôi bằng lòng với những điều được mất trong đời, kể cả hạnh phúc mình từng có và đang có. Nói như thế nhưng khi đã sống thì phải sống có chất lượng, tháng nào tôi cũng đi nước ngoài du lịch hoặc đi chơi với bạn bè, tôi cảm thấy rất khỏe. Việc gì mình phải sợ cái chết, nhưng đến lúc ông bà bố mẹ trên kia gọi về họp gia đình thì mình đi, chỉ sợ mãi không đi được thôi.

* Xin cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ Chí Trung!