Vì sao phim có Quỳnh Kool đóng chính bị chê?

Phim có Quỳnh Kool đóng chính bị chê từ kịch bản đến tạo hình nhân vật, cho thấy một vấn đề quen thuộc của phim truyền hình Việt: sự lặp lại và thiếu chân thực.

Bước chân vào đời xoay quanh Thương (Quỳnh Kool) - cô gái trẻ bất ngờ trở thành trụ cột gia đình sau biến cố. Cô phải bươn chải nuôi các em, sau đó vướng vào tình cảm với một chàng trai có gia thế giàu có, rồi đối mặt với rào cản từ gia đình. Đây là mô típ không mới, được lặp lại mà thiếu biến tấu, khiến khán giả dễ rơi vào cảm giác "xem trước được kịch bản".

Còn nhớ ở phim Hương vị tình thân có Phương Oanh và Mạnh Trường đóng chính trước đó, nội dung cũng na ná Bước chân vào đời. Khán giả xem phim của Quỳnh Kool vẫn không thấy diễn biến có gì mới. Thậm chí, những tình tiết như mẹ chồng tương lai khó tính, ngăn cản tình cảm của Quân (Huỳnh Anh) với Thương cũng không tạo được sự hấp dẫn vì đã quá cũ.

Quỳnh Kool gây tranh cãi khi đóng chính trong Bước chân vào đời, phát sóng khung giờ vàng trên VTV3 ẢNH: VFC

Trên nhiều diễn đàn phim và mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng phim "cũ từ câu chuyện đến cách triển khai". Nhiều khán giả bình luận: "Mô típ này xem mãi rồi", "Xem vài tập là đoán được kết", hay "giống Hương vị tình thân bản nhẹ đô hơn"…

Không chỉ dừng ở kịch bản, tạo hình nhân vật của Quỳnh Kool cũng trở thành điểm gây tranh cãi. Trong phim, nhân vật Thương có hoàn cảnh khó khăn nhưng lại xuất hiện với lớp trang điểm đậm, son môi nổi bật và phục trang chưa phù hợp. Điều này khiến nhiều ý kiến không đồng tình: "Nhà nghèo mà lúc nào cũng make up kỹ", "Trông giống tiểu thư hơn"...

Phim có Quỳnh Kool đóng chính bị nhận xét có nội dung cũ kỹ, nhàm chán ẢNH: VFC

Một số ý kiến còn cho rằng gương mặt của Quỳnh Kool trong vài phân cảnh thiếu sức sống, tạo cảm giác không tự nhiên. Nhân vật Thương có quá nhiều cảnh khóc, dễ gây mệt mỏi cho người xem. Dù có người bênh vực, phần đông khán giả vẫn cho rằng vấn đề nằm ở sự thiếu nhất quán với hoàn cảnh nhân vật. Trong khi đó, yếu tố thẩm mỹ, hóa trang của phim cũng chưa tốt.

Tựu trung, Bước chân vào đời bị chê không phải vì thiếu câu chuyện, mà vì cách kể chưa đủ mới và thiếu sự chăm chút ở những chi tiết quan trọng. Khi khán giả ngày càng tinh ý, họ không chỉ xem mà còn "xoi", và những chi tiết nhỏ lại trở thành điểm trừ lớn.