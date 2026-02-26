Vì sao Quỳnh Kool gây tranh luận trên sóng phim giờ vàng?

Quỳnh Kool đóng nữ chính Thương trong Bước chân vào đời. Điều đáng nói, tranh luận không xuất phát từ một cú twist kịch bản hay cao trào cảm xúc, mà bắt đầu từ chi tiết tưởng như rất nhỏ: bộ trang phục đứng lớp của nhân vật Thương với áo sơ mi trắng kết hợp quần jeans xanh.

Chỉ sau một cảnh lên lớp ngắn ngủi, nhiều diễn đàn phim và các hội nhóm mạng xã hội đã nổ ra tranh cãi gay gắt về việc liệu một giáo viên có nên mặc quần jeans khi giảng dạy hay không. Một bộ phận khán giả cho rằng tạo hình này thiếu chuẩn mực, không phù hợp với hình ảnh nhà giáo vốn được mặc định phải nghiêm túc, chỉn chu.

"Có nhất thiết phải mặc quần jeans đi dạy không? Dù không cấm nhưng trang phục này không phù hợp trong môi trường giáo dục"; "Có thể mặc quần tây mà, giờ có nhiều kiểu quần tây dành cho nữ rất thời trang mà trang nhã, phù hợp hơn, nên tôi thấy chi tiết này nhỏ nhưng nó cũng phản ánh việc phim truyền hình Việt luôn có "sạn" và các nhà làm phim đôi khi bỏ qua những chi tiết nhỏ khiến phim giảm đi giá trị"..., vài ý kiến của khán giả.

Quỳnh Kool đóng nữ chính trong Bước chân vào đời ẢNH: VFC

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến bảo vệ rằng quy định hiện hành chỉ yêu cầu trang phục chỉnh tề, phù hợp hoạt động sư phạm, chứ không cấm tuyệt đối quần jeans. Hơn nữa, Thương là một cô giáo trẻ mới vào nghề nên hình ảnh năng động, giản dị cũng có cơ sở và phù hợp với cô giáo gen Z.

Việc một chi tiết phục trang có thể tạo nên làn sóng tranh luận cho thấy khán giả truyền hình ngày càng khắt khe và quan tâm đến tính chân thực của phim ảnh. Đây cũng là điều giúp các nhà làm phim nhận ra cần quan tâm đến từng chi tiết nhỏ, tránh để khán giả "nhặt sạn" quá nhiều.

Trong phim Bước chân vào đời, Thương là chị cả của ba chị em mồ côi cha mẹ, vừa tốt nghiệp đại học sư phạm loại giỏi nhưng chỉ xin được vị trí giáo viên hợp đồng. Cô phải vừa đứng lớp, vừa làm thêm để trang trải cuộc sống và lo cho em gái Trang học đại học, em trai Minh đang tuổi lớn.

Những tập đầu cho thấy áp lực cơm áo đè nặng lên vai nhân vật khi cô phải làm trụ cột gia đình, đồng thời chứng minh năng lực trong môi trường giáo dục nhiều kỳ vọng.

Trang phục gây tranh cãi của nhân vật do Quỳnh Kool đóng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Song song với tuyến nghề nghiệp là mạch tình cảm giữa Thương và Quân (Huỳnh Anh). Những phân cảnh tại quán cà phê nơi Thương làm thêm hay những lần Quân âm thầm giúp đỡ đã tạo nên màu sắc nhẹ nhàng giữa bức tranh đời sống nhiều áp lực.

Sự góp mặt của các diễn viên như Mạnh Trường, Hoàng Anh Vũ, Lê Bống, NSND Lan Hương, NSƯT Mai Nguyên, NSƯT Quách Thu Phương cùng dàn diễn viên trẻ giúp bộ phim có thêm chiều sâu và nhiều góc nhìn thế hệ.

Về diễn xuất, ở vài tập đầu Quỳnh Kool được nhận xét thể hiện tròn vai một cô gái trẻ mạnh mẽ nhưng nhiều áp lực nội tâm. Cô tiết chế biểu cảm, hướng tới hình ảnh đời thường hơn so với những vai trước đây.

Bước chân vào đời của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng không chỉ kể câu chuyện của ba chị em trẻ tuổi giữa đô thị, mà còn chạm tới vấn đề chuẩn mực nghề nghiệp và những lựa chọn cá nhân trong xã hội hiện đại. Nếu tiếp tục khai thác tốt hành trình trưởng thành và những xung đột đang được gợi mở, bộ phim sẽ là tác phẩm đáng xem trên sóng truyền hình 2026.

