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Giải trí Đời nghệ sĩ

Cháu nội NSƯT Bảo Quốc tiết lộ cuộc sống hôn nhân với Đạt G

Thạch Anh
Thạch Anh
Từng trải qua không ít thăng trầm trong chuyện tình cảm, Đạt G và Cindy Lư khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn sau 1 năm 'về chung nhà'.

Tròn 1 năm ngày cưới, Đạt G và Cindy Lư thực hiện bộ ảnh kỷ niệm tại Đà Lạt. Trong loạt khoảnh khắc được đăng tải, cháu nội NSƯT Bảo Quốc ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ khi diện váy cưới trắng, không giấu được vẻ hạnh phúc khi đứng cạnh người bạn đời. Đáng chú ý, bộ ảnh còn có sự góp mặt của 2 con riêng của Cindy Lư và các thành viên trong gia đình của cặp đôi.

Trước khi có được tổ ấm viên mãn như hiện tại, Cindy Lư và Đạt G từng trải qua không ít thăng trầm trong chuyện tình cảm. Thời điểm mới công khai mối quan hệ, họ vấp phải những phản ứng trái chiều. Chưa kể, cặp đôi cũng từng tan vỡ rồi hàn gắn và quyết định “về chung nhà” vào tháng 7.2025.

Cindy Lư tiết lộ hôn nhân với Đạt G

Chia sẻ về quãng thời gian gắn bó, cháu nội NSƯT Bảo Quốc nói: “Một năm chúng ta chính thức về chung nhà. Một lễ cưới luôn làm em thấy tự hào mỗi khi được ai đó nhắc đến. Từ hai bên gia đình, chúng ta lại có được một đại gia đình luôn ủng hộ con cháu hết mình”

Ảnh: NVCC

Cũng theo Cindy Lư, trong suốt 1 năm đồng hành cùng nhau, tình yêu thương của cô dành cho Đạt G mỗi ngày tăng hơn, chứ không hề giảm. Với người đẹp, dù hành trình chỉ mới bắt đầu, nhưng cô tin sẽ có nhiều cột mốc đẹp đang chờ cả hai ở phía trước

Ảnh: NVCC

Nói về nguyên tắc trong đời sống hôn nhân, Cindy Lư cho biết cả hai hứa với nhau rằng sẽ không bao giờ tranh cãi và dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn chọn quay về với nhau. Cháu nội NSƯT Bảo Quốc viết trên trang cá nhân: “Chúc mừng kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta. Cảm ơn anh vì đã là chồng của em, là người cha tuyệt vời của các con và là người em muốn nắm tay thêm thật nhiều năm nữa”

Ảnh: NVCC

Về phần mình, Đạt G cũng chia sẻ hình ảnh kỷ niệm trên trang cá nhân, nhận được lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp. Theo nhà sản xuất âm nhạc, sau khi lập gia đình, cuộc sống của anh thay đổi theo kiểu chậm lại, sâu hơn. Trong vai trò người chồng, người cha, Đạt G luôn cân nhắc trước mọi quyết định, không chỉ nghĩ cho riêng mình mà cho những người thân bên cạnh

Ảnh: NVCC

“Những điều từng rất nhỏ, một bữa cơm đúng giờ, một buổi tối ở nhà, một câu hỏi han sau ngày dài bỗng trở thành thứ quan trọng. Tôi học cách bớt sống cho cái tôi, bớt để cảm xúc dẫn đường một cách cực đoan, và biết giữ lại sự bình yên cho mái nhà của mình”, Đạt G bộc bạch

Ảnh: NVCC

Bên cạnh việc vun vén cho tổ ấm, Đạt G vẫn tiếp tục với niềm đam mê âm nhạc. Cách đây không lâu, anh gây chú ý khi xác nhận gia nhập công ty Great Entertainment, với mong muốn có thêm những cộng sự cùng nhìn về con đường phát triển bền vững. Đây được xem là một cột mốc trong sự nghiệp của anh

Ảnh: NVCC

Mối quan hệ văn minh giữa Đạt G và 2 con riêng của Cindy Lư khiến nhiều người ngưỡng mộ. “Với tôi, lập gia đình không làm mình mất đi chất nghệ sĩ, mà giúp âm nhạc đời hơn, thật hơn và có trách nhiệm hơn. Vì khi có một nơi để quay về, Đạt hiểu rõ mình đang hát cho ai, sống vì điều gì, và cần đi chậm ở đâu để đi được lâu hơn”, anh bày tỏ

Ảnh: NVCC

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