Cháu nội NSƯT Bảo Quốc tiết lộ cuộc sống hôn nhân với Đạt G

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Từng trải qua không ít thăng trầm trong chuyện tình cảm, Đạt G và Cindy Lư khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn sau 1 năm 'về chung nhà'.
Tròn 1 năm ngày cưới, Đạt G và Cindy Lư thực hiện bộ ảnh kỷ niệm tại Đà Lạt. Trong loạt khoảnh khắc được đăng tải, cháu nội NSƯT Bảo Quốc ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ khi diện váy cưới trắng, không giấu được vẻ hạnh phúc khi đứng cạnh người bạn đời. Đáng chú ý, bộ ảnh còn có sự góp mặt của 2 con riêng của Cindy Lư và các thành viên trong gia đình của cặp đôi.
Trước khi có được tổ ấm viên mãn như hiện tại, Cindy Lư và Đạt G từng trải qua không ít thăng trầm trong chuyện tình cảm. Thời điểm mới công khai mối quan hệ, họ vấp phải những phản ứng trái chiều. Chưa kể, cặp đôi cũng từng tan vỡ rồi hàn gắn và quyết định “về chung nhà” vào tháng 7.2025.
Cindy Lư tiết lộ hôn nhân với Đạt G
Về phần mình, Đạt G cũng chia sẻ hình ảnh kỷ niệm trên trang cá nhân, nhận được lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp. Theo nhà sản xuất âm nhạc, sau khi lập gia đình, cuộc sống của anh thay đổi theo kiểu chậm lại, sâu hơn. Trong vai trò người chồng, người cha, Đạt G luôn cân nhắc trước mọi quyết định, không chỉ nghĩ cho riêng mình mà cho những người thân bên cạnh
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