Những mỹ nhân mới gây chú ý trên sóng phim giờ vàng

Trong những mỹ nhân phim giờ vàng có Lê Trần Thanh Tâm - nữ diễn viên sinh năm 2005 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt qua vai Trang trong phim Dưới ô cửa sáng đèn. Với gương mặt thanh tú, vóc dáng mảnh mai cùng thành tích thủ khoa đầu vào Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Thanh Tâm được xem là một trong những phát hiện đáng chú ý của lớp diễn viên trẻ phía bắc.



Lê Trần Thanh Tâm trong phim giờ vàng Dưới ô cửa sáng đèn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhân vật do Thanh Tâm thủ vai gây chú ý một phần bởi vai diễn "tiểu tam" bị ghét. Trang xuất hiện với vẻ ngoài mong manh, dịu dàng nhưng là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của Dương và Diệu liên tiếp rơi vào sóng gió. Điều khiến khán giả chú ý nằm ở cách Thanh Tâm tạo nên một nhân vật có nhiều lớp tâm lý, vừa khiến người xem bức xúc, vừa gợi lên cảm giác tò mò về những động cơ phía sau. Đây cũng là dạng vai khó đối với một diễn viên trẻ mới bước vào nghề, nhưng Thanh Tâm đã cho thấy khả năng xử lý tâm lý nhân vật khá chín chắn so với tuổi đời.

Trước Dưới ô cửa sáng đèn, Thanh Tâm từng tham gia vai chính công chúa Tiên Dung trong phim điện ảnh Huyền tình Dạ Trạch của đạo diễn Tôn Nguyễn. Chia sẻ về hành trình đến với nghề diễn viên, Thanh Tâm cho rằng cô vẫn đang tiếp tục học hỏi, trau dồi ở trường cũng như trên trường quay khi có cơ hội làm việc chung với các diễn viên gạo cội với hy vọng có thể làm nghề bằng thực lực của mình.

Trong Cách em 1 milimet, Bùi Hồng Nhật Hà gây ấn tượng với vai phản diện ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Một gương mặt khác đang nhận được sự quan tâm của khán giả trẻ là Hà Bùi (Bùi Hồng Nhật Hà). Cô là thủ khoa đầu vào ngành Diễn viên kịch hát dân tộc của Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Hà Bùi sở hữu chiều cao nổi bật, vẻ đẹp hiện đại cùng phong cách thời trang cá tính.

Trong Cách em 1 milimet, Hà Bùi đảm nhận vai Duyên - nhân vật phản diện gây tranh cãi bởi những lựa chọn sai lầm trong tình cảm. Đây là dạng vai đòi hỏi diễn viên phải cân bằng giữa sự đáng trách và đáng thương. Không ít khán giả từng phản ứng gay gắt với nhân vật, nhưng qua đó cho thấy khả năng diễn xuất khá "ngọt" của một "tân binh" phim giờ vàng.

Đáng chú ý không kém là Nguyễn Hòa Tú Quyên - gương mặt mới đang được khán giả quan tâm qua vai Tuyết Lan trong bộ phim Phía bên kia thành phố. Sinh năm 2006, Tú Quyên gần như là một tân binh của màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, ngay trong lần đầu đảm nhận vai chính trên sóng VTV, cô đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người xem.



Trong phim, Tuyết Lan là nhân vật có xuất thân đặc biệt. Bề ngoài lạnh lùng, ít nói nhưng bên trong lại chất chứa nhiều tổn thương và áp lực từ gia đình. Càng về sau, khán giả càng khám phá thêm những bí mật liên quan đến quá khứ của Lan, đặc biệt là bi kịch xoay quanh người anh trai đã khuất. Những diễn biến gần đây cho thấy nhân vật đang đứng giữa nhiều mâu thuẫn khi vừa phải đối mặt với sự kiểm soát từ mẹ, vừa vướng vào những rạn nứt trong nhóm bạn thân.

Nguyễn Hòa Tú Quyên lần đầu đóng chính trong Phía bên kia thành phố ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Không sở hữu vẻ đẹp sắc sảo theo kiểu mỹ nhân truyền thống, Tú Quyên gây thiện cảm nhờ nét đẹp trong trẻo, ánh mắt giàu cảm xúc và lối diễn tự nhiên. Chính điều đó giúp nhân vật Tuyết Lan trở thành một trong những điểm sáng của bộ phim, đồng thời mở ra nhiều kỳ vọng cho hành trình nghệ thuật của nữ diễn viên trẻ. Hiện tại cô đang theo học tại Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Điểm chung của những gương mặt này là họ đều bước vào nghề với nền tảng đào tạo bài bản và ý thức xây dựng sự nghiệp lâu dài. Thay vì tìm kiếm sự nổi tiếng tức thời, họ chọn cách chinh phục khán giả bằng vai diễn, từng bước trưởng thành trước ống kính.

Sự xuất hiện của lớp mỹ nhân mới không chỉ mang đến sức sống cho phim giờ vàng mà còn cho thấy màn ảnh Việt đang có thêm những nhân tố triển vọng.