Phim Việt casting quy mô lớn: Cơ hội nào cho diễn viên trẻ?

Để tìm kiếm diễn viên phù hợp cho các nhân vật trong phim Đất Đỏ, nhà sản xuất tổ chức casting liên tục, thu hút đông đảo bạn trẻ đến thử sức. Bên cạnh những gương mặt đã có kinh nghiệm trong nghề, từng tham gia các dự án phim ảnh như Lâm Thanh Mỹ, Ngân Chi, Hạo Khang, Kỳ Phong…, sự kiện còn thu hút những nhân tố mới, giúp nhà sản xuất có thể cân nhắc, lựa chọn người phù hợp với tác phẩm về nữ anh hùng Võ Thị Sáu.

Quy mô hoành tráng của buổi casting phim Trại buôn người ẢNH: NSX

"Chúng tôi mong tìm được một diễn viên phù hợp năng lượng, độ tuổi, sự quyết liệt, trong sáng hơn là một ngôi sao phòng vé. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi loại trừ các gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt. Hợp vai là yếu tố được chú trọng nhất", nhà sản xuất Hoàng Quân cho hay.

Tương tự, để lựa chọn diễn viên cho Trại buôn người, ê kíp tiến hành một buổi casting quy mô lớn, được ví như một chương trình thực tế sống còn. Thay vì chỉ đọc thoại hay diễn xuất trước máy quay, các thí sinh phải trải qua một loạt thử thách thể chất và tinh thần được thiết kế đặc biệt. Điều này buộc họ phải bộc lộ bản năng, cảm xúc chân thật nhất của mình. Theo ghi nhận, sự kiện này đã thu hút khoảng 1.000 hồ sơ, trong đó có những gương mặt đã quen thuộc với khán giả như NSƯT Tuyết Thu, Long Đẹp Trai, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên…, cho thấy sự đầu tư của một dự án có quy mô "khủng". "Có thể việc chào sân cho một dự án được chuẩn bị chu đáo như vậy cũng là cách mình làm PR cho bộ phim này - đúng tinh thần, đúng quy mô, đúng tệp diễn viên mình mong muốn hướng tới", nhà sản xuất Mèo Bích Trang (Nguyễn Ngọc Bích Trang) chia sẻ.

Phim Mật mã Đông Dương cũng tổ chức thêm các buổi tuyển chọn bên cạnh dàn diễn viên đã công bố như Quang Tuấn, Lan Ngọc, Trâm Anh… Trước đó, Lật mặt 8 của đạo diễn Lý Hải thu hút hơn 5.000 người tham gia tuyển chọn, cho thấy quy mô của những buổi casting ngày càng mở rộng và nhà sản xuất luôn mong muốn tìm kiếm những nhân tố phù hợp thay vì chỉ trông chờ vào "ngôi sao phòng vé".

Thực tế, những buổi casting trước hết là một hoạt động nghề nghiệp, giúp nhà sản xuất mở rộng phạm vi tìm kiếm nhân sự. Đặc biệt, với những dự án lịch sử hay những tác phẩm đòi hỏi tính chân thật cao như Đất Đỏ, việc lựa chọn được gương mặt phù hợp quan trọng hơn nhiều so với tìm một người nổi tiếng. Bàn về vấn đề này, nhà sản xuất Nguyễn Cao Tùng cho hay một buổi casting mở giúp ê kíp tiếp cận hàng trăm, thậm chí hàng nghìn ứng viên với màu sắc rất khác nhau. Đó là nguồn dữ liệu nhân sự quý giá cho cả dự án hiện tại lẫn những dự án tương lai.

Xét về mặt truyền thông, hiệu quả lớn nhất của hoạt động casting không nằm ở việc quảng bá dự án mà là tạo được sự kết nối giữa khán giả với hành trình làm phim. Bởi khi công chúng được chứng kiến quá trình tuyển chọn, họ hiểu rằng một vai diễn không phải trao sẵn mà cần được cạnh tranh bằng năng lực.

Diễn viên trẻ thiếu gì ?

Khi được hỏi về tiêu chí lựa chọn diễn viên trong buổi casting Trại buôn người, nhà sản xuất Mèo Bích Trang cho biết mục tiêu của ê kíp là tìm kiếm các gương mặt trẻ, mang nguồn năng lượng tích cực. "Chúng tôi chưa từng có quan điểm ngôi sao tạo nên cơn sốt phòng vé mà thực lực, kịch bản và tác phẩm hoàn thiện cuối cùng mới là thước đo đúng chất lượng của bộ phim. Thực sự có nhiều dự án đưa tiêu chí năng lực và phù hợp với nhân vật lên hàng đầu", Mèo Bích Trang chia sẻ.

Thực tế cho thấy nhiều tác phẩm điện ảnh Việt vẫn có khả năng tạo sức hút dù không sở hữu "ngôi sao phòng vé". Theo ông Nguyễn Cao Tùng, các nhà sản xuất hiện nay cũng cởi mở hơn trong việc trao cơ hội cho diễn viên trẻ. Qua những buổi casting của Đất Đỏ, ông Tùng đánh giá thế hệ diễn viên trẻ hiện nay có nhiều lợi thế để phát triển như sự tự tin, khả năng tiếp cận kiến thức phim ảnh quốc tế và các thủ pháp diễn xuất hiện đại. Chưa kể, nhiều ứng viên sở hữu ngoại hình, tư duy hình ảnh tốt và không ngại thể hiện bản thân. Tuy nhiên, điều còn thiếu nằm ở chiều sâu trải nghiệm và tính kỷ luật nghề nghiệp. "Không ít bạn chuẩn bị rất kỹ cho việc xuất hiện trước máy quay nhưng lại chưa chuẩn bị đủ cho việc trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Điện ảnh không chỉ cần cảm xúc mà còn đòi hỏi sự bền bỉ, khả năng nghiên cứu nhân vật, tinh thần làm việc tập thể và ý thức rèn luyện trong thời gian dài", ông Nguyễn Cao Tùng nhấn mạnh.

Cũng theo nhà sản xuất này, tài năng là điều kiện cần, còn sự kiên trì mới là điều kiện đủ để những người trẻ "đi đường dài" với điện ảnh. Ông Tùng nêu quan điểm: "Trong một buổi casting, chúng tôi không chỉ nhìn xem ai diễn hay nhất, mà còn tìm kiếm những người có khả năng đi được một chặng đường dài với nghề".

Mèo Bích Trang cũng thẳng thắn cho rằng hiện nay, các diễn viên trẻ có lợi thế là sự nhiệt huyết, sẵn sàng lăn xả. Tuy nhiên, theo nhà sản xuất, đối với công việc diễn xuất, chữ "nhẫn" và lòng tin là điều cần được gìn giữ. "Vì không phải ai cũng sinh ra ngay vạch đích, điển hình là Steven Nguyễn - diễn viên góp mặt trong Trại buôn người. Em ấy đã mất 10 năm lăn lộn để có thể tỏa sáng như hiện tại. Giấc mơ sẽ không từ bỏ ai nếu như mình có niềm tin, đôi khi các bạn trẻ có nhiệt huyết nhưng nhiệt huyết ấy dễ chóng lụi tàn khi vài lần trượt casting hay các vai diễn nhỏ ít người biết đến", Mèo Bích Trang chia sẻ.