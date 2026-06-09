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Văn hóa

Bí mật showbiz trong phim Việt

Thạch Anh
Thạch Anh
09/06/2026 06:15 GMT+7

Đời sống showbiz luôn được đánh giá là đề tài hấp dẫn, bởi không ít khán giả tò mò về cuộc sống của các thần tượng phía sau ánh hào quang. Thời gian gần đây, đề tài này được phim ảnh Việt khai thác khá nhiều.

Lời hứa đầu tiên - phim truyền hình dài tập phát sóng giờ vàng trên VTV3 đang nhận được sự quan tâm của người xem khi khai thác trực diện góc khuất phía sau ánh hào quang của các nàng hậu. Quy tụ dàn diễn viên trẻ có ngoại hình nổi bật như Trang Emma, Quỳnh Anh, Hương Liên…, tác phẩm đặt nhân vật trung tâm vào vòng xoáy của tham vọng, những cuộc đấu đá hậu trường.

Bí mật showbiz trong phim Việt- Ảnh 1.

Phim Ốc mượn hồn

Ảnh: NSX

Còn ở màn ảnh rộng, Ốc mượn hồn của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ không chỉ khai thác đề tài hôn nhân, gia đình mà còn đào sâu những bí mật phía sau ánh hào quang của những người hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Phim kể về cuộc hôn nhân tan vỡ của Quân - An. Từ đây những câu chuyện về địa vị, về thủ đoạn trong nghề được hé lộ và có những tác động không nhỏ đến cuộc sống của dàn nhân vật chính.

Trước đó, Gái già lắm chiêu bên cạnh lột tả chuyện tình cảm của Ms.Q (Lan Ngọc) và tình trẻ, phim còn đan xen những yếu tố về giới giới giải trí thông qua công việc host một chương trình về showbiz của nhân vật chính. Đại tiệc trăng máu 8 cũng kể câu chuyện về showbiz theo một góc nhìn khác - một người đạo diễn chuyên trị "phim rác" nhưng khát khao được cống hiến và làm con gái tự hào. Tác phẩm đưa khán giả bước vào thế giới hậu trường, nơi những câu chuyện đằng sau máy quay được hé lộ với góc nhìn hài hước. Nói về những ý kiến trái chiều, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cho biết những gì xuất hiện trong phim chỉ là việc phản ánh thực tế tồn tại trong ngành. "Đây là những chuyện mà ai cũng thấy, cũng muốn nói nhưng lại ngại. Nếu mọi người không dám nói thì tôi nói thôi", anh chia sẻ.

Thực tế cho thấy phim Việt khai thác về đề tài showbiz từng được nhiều đạo diễn thể hiện thành công trước đây, trong đó phải kể đến Thần tượng của Quang Huy, Scandal của Victor Vũ, Công chúa teen và ngũ hổ tướng của Lê Lộc… Dù vậy đến thời điểm hiện tại, đề tài này vẫn được xem là "mảnh đất màu mỡ" để nhiều đạo diễn đưa lên màn ảnh. Nói về thị trường hiện tại, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ nhận định: "Khán giả Việt bây giờ rất cởi mở với các nhà làm phim Việt, họ hoàn toàn thoải mái tiếp nhận những bộ phim thuộc nhiều thể loại khác nhau, không chỉ là kinh dị hay tình cảm gia đình".

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy không phải cứ khai thác đề góc khuất showbiz là phim dễ ăn khách. Đi kèm những lợi thế có thể dễ dàng thấy được, với một đề tài được đánh giá khá rộng và có tính chất nhạy cảm thì đòi hỏi ê kíp phải can đảm đưa ra những góc nhìn mới, khai thác sâu thay vì chỉ đề cập một cách hời hợt, dàn trải hay chỉ mượn "chuyện showbiz" làm cái cớ để thu hút sự quan tâm.

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