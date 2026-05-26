Nghệ sĩ tự nguyện xét nghiệm ma túy: Showbiz đang bất an đến mức nào?

Giữa những đồn đoán lan truyền trên mạng xã hội, các nam nghệ sĩ như Tuấn Hưng, Ngọc Sơn, Duy Mạnh hay Quách Tuấn Du đã chủ động lên tiếng, thậm chí tự nguyện xét nghiệm ma túy để bảo vệ hình ảnh và trấn an công chúng. Trong khi đó, một số nữ nghệ sĩ bị cư dân mạng “réo tên” chỉ vì ngoại hình, thần thái hay cử chỉ bất thường cũng nhanh chóng lên tiếng trước những suy diễn thiếu căn cứ.

Thoạt nhìn, đó có thể xem là động thái tích cực khi người nổi tiếng chủ động minh bạch hình ảnh cá nhân. Nhưng sâu xa hơn, hiện tượng này phản ánh một thực tế đáng suy ngẫm: niềm tin của công chúng dành cho nghệ sĩ đang ngày càng trở nên mong manh, thậm chí "khiêm tốn" đến mức chỉ cần một biểu cảm lạ, một video thiếu sức sống hay vài hình ảnh xuống sắc cũng đủ khiến mạng xã hội dấy lên những nghi ngờ liên quan đến chất cấm.

Không khó hiểu khi công chúng ngày càng trở nên nhạy cảm và dè dặt trước những biểu hiện bất thường của nghệ sĩ. Những năm gần đây, làng giải trí liên tiếp chấn động bởi các bê bối liên quan đến ma túy, vi phạm pháp luật hay phát ngôn gây tranh cãi. Mỗi scandal không chỉ khiến hình ảnh một cá nhân sụp đổ mà còn kéo theo hàng loạt hệ lụy: khán giả mất niềm tin, thương hiệu dè chừng hợp tác, dự án lao đao và nhiều đồng nghiệp cũng bị ảnh hưởng theo.

Sau quá nhiều cú sốc lặp đi lặp lại, khán giả dần hình thành tâm lý cảnh giác với giới nghệ sĩ. Chỉ một sự thay đổi ngoại hình như giảm cân nhanh, gương mặt hốc hác, biểu cảm thiếu tỉnh táo hay vài phát ngôn thất thường cũng đủ khiến một người nổi tiếng lập tức bị đặt vào “vùng nghi vấn”. Trong thời đại mạng xã hội lan truyền thông tin với tốc độ chóng mặt, những suy diễn ấy càng dễ biến thành áp lực vô hình đè nặng lên nghệ sĩ. Vì thế, việc một số người chủ động xét nghiệm để tự bảo vệ danh dự và trấn an công chúng, ở một khía cạnh nào đó, là điều có thể hiểu được.

Trong thời đại một tin đồn vô căn cứ cũng đủ tạo thành "khủng hoảng" trên mạng xã hội, việc phản hồi nhanh và đưa ra bằng chứng minh bạch trở thành lựa chọn của nhiều nghệ sĩ để dập tắt suy diễn. Tuy nhiên, điều khiến dư luận tranh cãi không nằm ở chuyện tự chứng minh sự trong sạch, mà ở cách một số người thể hiện sau đó. Có trường hợp đăng tải hình ảnh, video với tâm thế như vừa “thắng kiện dư luận”; có người phản ứng quá đà bằng cách nhảy múa, ăn mừng, thậm chí biến kết quả âm tính với chất cấm thành nội dung giải trí để thu hút chú ý trên mạng xã hội.

Điều đó dễ tạo nên cảm giác phản cảm bởi bản chất của câu chuyện vốn rất nghiêm túc. Không sử dụng ma túy là chuẩn mực tối thiểu của một công dân, đặc biệt với người của công chúng, chứ không phải thành tích để phô diễn hay tạo hiệu ứng đám đông. Một kết quả xét nghiệm âm tính nên được xem như cách khép lại nghi vấn bằng thái độ bình tĩnh, chừng mực và có trách nhiệm, thay vì bị biến thành màn thể hiện cảm xúc cá nhân trên mạng xã hội.

Trong bối cảnh công chúng vốn đã hoài nghi, sự phô trương quá mức đôi khi không giúp lấy lại thiện cảm mà ngược lại còn khiến khán giả đặt thêm câu hỏi: nghệ sĩ đang thực sự muốn minh oan hay đang cố tạo hiệu ứng chú ý?

Quan trọng hơn, câu chuyện hôm nay cho thấy một thực tế khắc nghiệt của showbiz: niềm tin không thể được xây lại chỉ bằng một tờ giấy xét nghiệm. Một kết quả âm tính có thể giúp khép lại nghi vấn trước mắt, nhưng điều giữ khán giả ở lại với nghệ sĩ lâu dài vẫn là cách họ sống, làm nghề và ứng xử suốt nhiều năm. Trong thời đại mạng xã hội, danh tiếng có thể bị tổn thương rất nhanh, nhưng uy tín lại là thứ chỉ được tích lũy bằng sự nhất quán, tỉnh táo và trách nhiệm. Nghệ sĩ có quyền bảo vệ danh dự của mình, nhưng cách bảo vệ cũng chính là điều công chúng nhìn vào để đánh giá bản lĩnh và sự văn minh của một người nổi tiếng.